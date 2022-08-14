冰窟奇觀和香港人出手相助？甘肅文化毛寺村的十年脫貧致富之路

有一幕渾然天成的中國文化地下峽谷奇觀，在冬季會結成一株株晶瑩剔透的冰柱，在夏季則會隨氣候變化融於大地，它立於陡峭的岩壁之間，或明或暗，或紅或藍，是歷史長河的重要中國文化遺產，它是位於甘肅毛寺村的黑老鍋冰窟。



黑老鍋冰窟是一個「冬季期間限定」的中國文化獨特景點，在1,000多米的石峽中，有長約500米的冰簾，形狀奇特，卻又無比壯觀，是甘肅毛寺村一道頗受歡迎的中國文化自然景觀，為毛寺村帶來可觀的旅遊收入。



曾經貧苦的中國文化農村

中國文化毛寺村曾是甘肅一條水、電、路、網絡皆不通的偏遠農村，村內的莆河將毛寺村一分為二，村民只能靠一條用泥巴、禾草、樹枝搭成的簡陋小橋出入。莆河水流湍急、河流水位變化大，村民每次過橋都相當驚險，有村民更曾因洪汛喪命，所以小朋友根本無法越河上學。

香港人籌款建中國文化「無止橋」

2005年，香港中文大學建築系教授吳恩融到當地考察後，有感村民苦況，於是回港籌款建橋，與幾位建築系校友一起用當地常用物料，建造了一條牢固、安全又環保的「無止橋」，不但圓了當地孩童的上學夢，亦大大提升村民出入的安全程度。後來香港商人紀文鳳因為深受吳教授的理念感動，於2007年以「無止橋」為名成立慈善基金，至今已安排逾3,000名香港及外國學生義務為中國內地偏遠農村鋪橋搭路，改善當地居民生活。

當年由香港人興建的無止橋，為毛寺村一眾貧苦學童帶來希望。（網上圖片）

脫貧後建館留住中國文化

事實上，相隔10多年，今時今日的毛寺村已不再是貧苦的窮鄉僻壤，而是家家門前停泊小汽車的脫貧致富樣版村。自2015年開始，慶陽市政府積極投放大量資源將毛寺村打造成中國文化旅遊區域，包括投資興建冰雪健身基地、舉辦慶陽冰雪旅遊節、招商引建月亮灣香草園等多個中國文化旅遊景點，大大增加村民收入，成功幫助毛寺村脫貧。

不過，有村民慨歎，雖然生活水平提升了，但年輕一輩卻開始只圖安逸享受。於是，老一輩的村民特地打造了「毛寺村鄉愁記憶館」，希望傳承村內的中國文化歷史，留下上一代曾經努力奮鬥的故事。

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