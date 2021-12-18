港識深事｜故宮騰訊辦「沒有文物的文物展」　借VR等技術還原美景

由故宮博物院、騰訊聯合主辦的「紋」以載道——故宮騰訊沉浸式數字體驗展，於周六（18日）起至明年2月在深圳海上世界文化藝術中心舉辦，民眾可免費入場。其被戲稱為「沒有文物」的文物展，以「紋樣」為主線，借助VR、AR技術還原故宮部分場景及文物。



故宮博物院與騰訊於2016年達成戰略合作，共同推動傳統文化與數字技術的深度結合。而今次屬故宮超高精度「數字文物」首度於深圳展出，也是新技術應用在文博領域的案例之一，民眾可透過「數字故宮」微信小程序進行實名預約，免費入場。

展覽共有7個展區，分別為錦繡世界、流光溢彩、「紋」法自然、巧思成「紋」、紋窗弄影、夢幻江南、瑞意祥紋。當中，乾隆修建的「倦勤齋」首度在深圳VR數字化呈現。展覽還專門打造10個年度打卡點，讓參觀者感受故宮四季美景。

同時，參觀者還會見到一個高達5.3米的裸眼3D「數字文物」，以及感受22倍高清放大文物。另外，騰訊優圖實驗室的圖搜解決方案以特定紋樣為線索，將多件故宮院藏珍貴文物串聯，找出同類紋飾珍寶，加上現場QQ音樂全景聲技術團隊打造的影院級三維聲效，可讓參觀者身臨其境。