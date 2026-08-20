第四屆香格里拉文旅節8.21揭幕　品松茸看非遺享古城免費演藝

雪山含翠、松茸飄香，香格里拉迎來年度文旅盛會。「尋味雲南之旅」第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節，將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。

本屆文旅節融合高原美食、非遺歌舞與全域旅居，不僅精心打造松茸美食品鑑、非遺「阿尺木刮」實景攝製，主場活動更將延續至12月，期待大家赴一場雪山與非遺共舞的秋日之約。



第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。（林芷瑩攝）

第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。（林芷瑩 攝）

第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。（林芷瑩 攝）

「尋味雲南之旅」第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將在香格里拉獨克宗古城月光廣場及普達措、巴拉格宗、梅里雪山等景區盛大舉行，以「美食為媒、非遺為魂、節慶為載體」，將高原風味、傈僳踏歌與全域旅居串成一條可看可嘗可帶走的文化鏈。

本屆文旅節以「有一種叫雲南的生活——多元共融·秘境香約」為主題，構建「8月3天精品盛典＋常年四季常態活動」的長效體系，主場活動後延伸舉辦至12月，聯動弦子節、闊時節、環湖賽等秋冬項目，推動觀光遊向全時度假轉型。

第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。（林芷瑩 攝）

第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。（林芷瑩 攝）

主場活動為期3天，包括8月21日開幕式推介阿布吉措、南姐洛徒步與G214公路旅遊，同日非遺大觀園遊園、群星獎與彩雲獎精品「大地情深」專場接連登場；22日民間歌舞匯、香格里拉松茸美食專場、歌舞劇《心中的日月》片段推介輪番上演，透過松茸品鑑、廚藝交流與農特展銷，將「高原野生菌」打造為可消費的文旅 IP。

8月23日，香格里拉群星演唱會向群眾免費開放，同日省級宣推團隊下沉香格里拉市，圍繞國家級非遺「阿尺木刮」開展原生態實景攝製，以及全網話題「＃跟著阿尺木刮遊迪慶＃」長效運營。

第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。（林芷瑩 攝）

第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。（林芷瑩 攝）

第四屆世界的「香格里拉」文化旅遊節將於8月21日至23日在獨克宗古城月光廣場及周邊核心景區登場。（主辦方提供）

據介紹，「阿尺木刮」傈僳語意為「山羊的歌舞」，發源於維西葉枝鎮同樂村，2006年入列首批國家級非遺。無樂器伴奏、領唱踏歌、模擬山羊躍澗覓食，是藏傈交融的山地生存記憶。此次攝製將歸集同樂村木楞房、老人口述與傈僳語唱腔製作影片，讓千年踏歌從瀾滄江峽谷跳進手機螢幕。

值得注意的是，內地中高考考生可享普達措、梅里雪山、滇金絲猴等景區免門票，師生同享石卡雪山特惠；獨克宗古城多數演藝與民俗互動免費開放，松茸美食與服飾秀低門檻體驗。