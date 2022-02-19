北京冬奧｜馬耳他運動員「豆包姐」走紅　開微博稱離開中國感難過

北京冬奧賽程接近尾聲，不少已經結束比賽的運動員都啟程返國。作為歐洲國家馬耳他在開幕式的持旗手及唯一參賽運動員，Jenise Spiteri憑藉吃豆沙包一幕被網民熟識，她今日（19日）開通了個人微博賬號為自己取名「豆包姐」，並發文稱為這麼快離開中國感到難過，將在微博分享更多故事。



19日，Jenise Spiteri在微博發文指「大家好！我為這麽快離開中國感到難過。我喜歡你與我分享的所有好消息和評論。因此，我決定加入微博。我很高興能繼續向大家展示更多我的故事！ （我希望這個在線翻譯沒問題）。」

Jenise Spiteri還上載影片，並用中文「你好」與網民打招呼。截至目前，她的微博賬號已收穫2.4萬追蹤者、影片播放量有103萬。不少網民在評論中表達了對她的喜愛：

「welcome to China again.We all like you」。



「You are so cute！Welcome to China in the future」。



「歡迎常來中國,下次請你吃豆包和麻球呀」。



「看到你的笑容就很治愈，歡迎姐姐的到來，姐姐要努力加油」。



「你真的太可愛了，因為你知道馬耳他」。



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據了解，Jenise Spiteri是唯一一位代表馬耳他參加本屆冬奧會的運動員，因在日前舉行的單板滑雪女子U型場地技巧資格賽中，Jenise Spiteri在等待第一跳成績時，咬下一口豆包後開心地豎起大拇指，在冬奧會賽場上完成「吃播」，而引起大家的關注及喜愛。