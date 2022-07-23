希特拉愛錶拍賣開價驚人　來歷品牌全是謎　錶底神秘數字有這含意

美國文物拍賣公司「亞歷山大歷史拍賣行」（Alexander Historical Auctions）最近釋出了一件很有意思的拍賣品，那是納粹帝國獨裁者希特拉（Adolf Hitler）曾擁有過的一款翻轉K金錶，由於手錶很稀有，加上原主人在歷史上曾扮演的重要角色，因此手錶的估價也是非常可觀，在此先賣個關子。



根據拍賣行表示，這隻黃金錶殼的可翻轉手錶（看外觀貌似是積家Jaeger-LeCoultre的Reverso，但拍賣行無法證明它是積家生產的錶）很可能是慕尼黑知名錶店Andreas Huber在1933年希特拉44歲生日時送給他的生日禮物。

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至於手錶為什麼會流落民間？這是因為1945年5月4日時，有位法國士兵發現了這隻手錶，並把它當作是戰利品，當時他們的部隊乃是希特拉從巴伐利亞山區貝希特斯加登撤退後第一支抵達的盟軍部隊，因此在當場找到了一些德軍撤退時匆忙留下的物品，其中就包含了這隻錶。

當時撿到錶的士兵還不知道手錶大有來頭，但是後來經過幾位有名望的製錶師和軍事歷史學家聯手研究後，確認手錶不僅是真錶，還曾經真的屬於希特拉所有。手錶的K金背蓋上刻有納粹黨徽和納粹鷹圖案，加上希特拉本人的姓名縮寫（AH），至於手錶翻轉到面盤後會發現它是一款黑色面盤的手錶，整體的佈局都像極了積家的Reverso，不過面盤12點方向並非放上品牌名稱，而是代表錶店的「HUBER」字樣。

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在納粹黨徽周邊環繞了許多神祕的數字，其實那都跟希特拉有關，包括第一組數字（20.4.89）是對應於希特拉在奧地利布勞瑙的出生日期。第二組數字（30.1.33）代表他被任命為德國總理的時間，最後一組數字（5.3.33）則是用了註記德國聯邦選舉的日期，因為希特拉這是從這天開始全面掌權，從這些設計上的細節可知手錶為希特拉量身打造的目的。

專家拆解了這款錶後發現手錶內部裝載的也是LeCoultre錶廠製作的機芯。但是積家內部資料中卻找不到有關這款錶的生產紀錄，所以它的身世成了一個羅生門，且在Andreas Huber那邊也沒有任何二戰時留存的文件可以證明手錶的製造商，因為錶店曾在當時遭到轟炸，無情大火燒毀了許多資料，這也讓手錶的來歷更顯得神祕，不過它屬於希特拉這件事倒是毋庸置疑。

回到文章開頭提到的手錶估價，希特拉擁有的手錶可以賣出什麼樣的價格，對此亞歷山大歷史拍賣行直接開出200萬～400萬美金的預估價，換算港幣將近1,560萬到3,120萬之高！是不是非常驚人呢？手錶的拍賣截止日期為2022年7月28日，再過不久我們就能知道手錶的真正行情是不是有估價估得這麼狂了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：希特勒的錶你看過嗎？“翻轉錶面刻有神秘數字”超狂估價曝光】