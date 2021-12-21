廿四節氣｜「冬大過年」官民同慶賀放假3天　凍冰冰食乜暖身好？

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月21日為廿四節氣中第22個節氣「冬至」，到底冬至的含義為何？從中醫的角度來看，冬至是否有特別注意的地方？



冬至是廿四節氣中的第22個節氣，每年12月21至23日期間，太陽到達黃經270°，此時正是冬至。在冬至當天，太陽光直射南迴歸線，對北半球最為傾斜，是北半球各地白晝最短、黑夜最長的一天，冬至過後北半球白晝將會逐日增長。

冬至後白晝時間變長，但不代表日間氣溫會升高，相反溫度會愈來愈低，全國各地都會陸續進入寒冬，常以「進九」和「數九寒天」了。所謂「數九」，即是從冬至逢壬日算起，每9天算一「九」，依此類推，第81天為寒氣已盡 。從「一九」數到「九九」，冬寒就變成春暖。

冬至後，東北將會踏入寒冬，大地被冰封。吉林省一河面冰封。（視覺中國）

正所謂「冬大過年」，冬至既是廿四節氣中一個重要的節氣，也是中國民間的傳統節日。冬至是太陽回返的始點，太陽高度回升、白晝逐日增長，標示太陽太陽往返運動進入新的循環。因此，古人將冬至看作「大吉之日」，重要程度不亞於立春歲節。

事實上，民眾慶祝冬至可追溯到殷周時期。在當時，冬至前一天為歲終之日，冬至節相當於春節。在商朝、周朝、秦朝，曾把冬至設為「歲首」（即一年的開始），漢朝開始定為節日「冬節」。

從漢代以來，冬至要舉行慶賀儀式，朝廷休假3天，君不聽政；民間歇市3天。尤其是在北宋時期的京城開封，非常看重冬至。唐宋時期，冬至是敬天祭祖的日子，不僅皇帝要舉行祭天大典，老百姓也要祭祖。到明清時期，雖無明文規定放假，但官員和百姓基本都會在家休息，也會舉行祭祖儀式。

時至今日，冬至依然是最重要的傳統之一，不少公司都會提早下班，讓員工早早回家與家人聚餐過冬。

中國地大物博，不同地區都有獨特的冬至習俗。在北方，每年冬至日有吃餃子的習俗，因為餃子有「消寒」之意，民間流傳「冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」的民諺。

在南方，家家戶戶都會在冬至當天吃湯圓，「圓」意指「團圓」、「圓滿」，冬至吃湯圓又叫「冬至圓」，民間又有「吃了湯圓大一歲」之説。在廣東、廣西兩地，冬至當日會食用曬制好的燒臘，寓意加菜添歲。以廣州為例，當地與香港過冬至的習俗較為相似，例如拜祖先、食湯圓、臘味糯米飯等。

冬至過後，東北將會踏入寒冬，大地被冰封；大江南北平均氣溫5°C以上，華車沿海地區平均有10°C以上。根據香港天文台統計資料，在冬至時節，香港平均最高氣溫為22.2°C，最低紀錄為1999年的冬至，只有8.5°C；相對濕度最高為91%，降雨最多只有28.4毫米雨量。受熱帶風暴雷伊影響，本港今日天氣寒冷有雨，最高氣溫約19°C，市民應注意保暖。

徐澤昌建議食用暖身羊肉湯，有助益氣養血、補腎壯陽。（龔嘉盛攝）

除了要視情況增添「外在」衣物，「內在」亦要進補，可多吃蓮子、芡實、薏仁、赤豆、大棗等。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時，並建議食用暖身羊肉湯，有助益氣養血、補腎壯陽。

暖身羊肉湯



材料：羊肉500克、黨參15g、淮山30g、紅棗3粒、枸杞15克、生薑1塊



做法：



1. 羊肉洗淨切塊，黨參、紅棗、枸杞、淮山洗淨，生薑切片。

2. 鍋中加水，待水開時放入羊肉塊，用中火煮去血水，撈起備用。

3. 加入其餘材料，大火煲滾後轉細火煲1.5小時。



功效：益氣養血，補腎壯陽。



使用注意：陰虛火旺及濕熱體質、感冒期間忌服。

