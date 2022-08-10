鬼月盂蘭節｜震攝孤魂野鬼　焰口獠牙的大士爺真身是誰？

農曆7月被稱為鬼月，有許多口耳相傳的禁忌不能做。



其實農曆7月神明並沒有閉門謝客，普渡會場中都能看見的大士爺就是最好的例子。

而這位外型嚇人的大士爺其實來頭不小，真實身分是大家都認識的佛教大菩薩。

「惡鬼」竟是大家熟知的觀音菩薩 點擊放大瀏覽其於普渡會場及畫作中的各種形象：

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在大多數的普渡會場都可以看到青面獠牙、頭生二角、身材魁武、身披盔甲、手持令旗、口噴火焰的大士爺金身。

其實大士爺是一位橫跨佛、道二教的神明，其由來有多種說法，但最被廣為接受的就是大士爺是觀音菩薩的化身，所以在普渡會場中鎮場監督的大士爺，都可以在其頭部看到一小尊觀音菩薩。

為什麼以慈悲聞名的觀音菩薩會有如此恐怖駭人的形象？佛經中有記載，觀音菩薩在度化眾生時會顯現各種形象，以祂要度化的對象最相近的外觀出現，因為中元普渡是渡化亡魂，所以觀音菩薩也以惡鬼的外表出現。

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同時，大士爺的兇惡外觀也是「忿怒尊」，可震攝普渡會場內的孤魂野鬼，雖然能出地府放風的都是表現良好的良民，但餓了一整年看到食物激動難免，維持普渡會場良好的用餐環境也屬於大士爺的業務範圍。

普渡會場見到大士爺多為紙紮，在農曆7月前廟方會委託專業職人趕工，一定要在普渡前完成，到了農曆7月的最後一天，也要將大士爺的金身火化掉，象徵今年農曆7月圓滿結束。

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