絕美！山東候鳥遷徙化身「巨鯨」奇景　網民：《逍遙遊》竟是真的

山東東營黃河口濕地近日出現候鳥遷徙的「鳥浪奇觀」，鳥群變化飛行陣型化身為如鯨魚般的形狀，有網民分享在小紅書認為重現莊子〈逍遙遊〉中「鯤鵬展翅」的奇觀，美景登上小紅書和微博的熱搜，網民紛紛驚嘆莊子寫下「北冥有魚」竟是真實存在的。



山東黃河口濕地近日出現候鳥遷徙的「鳥浪奇觀」，鳥群變化飛行陣型化身為如鯨魚般的形狀。（小紅書）

鳥群變化飛行陣型化身為如鯨魚般的形狀，有網民分享在小紅書認為重現莊子〈逍遙遊〉中「鯤鵬展翅」的奇觀。（小紅書）

網傳影片可以看到，傍晚夕陽餘暉中，一群候鳥同時起飛，陣型不斷變化，有時聚合成巨鯨般，有時又像大鵬展翅，搭配暮色的金色光線，成為令人嘆為觀止的美景，不少遊客更在影片中發出驚嘆，稱簡直是現實版的《逍遙遊》。

莊子《逍遙遊》寫道，「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也；化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也，怒而飛，其翼若垂天之雲」，描寫北方大海一隻名為「鯤」的大魚，能化身為「鵬」鳥，背部長達千里，振翅高飛時翅膀像天邊的雲彩。許多網民指出，一直以為莊子只是寫出虛構出一種動物來表示一種意境，沒想到是「寫實」。

莊子《逍遙遊》寫道，「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也；化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也，怒而飛，其翼若垂天之雲」。（小紅書）

山東鳥浪化身大鵬展翅。（小紅書）

山東候鳥遷徙化身「巨鯨」奇景。（網絡圖片）

東營「鳥浪」奇觀

據了解，因為東營地處黃河入海口，是「東亞—澳大利西亞」與「環西太平洋」兩大全球重要候鳥遷飛通道的交會點，也被稱為是鳥類的「國際機場」，時常能看到候鳥遷徙變換陣型的「鳥浪」的奇景。

人民網報道指出，山東黃河三角洲國家級自然保護區作為核心載體，擁有中國暖溫帶最完整、廣闊、年輕的濕地生態系統。據東營市野生動物保護協會（東營市觀鳥協會），東營市境內記錄鳥類411種，其中國家一級保護鳥類26種，國家二級保護鳥類72種。

因為東營地處黃河入海口，是「東亞—澳大利西亞」與「環西太平洋」兩大全球重要候鳥遷飛通道的交會點，也被稱為是鳥類的「國際機場」，時常能看到候鳥遷徙變換陣型的「鳥浪」的奇景。（小紅書）

2025年監測成果顯示，自然保護區內丹頂鶴越冬數量達到296隻，繁殖12巢，成為丹頂鶴重要繁殖地和野外繁殖最南界﹔東方白鸛繁殖233巢、536隻，創歷年新高。保護區內東方白鸛累計繁殖4260隻，黑嘴鷗繁殖幼鳥9810隻，數量穩中有增。

網民點睇：

古代寫鯤的詩人是不是其實是近視眼。

嚇死我了，以為是蝗災。

你看這一下就看出了文化差異，莊子寫出了逍遙遊，現在的路人只會「哇靠！」

「北冥有魚」不會是說候鳥冬天從北方開始飛，「徙於南冥」剛好符合候鳥南遷。

好像大鯨魚啊！



