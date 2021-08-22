精日曾被王毅斥為中國人敗類　張哲瀚緣何難用無知推責｜時事焦點

內地男星張哲瀚日前被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，還曬過日本軍旗照片，他迅即被網民批評是「精日」分子。儘管張哲瀚火速道歉，承認對歷史知識欠缺，並強調自己不親日，深愛祖國，但仍然被全面封殺，數十個代言盡失，作品被下架，多個社交平台帳號亦被全數刪除，演藝事業可謂遭到滅頂之災。



究竟這次「精日」爭議的來龍去脈如何？為何輿論普遍不太願意認可張哲瀚的「無知」？回顧過去，內地近幾年亦不斷發生與「精日」有關的事件，並引起軒然大波。到底「精日」是什麼？內地又如何管制「精日」行為？本文將為大家一一梳理。



張哲瀚因為劇集《山河令》走紅。（《山河令》微博圖片）

張哲瀚捲入「精日」風波前後



靖國神社留影成「精日」證據

張哲瀚是趙薇公司旗下的藝人，憑劇集《山河令》爆紅。在他捲入「精日」爭議並成為口誅筆伐的對象之前，一直在社交平台發表大量的愛國話題，粉絲亦視其為愛國青年。

一周前，張哲瀚與黛薇夫人（印尼前總統夫人，日本人）在日本乃木神社參加朋友的婚禮的照片在社交平台流傳。由於該神社主祭為參與旅順口之戰的日本軍將領乃木希典，因而引發大批內地網民不滿。其後張哲瀚又被爆出過去幾年數次去日本遊玩，在供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社內留影，並曾在微博分享帶有旭日旗彩繪的車的相片。（點擊閱讀相關文章）

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因「無知」闖禍難被認可

輿情洶湧之下，張哲瀚8月13日發布聲明道歉，稱對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，是他的過錯；又指他以前在各地旅遊時喜歡隨意拍照，但由於對當地建築物、歷史知識的欠缺，以及拍照時對入畫內容的不謹慎，令其所拍的照片合影內曾出現嚴重傷害國人感情的內容，「我也在此鄭重道歉，對不起」。他強調自己不親日，深愛自己的祖國。（點擊閱讀相關文章）

惟此番道歉並未平息眾怒。網友紛紛表示，「但凡上過初中歷史課就日本侵華歷史，但凡看點新聞就知道靖國神社，但凡是個中國人就不會在靖國神社前笑出來。」「我們不需要參拜靖國神社的藝人。不需要觸碰國家底線的藝人。」

內地官媒亦相繼批評張哲瀚傷害民族感情。《人民日報》就此事發表評論，指身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。「事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價。」《央視新聞》也發文稱，張哲瀚觸碰了歷史傷痕，傷害了民族感情，不能簡單歸咎為「曾經無知」，強調身為中國人，應銘記歷史，絕不能是非不分。（點擊閱讀相關文章）

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全面封殺：品牌解約、帳號被封、戲份全刪、作品下架

「精日」風波極速發酵，道歉亦無法挽救被封殺的命運。可口可樂、娃哈哈集團、Pandora潘多拉珠寶、徐福記等27個張哲瀚代言的品牌連環割席，宣布解約，張哲瀚有份參演的電影和劇集亦表示要終止合作。（點擊閱讀相關文章）

微博平台則於8月15日發公告稱，作為網上擁有大量粉絲和關注的公眾人物，無知不能作為開脫罪責的擋箭牌，因此決定關閉張哲瀚個人帳號、張哲瀚工作室賬號以及張哲瀚超話。抖音同日也公告稱，堅決抵制該行為，根據社區規則，即日起封禁演員張哲瀚抖音帳號。（點擊閱讀相關文章）

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優酷、愛奇藝等多個影視平台也相繼下架張哲瀚的影視作品，包括讓他一炮走紅的《山河令》。其他下架的作品還有《半妖傾城》、《如意芳霏》、《芸汐傳》、《美人製造》。山東衛視則刪除了正在播出的電視劇《琅琊榜》中張哲瀚的戲份。此外，淘寶、閒魚等網購平台已下架張哲瀚的相關商品；網易雲音樂和QQ音樂亦將其音樂作品下架。（點擊閱讀相關文章）

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「精日」是什麼？



精日全名為「精神日本人」，即是精神上的日本人，代表他們本來不是日本人，卻一味貶低自己的國家抬高日本。「精日分子」是指極端崇拜二戰日本軍國主義並仇恨其自身民族，在精神上將自己視同軍國主義日本人的非日籍人士。

