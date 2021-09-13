Banksy《女孩與氣球》自碎驚呆拍賣場　「爛畫」反升價3倍至6千萬

2018年，Banksy的《女孩與氣球》在蘇富比拍賣期間，畫框內藏的機關突然開動，畫作當場「自毀」變成碎紙，惟仍然以£104萬（約1,117萬港元）易手，成為全球熱話。事情緣由眾說紛紜，有人認為賣家與拍賣行早就知情，合演了一場精彩絕倫的公關表演；也有人相信只是Banksy策劃，其他人皆被蒙在鼓裏。事隔3年，這幅自碎畫作再度於倫敦蘇富比舉槌，估價一口氣上升3倍至£400萬 - 600萬（HK$4,300萬 - 6,450萬），相當誇張。



上次拍賣已經是3年之前，讓我們簡單回顧當時的來龍去脈。《女孩與氣球》乃Banksy代表作，於2017年擊敗J.W. Turner及John Stable等殿堂級大師，在英國獲選為「最喜愛藝術品」。

2018年10月5日，畫作在蘇富比當代藝術夜拍登場，£10萬起拍，競投熱烈非常，最終以£86萬落槌，連佣£104萬成交，當時追平了Banksy拍賣紀錄。惟就在拍賣官落槌的一瞬，《女孩與氣球》突然響起警報一樣的怪聲，畫框中的作品徐徐向下滑出來，下半部已成碎紙。現場人士大感驚訝，行方職員立時把之拿走。

事後，蘇富比表示意外，稱事件為Banksy惡作劇。Banksy本人在Instagram發放畫作「自毀」一刻的照片，說明為「Going, going, gone...」，承認自己策劃這次「遙控自毀」行動。他接着又發放短片，聲稱自己在數年前偷偷把碎紙機關安裝在畫框內，以防作品有天被拿去拍賣，再配上畢加索金句「The urge to destroy is also a creative urge」（摧毀的衝動也是一種創造的衝動），僅一日多的時間就獲得近800萬點擊。

點圖看看Banksy製作機關過程及在拍賣場自碎一刻▼▼▼

+ 18

與此同時，坊間掀起二次創作熱潮，廣告人、大品牌、藝術家紛紛仿傚，一時間整個互聯網哪裡都是Banksy碎畫身影。就在大家議論紛紛之際，蘇富比宣佈碎畫脫胎換骨，成為「史上首件在拍賣期間即席創作的藝術品」，獲Banksy命名為《Love is in the Bin》（愛在垃圾桶裡）。歐洲女性買家對安排相當滿意，決定以同樣價錢、即£104萬買下「新作」（理論上，原作交易已經取消）。

《Love is in the Bin》先後在蘇富比倫敦藝廊及德國布爾達博物館展出。是次拍賣，估價跳升至£400萬 - 600萬（HK$4,300萬 - 6,450萬），將於10月14日在倫敦蘇富比的當代藝術晚拍舉槌，且看今次會否再創高價。

【延伸閱讀】黑客假扮Banksy鑄造NFT出售 收藏老手被騙260萬 結局峰迴路轉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

【延伸閱讀】災難女孩「本尊」已變美少女 以NFTs賣出經典迷因圖賺390萬（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 14

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：三年前拍賣場「自碎」 Banksy畫作再度舉槌升價3倍】