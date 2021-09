Banksy《女孩與氣球》自碎驚呆拍賣場　「爛畫」反升價3倍至6千萬

2018年,Banksy的《女孩與氣球》在蘇富比拍賣期間,畫框內藏的機關突然開動,畫作當場「自毀」變成碎紙,惟仍然以£104萬(約1,117萬港元)易手,成為全球熱話。事情緣由眾說紛紜,有人認為賣家與拍賣行早就知情,合演了一場精彩絕倫的公關表演;也有人相信只是Banksy策劃,其他人皆被蒙在鼓裏。事隔3年,這幅自碎畫作再度於倫敦蘇富比舉槌,估價一口氣上升3倍至£400萬 - 600萬(HK$4,300萬 - 6,450萬),相當誇張。



上次拍賣已經是3年之前,讓我們簡單回顧當時的來龍去脈。《女孩與氣球》乃Banksy代表作,於2017年擊敗J.W. Turner及John Stable等殿堂級大師,在英國獲選為「最喜愛藝術品」。

2018年10月5日,畫作在蘇富比當代藝術夜拍登場,£10萬起拍,競投熱烈非常,最終以£86萬落槌,連佣£104萬成交,當時追平了Banksy拍賣紀錄。惟就在拍賣官落槌的一瞬,《女孩與氣球》突然響起警報一樣的怪聲,畫框中的作品徐徐向下滑出來,下半部已成碎紙。現場人士大感驚訝,行方職員立時把之拿走。

事後,蘇富比表示意外,稱事件為Banksy惡作劇。Banksy本人在Instagram發放畫作「自毀」一刻的照片,說明為「Going, going, gone...」,承認自己策劃這次「遙控自毀」行動。他接着又發放短片,聲稱自己在數年前偷偷把碎紙機關安裝在畫框內,以防作品有天被拿去拍賣,再配上畢加索金句「The urge to destroy is also a creative urge」(摧毀的衝動也是一種創造的衝動),僅一日多的時間就獲得近800萬點擊。

與此同時,坊間掀起二次創作熱潮,廣告人、大品牌、藝術家紛紛仿傚,一時間整個互聯網哪裡都是Banksy碎畫身影。就在大家議論紛紛之際,蘇富比宣佈碎畫脫胎換骨,成為「史上首件在拍賣期間即席創作的藝術品」,獲Banksy命名為《Love is in the Bin》(愛在垃圾桶裡)。歐洲女性買家對安排相當滿意,決定以同樣價錢、即£104萬買下「新作」(理論上,原作交易已經取消)。

《Love is in the Bin》先後在蘇富比倫敦藝廊及德國布爾達博物館展出。是次拍賣,估價跳升至£400萬 - 600萬(HK$4,300萬 - 6,450萬),將於10月14日在倫敦蘇富比的當代藝術晚拍舉槌,且看今次會否再創高價。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載,更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問,立即下載App。文章經編輯刪節,原文:三年前拍賣場「自碎」 Banksy畫作再度舉槌升價3倍】