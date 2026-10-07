《歡迎來龍餐館》代表內地角逐奧斯卡　沈騰戰火中開餐館吸23億？

10月7日，內地電影《歡迎來龍餐館》官方微博發文稱，將代表內地角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。該部影片由文牧野執導，沈騰領銜主演，截至今日，累計票房已超過23.56億元（人民幣，下同），位居2026年中國年度票房榜第2名，僅次於票房44.2億元的《飛馳人生3》。



10月7日，內地電影《歡迎來龍餐館》官方微博發文稱，將代表內地角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。（微博）

戰火裏的中餐館 導演：冀觀眾體會和平的珍貴

綜合內地媒體報道，《歡迎來龍餐館》以2003年伊拉克戰爭為背景，講述沈騰飾演的廚師「徐福」為還債遠赴中東開中餐館，在戰亂中掙扎求生並守護孩童的故事。該片自8月11日在內地暑期檔上映，於9月18日在香港院線上映。

《歡迎來龍餐館》電影劇照。（微博）

9月16日，在上海文學館舉行的上海電影工作會上，《歡迎來龍餐館》導演文牧野發表演講稱，在他看來，以戰火裏的中餐館為切口，用美食與戰爭形成強烈對照，刻畫被戰爭裹挾的普通人，探討戰爭之中不存在局外人的現實，「希望觀眾體會和平的珍貴，懂得珍惜身處和平國家與時代的幸福。」

《歡迎來龍餐館》電影劇照。（微博）

《歡迎來龍餐館》電影劇照。（微博）

除內地外，香港選送由麥浚龍執導的犯罪驚悚片《風林火山》，台灣則選送陳玉勳執導的台灣時代劇《大濛》，角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。

《歡迎來龍餐館》中的英雄敘事？

微信公眾號「看理想」發布文章《年度爆款華語電影，變了》介紹稱，今年，《給阿嬤的情書》和《歡迎來龍餐館》先後票房突破20億。和過往《戰狼》、《我不是藥神》、《哪吒2》等高口碑影片不同的是，這兩部作品氣質相對溫和，不販賣民族情緒。能在不同時期掀起觀影熱潮，在於影片或多或少找到了當時觀眾的「最大公約數」。

文章介紹，最大公約數電影迭代的過程中，一個很突出的轉變就是「英雄敘事正在緩慢瓦解」。《歡迎來龍餐館》的關鍵是一個廚子倉皇逃生。在亂世之中，自保已經是普通人能最大程度實現的英雄主義。

《歡迎來龍餐館》電影劇照。（微博）

文章稱，在細節上，英雄敘事的收縮體現得更為明顯。同為文牧野導演，《我不是藥神》和《歡迎來龍餐館》有極相似的發展脈絡：充滿缺點的小人物，意外闖入與自己毫無瓜葛的陌生群體。主角從冷眼旁觀、置身事外到經歷外界考驗，決心挺身而出。

然而，兩部影片的差異在於主角性格的轉變：《我不是藥神》的主角「程勇」原已經放棄賣藥，在迷霧中看到神像後，捨棄小我，為了好友的性命再次前往印度尋藥；《歡迎來龍餐館》的主角「徐福」在巨樹下中彈倒地，僥倖逃生後，再無力對任何人施以援手，只能逃回老家。文章點明，從神明到巨樹，象徵性意象的變遷中折射出神性到人性的回歸，也照見創作者對現實的低頭。

《歡迎來龍餐館》電影劇照。（微博）

《歡迎來龍餐館》電影劇照。（微博）

文章進一步解釋了《給阿嬤的情書》和《歡迎來龍餐館》相比《哪吒2》而言，民族情懷展現得更為溫和的一面。「更直白地講，為了不冒犯任何群體，《阿嬤》和《龍餐館》不約而同拿掉了原型人物更複雜、更尖銳、灰色的部分。」

《歡迎來龍餐館》電影劇照。（微博）

文章最後引用了美國神話學家約瑟夫・坎貝爾的作品《千面英雄》表示，「如今所有的意義都不在於群體，不在於世界，全部在於個人」。在坎貝爾的設想中，現代英雄即是現代人自己。文末寫道，英雄敘事退潮，現代人自顧不暇，「哪管他人瓦上霜」才是目前通行的道德準則。屬於現代英雄的立足之地在哪裡？仍未有答案。