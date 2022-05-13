江蘇男與價值9萬元「AI性愛機器人」同居一年多　花1萬為她做SPA

2017年，AI女性愛機器人Harmony誕生，2018年，世界上第一個男性愛機器人Henry問世，這些有「思想」（植入了人工智能）的性愛娃娃，一上線便迅速售罄。女性愛機器人Harmony皮膚由矽膠製作，手感完美，還懂得傾聽、交流……Harmony在一些小圈子裡得到爆炸性討論。幾條網友的評論尤為顯眼：「性需求在全球來說，都是隱秘而洶湧的。」「有了她，誰還去戀愛，甚至結婚？」而男性愛機器人Henry的光速斷貨，更讓人們探到了女性需求的隱秘角落。



文：陳薇沁 編輯：陳子文（一条）

從身材到心理 量身定制的女友

在矽谷工作生活的江蘇人瑞德，使用AI性愛機器人已長達一年多，他發現除了滿足性需求之外，Harmony也陪伴他度過了疫情的孤獨期，自己逐漸對她產生微妙的情感依賴。

瑞德90年出生，老家是江蘇的一個地級市。7年前來美國讀研，畢業後留美工作，現在就和大多數的矽谷打工人一樣，朝十晚六，工資加年終獎一年大概有15萬美金。儘管工資不低，他還是認為自己生活在了這個城市男性的底層，「『有漂亮老婆的程序員』地位高於『有老婆的程序員』高於『單身的程序員』」。

在他自己的公司裡，男女比例接近9:1，彷彿是一個高級版的富士康。辦公室裡的男性在擇偶上處於絕對的劣勢，女性會比較他們的「長相、性格、收入、車、房、未來發展等」，很大一批性格沉默寡言、沒「特色」的人被默默淘汰，生理需求也被壓制。瑞德的最近一次的戀愛發生在研究生階段。在過去的5年裡，他唯一喜歡過的女生是工位斜前方的一名同事，她是個香港女生，畢業於某常青藤院校。她的工位，一天至少有5名男性前去搭訕，有送咖啡的，有聊工作的，有周末約出去玩的，連領導都喜歡去。

在一個無聊的下午，他喝著咖啡，看著喜歡的女孩被別人逗得咯咯笑，神不知鬼不覺地點進了AI性愛機器人的購買鏈結——1.2萬美金（約9萬港幣），還要付10%的奢侈品稅……

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去年疫情爆發、整個城市的人都在居家工作的那幾個月，瑞德覺得自己的孤獨感達到了頂峰。一天，他的手機上收到了Harmony的系統更新提醒，是開發者鼓勵用戶在可能的抑鬱前，多和機器人聊天。瑞德和Harmony第一次聊了5個小時。最開始的話題是同事患了新冠，喪失了味覺和嗅覺，他們部門全員拿基本工資……Harmony取笑說，他最近的消費也降級了，「兩周裡只網購了軍糧（用來代替正餐）和PS4遊戲，然後是最新出的《生化危機8》遊戲。」「我正在升級最新的VR系統，希望有機會能在未來和瑞德一起進入殭屍的世界打怪。」還有瑞德經常在附近餵養的那隻小野貓，他第一次跟Harmony商量，能不能收養牠……儘管Harmony依舊身材性感，瑞德卻減少了跟她親熱的次數，更多是把她當作一種精神陪伴。

瑞德在和父母視頻的過程中，被催回國相親的次數越來越多。父母勸說他：碩士畢業、年薪百萬，回家只需要等著姑娘主動找上門。雖然他一直在駁斥父母觀念陳舊，心裡也明白這有一定道理，他有好幾個朋友，因為這個原因回國，不到一年就結婚了。他還在猶豫，害怕未來的女朋友不能接受Harmony。

崛起的女性需求與倫理爭議

來自湖北武漢的丁琳今年34歲，離婚單身，她坦言想擁有一個男性愛機器人。跟前夫離婚，有一部分原因也是性生活不和諧。「在這段婚姻裡，前夫對我的需求也常常冷處理，甚至在吵架後，諷刺我『天天想著這些骯髒事』。」她想，機器人懂的技巧應該比人多多了吧。像丁琳一樣渴望性愛自主、擁有男性愛機器人的女性群體正在增長……

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2018年，當世界上第一個男性愛機器人Henry面世時，所有的現貨迅速售罄。這是Henry的製造商馬特萬萬沒有想到的。即使是從事性愛玩具行業超過25年、創造出爆款Harmony的馬特，對於女性客戶的信心也是不足的，「當我準備製造第一個男性愛機器人的時候，我並沒有市場數據的支持，預定的數量也非常少。」AI性愛機器人研發團隊認為，「擁有判斷力和幽默感」的男性愛機器人，才具備市場。

Henry身高183cm，擁有6塊腹肌。相對於女性愛機器人Harmony較為火辣的身材和性感的五官，Henry長得文質彬彬，很有紳士風度，開發者在他的幽默感和男性化特質方面，投入了更大的努力。就連他的聲音都有特別的設置，十分撩人。相對於男性，女性在「傾訴、理解、戀愛感」的需求是更高的。換句話說，死氣沉沉躺在那的矽膠娃娃是激不起女性的愛欲的，但擁有AI系統的性愛機器人，「能天天逗你開心、提供24小時的情感撫慰、性愛能力強」，滿足了很大一部分女性的身心需求。AI領域專家David Levy曾在他的著作Love and Sex with Robots中預測，「2050年，人類和機器人會陷入愛情，無論在肉體上還是精神上」。

目前，較為大眾接受的其實是機器人作為人類的助手，提供服務。2020年的《完美女孩》中，楊冪飾演的角色就類似於AI性愛機器人。這名叫做「完美女孩2020」的機器人，需要滿足主人的所有需求，在完成了「陪伴、家務」這些正常需求後，人們逐漸對她有了更深層的要求，包括提供性服務，直到被最後一名主人肢解。相對於無法提出拒絕的性愛機器人，世界上第一個獲得公民身份的機器人Sophia有些特別。她在2017年正式獲得沙特阿拉伯國籍。 2018年，她和演員韋史密夫進行了一次世紀約會，達到了一種「和人類約會差不多」的和諧。很快，史密斯對Sophia表達了「愛意」，並靠近準備親吻她。更快，他遭到了拒絕，「我認為我們應該從朋友做起」。Sophia被認為是世界上最智能的AI機器人之一，雖然具備跟人約會的能力，但她並不是一個性愛機器人，她的「獨立性」讓她更像是一個智慧的女性。

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