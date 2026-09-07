郴州直擊｜離香港最近的｢辣味崑曲｣　湘崑副團長盼赴港演出展魅力

9月6日晚，《香港01》記者與華媒代表一行在湖南省崑劇團（湘崑），觀看沉浸式文旅演藝節目《湘遇·湘崑》。演出結束後，湖南省崑劇團副團長劉婕在接受《香港01》記者訪問時表示，郴州到香港僅約3小時的高鐵路程，希望讓更多的香港觀眾知道帶著「辣味」的湘崑，也歡迎香港朋友來郴州看戲。



湖南省崑劇團副團長劉婕。（盛昀 攝）

《湘遇·湘崑》演出現場。（中新社）

《湘遇·湘崑》演出現場可見有不少當地居民帶上兒女觀演，演出過程中更常常傳來觀眾的掌聲與叫好聲。

演出結束後，湖南省崑劇團副團長劉婕對《香港01》記者表示，《湘遇·湘崑》這場劇目並非純粹的傳統崑曲演出，而是從文旅角度出發，為遊客和初識崑曲的觀眾帶來的文旅演藝。劇團希望通過《湘遇·湘崑》這扇窗，讓大眾再去了解如《牡丹亭》一類的傳統戲。「因為我們這邊還有韓國的觀眾嘛，他們來看的話可能會看得懂一些。」

湖南省崑劇團副團長劉婕。（盛昀 攝）

湖南省崑劇團副團長劉婕。（盛昀 攝）

記者觀察到，《湘遇·湘崑》的主線是崑曲來到郴州後所進行的種種變革以至收穫鄉民認可的過程，劇目由臨川四夢的精彩唱段起，再到各種戲曲功架展示，包括凳子功、綵綢功等，最後以湘崑的特色傳統戲和新編戲結束。

在新編戲中，《郴州旅舍》可以說最具郴州當地特色，秦觀在被貶謫郴州時，寫下千古名篇《踏莎行·郴州旅舍》，這首詞至今仍被刻在郴州蘇仙嶺的山崖上。有當地觀眾對記者表示，因為從小在蘇仙嶺下長大，在舞台看到相關內容時會感覺十分熟悉親切。劉婕則認為，崑曲劇本文學價值向來很高，所以文人墨客的作品在改編成崑曲時有天然的優勢。

蘇仙嶺上的秦觀像。（盛昀 攝）

劉婕還特意強調，崑曲逢歌必舞，演員的功底很紮實。除此之外，崑曲的服裝也十分講究，結合了湘繡、蘇繡，劉婕稱，每一件服裝都是可以拿到博物館去展示的精緻度。她總結道，觀眾看崑曲不僅僅是看唱做念打，也要看服飾頭面、文學底蘊。

《湘遇·湘崑》演出現場。（中新社）

中國有八家崑劇團，但多集中在北京和江浙滬地區，中南部僅有湘崑一家。劉婕指出，雖然地理位置分布不同，但崑曲一母同胞生，湘崑一樣有臨川四夢、南戲四大本。不過因為一方水土養一方人，每個團也有自己獨特的氣質。例如湘崑便是帶着「辣味」的崑曲，而且比較接地氣。她用大雁的身體來比喻八家劇團的關係，指湘崑是大雁的翅膀，「我們崑劇團少了哪一個都不行。」

劉婕對《香港01》記者表示，湘崑是離香港最近的一個專業崑劇團，所以非常希望能夠去大灣區演出，也相信香港觀眾會喜歡湖南省崑劇團的戲。且西九龍站高鐵可以直達湖南郴州，時間不到三小時，正因為交通便捷，她希望可以多讓香港的觀眾知道湘崑，也歡迎香港朋友來郴州看戲。

《湘遇·湘崑》演出現場。（中新社）

《湘遇·湘崑》演出現場。（中新社）

郴州與崑曲

崑曲因發源於江蘇崑山而得名，是世界上三大古老劇種之一，至今已有六百餘年歷史，被譽為「百戲之祖」，在中國文學史、戲曲史、音樂史、舞蹈史上都佔有重要地位。明代中期以後，崑曲開始在湖南郴州一帶流行，被稱為「湘崑」。2001年，中國崑曲藝術被聯合國教科文組織列為世界首批「人類口頭和非物質遺產代表作」。

然而，崑曲的「吳音」與郴州的「楚語」差異較大，湘崑曾因「吳音難懂、不接地氣」而一度沉寂。1960年，為搶救、繼承和發展湘崑藝術，郴州湘崑劇團（後更名為「湖南省崑劇團」）成立，並逐漸發展成為全中國八大崑劇院團之一。該團建團六十多年來，共發掘、整理和創作演出大戲六十多台、折子戲一百多出。

《湘遇·湘崑》演出現場。（中新社）

相較於南崑的細膩婉轉、北崑的豪邁高亢，湘崑音樂既有文雅的共性，又有質樸的個性，深受民眾喜愛，被田漢稱讚是「山窩裏飛出的金鳳凰」。湘崑的推陳出新，不僅讓它在內地廣受追捧，還頻頻登上國際舞台。湖南省崑劇團曾受邀赴英國愛丁堡藝術節，演繹崑曲版《羅密歐與茱麗葉》，為東西方戲劇對話開闢新路徑。

9月6日，由湖南郴州市委宣傳部和中國新聞社湖南分社共同主辦的2026海外華文媒體郴州行正式啟動，來自11個國家和中國港澳地區的18家華文媒體代表，將在為期5天的行程中，深入探訪郴州各地，向世界講述「Chenzhou Travel」的精彩故事。