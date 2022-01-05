廿四節氣｜小寒養生重補腎壯陽　中醫推薦呢款家常菜

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月5日為廿四節氣中第23個節氣「小寒」，到底小寒的含義為何？從中醫的角度來看，小寒是否有特別注意的地方？



小寒是廿四節氣中的第23個節氣，每年1月5日至7日期間，太陽到達黃經285°，此時正是小寒。小寒與大寒、小暑、大暑及處暑一樣，都是表示氣温冷暖變化的節氣。《月令七十二候集解》：「十二月節，月初寒尚小，故云，月半則大矣」，即雖然天氣寒冷，但尚未冷到極致。

冬至過後，冷空氣頻繁南下，全國氣溫會在小寒、大寒之際降到最低。在小寒時節，全國大部分地區已進入嚴寒時期，但南北的氣溫仍有明顯差異。北方地區在小寒節氣會比大寒節氣更冷，有「小寒勝大寒」一説；南方氣溫雖有明顯下降，但最寒冷的時間是小寒、大寒及雨水和驚蟄之間。

小寒、大寒時節，是一年中雨水量最少的日子，南北地區的農事各有差異。在北方，大部分地區都進行歇冬，主要是在家做好菜窖、畜舍保暖，造肥積肥等；南方地區要為小麥、油菜等農作物追施冬肥，其中海南和華南大部分地區主要做好防寒防凍、積肥造肥和興修水利等。小寒、大寒是一年中雨水最少的時段。

為了抵禦嚴寒，民眾日常飲食都會選擇能保暖的食物，例如羊肉可以做成羊肉湯、紅燜羊肉等美食。老北京講究吃燙飯、羊肉汆面等，將蔬菜、湯、米飯等一同烹製；天津有小寒吃黃芽菜的習俗。而廣州與香港的習俗相似，都會在寒冬時吃臘味糯米飯。

值得一提的是，農曆12月是臘月，而每年農曆12月8日是臘八節，又有「法寶節」、「佛成道節」之稱。臘八節本是佛教紀念釋迦牟尼佛成道之節日，後逐漸成為民間節日，民眾會在臘八節祭祀祖先和神靈，祈求豐收、吉祥和避邪，並吃上一碗以糯米、黑豆、蓮子、栗子等食材煮成的臘八粥。

根據香港天文台統計資料，在小寒時節，香港平均最高氣溫為22.1°C，最低只有9.1°C，相對濕度最高為91%，降雨最多有40.7毫米雨量。據天文台預測，明日（5日）「小寒」大致多雲，有一兩陣雨，市區最高氣溫達22°C。

徐澤昌指出，小寒時節以溫補腎陽為主，建議食用韭菜炒蝦仁以助補腎壯陽。（資料圖片）

註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問提到，小寒天氣寒冷，養生上以溫補腎陽為主，建議可食用韭菜炒蝦仁以助補腎壯陽。

韭菜炒蝦仁



材料：

韭菜 150 克

急凍蝦仁 200 克

蒜茸 適量

薑 2片



蝦仁醃料:

胡椒粉 適量

幼鹽 適量



做法：

1. 蝦仁解凍，挑蝦腸，沖淨抹乾，醃10分鐘。

2. 韭菜沖洗乾淨，切成小段，瀝乾備用。

3. 燒熱鑊落少許油，將蒜茸及薑片加入爆香，加入蝦仁炒一會，然後加入韭菜及少許鹽、糖調味，待蝦仁炒熟即可上碟。



功效：補腎壯陽



使用注意：陰虛火旺者慎服

