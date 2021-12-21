冬至不只食湯圓餃子？　全國各地習俗一文睇清

俗語話「冬大過年」，雖然不像農曆新年般有公眾假期、年宵市集，但大部分家庭都會「做冬」，一家人吃飯團圓。

在北方，大多地方都有吃餃子的習俗，南方則是吃湯圓。惟因風俗文化各異，各地區都存在着習俗內容或細節上的差異。



臘味

廣東人都有「加餸」吃冬至肉的風俗，其中臘味是廣東人冬至餐桌上必不可少的傳統食品。除了祭祖，廣東人會準備魚、肉、臘肉臘腸等菜餚，以祈求來年能鴻運當頭，大吉大利。

在冬至當日，廣東人有向親朋好友送臘肉的習俗，因此超市都會特意展示出售臘味，包括臘肉、臘腸、臘鴨、火腿、鹹肉、熏肉等，有散裝、袋裝等供市民各取所需。

在冬至，廣東人有「加餸」的風俗。其中，臘味是廣東人餐桌上必不可少的傳統食品。（視覺中國）

湯圓

冬至吃湯圓是傳統習俗，在江南尤為盛行，民間有「吃了湯圓大一歲」之說。

南北各地有不少湯圓的名品，例如寧波湯圓餡多皮薄，糯而不粘；長沙姐妹湯圓潔白晶瑩，香甜可口；浙江金華的鹹湯圓就會包上芹菜豆腐乾、筍乾肉等餡料。

餃子

北方有「冬至餃子夏至面」的說法。據了解，餃子原名「嬌耳」，相傳是中國醫聖張仲景發明，距今有超過1800年的歷史。

東漢末年，張仲景見很多窮苦百姓忍飢受寒、耳朵凍爛，於是發明「祛寒嬌耳湯」，其做法是用羊肉、辣椒和祛寒藥材在鍋中熬煮，煮好後再將其撈出切碎，用面皮包成耳朵狀的「嬌耳」，下鍋煮熟後分給病人，每人兩隻「嬌耳」、一碗湯。百姓食用祛寒湯後渾身發熱，血液通暢，兩耳變暖，被凍爛的耳朵就會康復。

張仲景舍藥一直持續到大年三十。大年出一，百姓慶祝新年，也慶祝爛耳康復，於是模彷嬌耳做成食物，並稱之為「餃耳」、「餃子」。自此，「祛寒嬌耳湯」的故事一直在民間廣為流傳，更有「冬至吃餃子一冬不會凍耳朵」的說法。

羊肉湯

在四川，冬至會吃羊肉湯，其中簡陽羊肉湯是成都簡陽的特有美食，主要食材包括羊肉、羊血、羊雜、鯽魚、豬骨、辣椒等，其湯鮮、味美、香氣宜人。

據介紹，簡陽羊肉湯的獨特得益於簡陽的山羊，除了有種源優勢（努比羊與簡陽土羊雜交而成）外，其生存環境也是簡陽獨有。有專家趣言，簡陽的山羊是吃中草藥（綠色山草），喝礦泉水（龍泉湖、三岔湖的水），以在如此得天獨厚的條件下生存的山羊作為原料的簡陽羊肉湯，自然湯鮮味美。

2008年，簡陽羊肉湯在幾萬個參賽菜品中脱穎而出，入選全國30道奧運健康美食，成為其中唯一以羊肉為主料的湯類菜品。

圖為四川成都市小關廟簡陽羊肉湯一條街。（視覺中國）

頭腦

除了四川，寧夏銀川也在冬至食用由羊肉製成的「羊肉粉湯餃子」，並為其取名為「頭腦」。羊肉粉湯由蘑菇和羊肉烹飪而成，佐以鹽、姜、蔥、蒜、辣椒、醬油等調料，湯滾開後放入粉塊、粉條，再加入韭黃、蒜苗、香菜等。

由於羊肉粉湯餃子做法獨特，味道香辣可口，現在已成為銀川的一道特色小吃。

赤豆糯米飯

在湖南、湖北一帶，冬至當天要吃赤豆糯米飯。相傳，一位名叫共工氏的男子，由於其兒子不成才，作惡多端，死於冬至，死後變成疫鬼，繼續殘害百姓。由於疫鬼最怕赤豆，於是民間就在冬至當天煮吃赤豆飯，用以驅避疫鬼，防災祛病。

據介紹，糯米味甘、性溫，能夠補養人體正氣，食用後會周身發熱，起到禦寒、滋補的作用，最適合在冬天食用。黑糯米效果更好，有助於產婦滋補產後造成的身體虛弱，有利於增加乳汁，哺乳嬰兒。

在湖南、湖北一帶，冬至當天要吃赤豆糯米飯。（視覺中國）

年糕

從清末民初至今，浙江杭州人都喜歡在冬至做三餐不同風味的年糕，早上吃芝麻粉拌白糖的年糕，中午吃油墩兒菜、冬筍、肉絲炒年糕，晚餐吃雪裡蕻、肉絲、筍絲湯年糕，冬至吃年糕喻意「年年長高，圖個吉利」。

姜母鴨

廈門人冬至吃薑母鴨。姜母鴨以紅面番鴨為原料，用芝麻油將鴨肉炒香後，再加入老薑（姜母）及米酒等燉煮而成。

廈門人冬至會吃薑母鴨。（視覺中國）

釀酒

客家人認為，冬至時的水味最醇，用來釀酒可久藏不壞、柔和爽口、回甜生津、後勁頗足，因此有冬至釀酒的習俗。

桂圓燒蛋

浙江嘉興人會吃桂圓燒蛋過冬至夜，首先將桂圓剝好放水烹煮，打入雞蛋後再加糖。當地人稱，「以前人們的生活條件不大好，冬至夜吃上一碗熱騰騰的桂圓燒蛋，自個兒心裡就感覺整個冬天都不冷了」。另外，在嘉興平湖有吃赤豆糯米飯的習俗。