北京冬奧｜馬耳他運動員「豆包姐」走紅　開微博稱離開中國感難過

北京冬奧賽程接近尾聲,不少已經結束比賽的運動員都啟程返國。作為歐洲國家馬耳他在開幕式的持旗手及唯一參賽運動員,Jenise Spiteri憑藉吃豆沙包一幕被網民熟識,她今日(19日)開通了個人微博賬號為自己取名「豆包姐」,並發文稱為這麼快離開中國感到難過,將在微博分享更多故事。



19日,Jenise Spiteri在微博發文指「大家好!我為這麽快離開中國感到難過。我喜歡你與我分享的所有好消息和評論。因此,我決定加入微博。我很高興能繼續向大家展示更多我的故事! (我希望這個在線翻譯沒問題)。」

Jenise Spiteri還上載影片,並用中文「你好」與網民打招呼。截至目前,她的微博賬號已收穫2.4萬追蹤者、影片播放量有103萬。不少網民在評論中表達了對她的喜愛:

「welcome to China again.We all like you」。



「You are so cute!Welcome to China in the future」。



「歡迎常來中國,下次請你吃豆包和麻球呀」。



「看到你的笑容就很治愈,歡迎姐姐的到來,姐姐要努力加油」。



「你真的太可愛了,因為你知道馬耳他」。



據了解,Jenise Spiteri是唯一一位代表馬耳他參加本屆冬奧會的運動員,因在日前舉行的單板滑雪女子U型場地技巧資格賽中,Jenise Spiteri在等待第一跳成績時,咬下一口豆包後開心地豎起大拇指,在冬奧會賽場上完成「吃播」,而引起大家的關注及喜愛。