辛亥元勳旅館被捕3hr後槍斃？外媒搶登報擺烏龍｜當年今日民國史

時光倒流110年，民國初年（1912年）有咩大事發生？北京大學文學博士、中國社科院文學研究所研究員楊早，即日起做客《香港01》藝文中國頻道，以穿越到當年今日的一名報人角色，為讀者還原中國近代史的重要時刻。



TOP1：張振武16日被捕，與同黨方維已被槍斃。

今天是8月17號，今天有大事情發生。我們首先來看看第一條突發新聞，就是辛亥元勳張振武在京被捕槍斃：

北京電 昨夜前門外最大中國旅館由警兵圍集入內，拘去張振武等11人

——張振武於8月16號的淩晨1點已經被槍斃了，同黨現均下獄，京中人心今日頗為震動。

這封電文裏說，張振武是漢口起義最先最有名的一個人，這次是由黎都督（黎元洪）推薦給袁世凱，袁世凱給了他一個西藏的某任職務，張推辭不肯受，說要回湖北。據說最近漢口之謀變和槍擊湖北省議會議員都是張的主謀，他現在是帶着軍官13人來京，住在最大中國旅館，黎元洪發現以上的種種詳情，特地致電北京把他拘留，據說張黨方維也被槍斃了——這條新聞來自於路透社，中國報社自己的報道則晚一步才發出。

張振武。

而路透社報道裏有好些錯誤，比如說金台旅館，就是所謂的前門外最大中國旅館，張振武確實住在那個地方，但是他並不是在金台旅館被抓走的，他是在8月15號晚上赴宴，飯後10點的時候走出來就在棋盤街，在前門（正陽門）到大清門之間（當時還有個大清門，後來改稱中華門，但現在沒有了），大概是現在毛主席紀念堂的位置。

他10點被抓，很快，翌日淩晨1點就被槍斃了。但是這是第一條今天剛發出的新聞，別的報道估計是電報甚麼的，會受到一些限制，所以都未能及時發出來。

預告一下，這個新聞會引起一個軒然大波，可以說是中華民國成立以來在法治上面最大的一次危機，因為中間牽涉到袁世凱，牽涉到黎元洪，牽涉到這種種二次革命的徵兆，因此很重要。

1912年8月17日《申報》一角。

TOP2：袁總統黎副總統互動頻繁，討論蒙藏滿洲及秋操事項。

第二條就是說總統府，因為東三省的事情開了特別會議，大總統陸總理和段趙（段祺瑞和趙秉鈞）這兩個總長決議的三個事情，第一是設立製造廠，未成立之前，請黎副總統派漢陽兵工廠先行接濟。第二要鋪設輕便鐵道。第三是要由財政部命令中國銀行和財政委員會籌劃，擴充經濟、抵制外幣，這是要保東三省的問題。

同時據說黎副總統跟中央在密商四件事情，專門派人到北京來商議。第一是聯合南北感情，第二是蒙藏軍事問題。第三是滿洲屯防問題，就是剛剛前面提到東三省的問題。

第四是打算在九、十月間舉行南北軍的秋操——秋操在清末的時候每年都有舉行，一般是在河間府，現在是打算在奉直川鄂（奉天、直隸、四川和湖北）之間選一個——你看清末、民國，軍事格局有所不同，另外這兩條大家發現沒有，主要就是講的是總統府、總統跟黎元洪之間最近很密切，這個也是跟上面說的，張振武被殺一案其實是有一定關係的，這是大總統副總統合謀的一個事件，這就是今天的第二條。

早期電動洗衣機。

TOP3：法國工程師發明電氣洗衣機，一小時可洗衣二千餘件。

第三條講的是一個國外的事情，法國有一個大工程師叫苛爾賽，他發明了一種電氣洗衣機器，平均每小時可以洗大小衣服2000餘件，這聽上去就很厲害了。但是估計這個電氣洗衣機當時還沒有進入商業量產，不然洗衣機就不會變成現在這個樣子。

到底洗衣機是甚麼時候才能夠普及的？第一部自動洗衣機是於1937年問世的，但是在1912年就已經出現了這麼一個東西，技術的進展就是這樣。

本文授權轉載自微信公眾號「楊早講史」。

作者簡介

楊早，北京大學文學博士，中國社會科學院文學所研究員，中國當代文學研究會常務副秘書長，閱讀鄰居讀書會聯合創始人。

著有《清末民初北京輿論環境與新文化的登場》、《民國了》、《野史記》等著作，參編《話題》系列（10年）、《沈從文集》、《汪曾祺集》、《六十年與六十部——共和國文學檔案》、《汪曾祺別集》，譯著有《合肥四姊妹》。



書籍簡介

《元周記》，作者化身為民國報人，在文字構成的舊世界老中裏穿行報道，帶領讀者穿越回1912年，見證民國元年的政治、經濟、社會、文化等方面的諸多細節。

相比於1911年辛亥革命的轟轟烈烈，1912年着實是平凡又令人焦慮的年份：科技全無進步，社會更加混亂，經濟乏善可陳，學術亦少創新。

然而，破敗之下，整個社會的精神生活卻經歷着天翻地覆的變化，一切都充滿着無限的可能。作者用文字重現了1912年的中國與世界，描繪了一幅完整生動、極具煙火氣的社會圖景。

