清代龍銀「絕珍」破紀錄以半億成交　專家：世界公認最罕中國錢幣

大陸近年掀起錢幣收藏熱，精品價格節節攀升，如今一枚清代晚期銀元「奉天省造癸卯一兩」突破2億元台幣門檻，也創下中國錢幣拍賣最高紀錄。



據首席收藏網報道，8月11日在北京舉行的誠軒拍賣春拍，其中PCGS認證為AU55分的「奉天省造癸卯一兩」，以人民幣4,657.5萬元（折合約港幣5,417萬元）成交，刷新中國錢幣在公開拍賣的最高紀錄。

而就在前一天，PCGS認證為SP64分的民國十六年張作霖像伍拾圓金幣，才以人民幣3,450萬元成交，刷新中國錢幣在公開拍賣的最高紀錄。換句話說，兩天之內連續有兩枚錢幣拍賣都刷新了歷史紀錄。

還有吳冠中作品及梅蘭芳畫等 點擊放大瀏覽這兩枚天價錢幣以及更多是次拍賣會以驚人價格成交的珍品：

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報道指出，包含PCGS評為SP64分的袁世凱像共和紀念壹圓沖天冠、SP65袁世凱共和紀念大面像十文紅銅、SP63民國三年袁世凱像壹圓七分臉、MS66民國十二年龍鳳壹圓大字版、MS61蘇維埃川陝省造壹圓中實星、MS63湖北雙龍一兩大字、SP64清江大清銅幣丙午淮二十文淮字樣幣等珍稀錢幣，此次都刷新了公開拍賣最高紀錄。

此前大陸錢幣專家左京華先撰文表示，民國16年張作霖伍拾圓金幣，「五十餘年來包括國家公藏在內，實物遺存僅見三枚，作為世界公認的中國機制金幣最罕一品，其歷史價值與收藏前景不可估量」。

至於創下中國錢幣拍賣最高紀錄的「奉天省造癸卯一兩」，也被公認為是「中國龍銀大珍之首」，在公開拍賣場上數十年來罕見現身，其鑄造於1903年，當時因清廷「圓兩之爭」幣制未決，僅試鑄未發行，迄今仍為孤品，上次現身於拍賣市場已是1991年。

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