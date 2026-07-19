《給阿嬤的情書》海內外爆火　專家解構廣東僑批三大｢世界唯一性｣

【編者按】一部看似小眾的潮語電影《給阿嬤的情書》，憑藉真摯情感與集體回憶，意外引發強烈迴響，更讓「僑批」這一文化瑰寶重新進入公眾視野。究竟這些跨越山海、載滿遊子鄉愁的泛黃紙頁，蘊含着何等巨大的文化與精神力量？從民間收藏到躋身《世界記憶名錄》，廣東僑批的「申遺」之路又有何不為人知的故事？本文為廣東省立中山圖書館「中山講堂」的最新講座內容，由曾主導「開平碉樓與村落」及「僑批檔案」申遺工作的權威學者張國雄教授，深度解碼僑批背後的傳奇。



7月18日，廣東省立中山圖書館（以下簡稱「粵圖」）「中山講堂」第396講特邀廣東五邑大學教授、廣東省人民政府文史館館員張國雄教授主講，帶聽眾解鎖僑批背後的文化與精神力量。

（張國雄主講）

張國雄長期研究華僑歷史、僑鄉文化、世界遺產。作為首席專家，他先後主持「開平碉樓與村落」申報世界文化遺產和「僑批檔案——海外華僑銀信」申報世界記憶遺產工作，並因申遺傑出貢獻被廣東省人民政府榮記一等功。

僑批是華人華僑珍貴文獻記憶

僑批，亦稱銀信，是近代海外華僑跨越山海寄回故鄉的家書與匯款憑證，是獨屬於華人華僑的珍貴文獻記憶。2013年，僑批檔案成功入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》，成為全人類共享的文化瑰寶。

本次講座以現象級潮汕方言電影《給阿嬤的情書》為切入點。這部原本被視作地域小眾的影片，依靠僑鄉群眾的口碑引爆全國，讓僑批文化真正走進大眾視野。

王曉慧在電影《給阿嬤的情書》中飾演葉淑柔。（微博圖片）

張國雄介紹，僑批在各個朝代有不同的叫法，銀信、唐山批、番批、通天仄紙等都是僑批的代稱。直至1956年公私合營後，「僑批」才成為全國統一官方名稱。狹義的「僑批」指華僑家書與匯款憑證合一的銀信，廣義的「僑批檔案」則涵蓋批局營運賬本、官府管理文書、家族往來全套文獻，是完整的近代移民史料體系。

廣東僑批具有世界唯一性

講座中，張國雄梳理了僑批從民間遺存到成功申報世界遺產的完整歷程。

1994年，潮汕地區退休的文化工作者自發開展僑批徵集整理工作；2004年，國內首家僑批文物館落成，首屆僑批文化研討會舉辦；2007年，僑批申遺提案提交，2008年全省整合潮汕、五邑、梅州三大僑鄉資源，統一稱為「廣東僑批」，並啟動申報；歷經中國檔案文獻遺產、亞太記憶名錄兩級認證，2013年「僑批檔案——海外華僑銀信」正式入選聯合國《世界記憶名錄》，成為全人類共享的文獻瑰寶。

儘管全球各國移民均有海外家書遺存，但廣東僑批以超16萬件官方收藏實物、覆蓋全球的華僑分佈、民間批局水客等自主搭建跨國郵政金融網絡這三大獨有特質，具備無可替代的世界唯一性。

（僑批原件／江皓軒 攝）

僑批的內容豐富多樣，完整呈現了中華民族家國同構的文化基因。在家庭人倫層面，僑批通篇以「安」字祝福，承載着尊老、顧家、戒賭、反迷信等傳統美德。如1930年，古巴華僑寫信叮囑女兒婚嫁需遵從本心；1931年美國華僑反覆叮囑家人遠離賭博；光緒年間，華僑匯巨款回鄉建房、按月分配銀贍養家族長輩。每一筆匯款分配清單，都體現中國人孝親和睦、責任共擔的品質。

而當民族危亡之際，無數私人家書又昇華為家國宣言。如1917年，華僑向家鄉通報歐美戰事；1937年全美華僑集體抵制日貨、募捐軍餉、寄送藥品支援國內。加拿大華僑在信中寫道：「雖收入微薄，仍盡力為國捐款。」一批批信件中，「國家興亡，匹夫有責，有國方有家」的字句，令全場聽眾動容不已。

用多元形式活化僑批文化

張國雄表示，當下依託電影、展覽、公益講座等多元形式活化僑批文化，能讓年輕一代讀懂先輩的奮鬥與赤誠。僑批文化承載的誠信精神、家國情懷，是凝聚海內外中華兒女、建設人文灣區的重要文化抓手。

他特別提及，電影《給阿嬤的情書》片尾出現的核心參考文獻，有兩份出自五邑大學僑鄉研究團隊——數十年的學術積累，數十年的冷門深耕，藉影視走向大眾，令僑批研究者倍感欣慰。

互動環節，張國雄圍繞潮汕與五邑地區僑批區別、僑批傳承普及等問題作答。

相關負責人表示，未來，「中山講堂」將持續推出僑鄉、世界遺產相關公益文化活動，持續挖掘銀信尺牘中的百年家國情，讓跨越重洋的華僑精神代代流傳。