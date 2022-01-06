成龍怒斥年輕演員遲到早退　網民狂猜是誰　粉絲喊：情願你開名

動作巨星成龍名聲享譽國際，拍過無數揚名海內外動作電影的他，在影壇地位崇高。近日，他接受金雞獎40周年訪談時，批評部分年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮，讓他相當傻眼生氣，這段訪談隨即在內地網上掀起討論，也引發網友猜測他批評的對象，甚至有幾名流量演員被實名點出。



成龍近日登上金雞獎訪談，透露自己經常鼓勵年輕人要努力做，「未來某一天、某一年，你會感謝今天的努力」，不過最近卻有部分演員不喜歡吃苦，不能流汗、不能吊鋼絲、不能做危險的東西，讓他相當無奈表示：「你要動作要漂亮，又不能辛苦，我聽見就生氣。你對得起這麼多工作人員在現場幫你打燈、輪候、等你？」

成龍接著還表示這些演員甚至經常是劇組最晚到、最早走的，批評「他們太幸福，太多人縱容他們」，種種事蹟讓他忍不住呼籲這些演員的幕後團隊「尊重現場的工作人員，不要動不動來了就說要走了」。

成龍雖未直接點出實名，不過卻引發網友當起鍵盤柯南，挖出過去曾與他合作過的年輕演員名單，還有人直接發文表示「跟他合作過的流量男明星就三個，一個姓楊、一個姓張、一個姓黃，說的到底是誰呢？」，而此舉也引發部分粉絲不滿，留言道「大哥您直接點名封殺」、「你要罵就指名道姓地罵」，認為他這種說法會害慘所有跟他合作過的年輕流量演員。

相關圖輯：藝人身價排行榜周杰倫擁21億只排第二 第一名竟連成龍都輸畀佢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

在藝人身價最新調查中，周杰倫卻只排第二，第一名將他遠遠拋離（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】