「精日分子」的表現主要為迷戀二戰日軍制服、在日軍侵略遺址拍照留念、詆毀抗日英雄等、歪曲抗日歷史等，讚美日本軍國主義，對日本的興趣建立在對自身國家和民族的褻瀆和侮辱上的行為。

近幾年，內地不時都發生涉及「精日」的事件，引起內地網民憤慨。2017年8月，四名男子身穿二戰日軍制服，在上海抗日遺址四行倉庫拍照留念。在網民曝光後，涉事人員因違反《治安管理處罰法》，被警方處以行政拘留或教育訓誡。

2018年2月，有兩名身穿日軍制服的男子，在江蘇南京紫金山邵家山雕堡前擺造型拍照。他們頭戴軍帽，其中一男子手持軍刀，另一人手持帶刺刀的步槍，上面綁有日本「武運長久」旗。他們最終被處以行政拘留15日。

孟姓男子在南京大屠殺紀念碑前拍攝洩憤視頻。（中國青年網）

也是在2018年2月，一位自稱「獲得財務自由」的上海孟姓男子因在微信群組中發表「南京（大屠殺）殺三十萬太少」等言論，被上海市公安局以尋釁滋事罪進行行政拘留。3月3日，孟姓男子又到南京大屠殺紀念館拍攝有侮辱性語言的影片並上傳網絡，後再被南京警方處以拘留。

兩個月後又發生「潔潔良」事件，2018年4月，廈門大學研究生和中共黨員田佳良在微博使用「潔潔良」的帳號發表一系列批評中國人素質極差，以及極度反感中國及中國共產黨的言論，期間用了「惡臭你支」「國家支意盎然」等字句，被網民批評是「精日、反華」分子。田佳良最終因被揭發學術不端而退學。（點擊閱讀相關文章）

外交部長王毅在2018年兩會記者會上怒斥「精日」。（影片截圖）

王毅斥「精日」是「中國人的敗類」



2018年因頻繁出現多宗「精日」事件，外交部部長王毅3月8日在兩會記者會上斥責，「精日」分子是「中國人的敗類」。同日下午，有全國政協委員提交關於制定專門法《中國國格與中華民族尊嚴保護法》的提案，其中要求制定法律條文，對侮辱國旗國輝國歌、侮辱英雄先烈、宣揚日本軍國主義等行為進行嚴懲。該提案有38位全國政協委員聯名，其中包括成龍、張凱麗、鄭曉龍等知名演員。（點擊閱讀相關文章）

2018年4月27日，第十三屆全國人大常委會全票通過《中華人民共和國英雄烈士保護法》，以法制保護英雄烈士，並寫入相關條款打擊「精日分子」。該法規定，禁止歪曲、醜化、褻瀆、誹謗、否定英雄烈士（包括但不限於精日）的事跡和精神；尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪將依法追究刑事責任。（點擊閱讀相關文章）

此外，2018年12月13日實施的《南京市國家公祭保障條例》，規定包括任何組織及個人禁止歪曲、否認南京大屠殺史實，侮辱、誹謗南京大屠殺死難者、倖存者和在抗日戰爭中殉國的英雄烈士，編造、傳播有損國家和民族尊嚴、傷害人民感情的言論或者資訊；禁止在國家公祭設施等地使用二戰時期日本軍服、圖示或者相關道具拍照、錄製影片或者通過網路對上述行為公開傳播。違者將承擔法律責任。

在B站擁有超過670萬粉絲的美妝網紅「機智的黨妹」，今年7月穿Lolita服裝在遼寧大連的旅順博物館門口跳日系宅舞，遭受質疑後道歉並退網。（影片截圖）

「精日」與「哈日」、「親日」不同？



所謂的「哈日」，是指喜歡日本的音樂、娛樂、文化等元素的人。「哈日」一詞最先出現於台灣，「哈」在台語有渴望、希望的意思，從而衍生出「哈日族」，即指崇拜、複製日本流行文化的台灣青年。

「親日」則指對日本的民族、政治有強烈好感並支持的人士。簡易而言，「哈日」、「親日」的人士是理智地喜歡日本文化，但不會排斥中國文化，惟精日是盲目崇拜日本文化，對中國文化嗤之以鼻。因此，對日本文化感興趣或對日本產生好感的人士，並不代表「精日」。（點擊閱讀相關文章）