牽涉文革、黑社會多部電影「被消失」　田壯壯嘆：送審兩年沒結果

日前，第五代導演田壯壯一段影片在內地瘋傳。影片中他提到自己在2年多前拍攝的電影《鳥鳴嚶嚶》送審電影局卻至今沒有消息，也沒有任何回覆。70歲的田壯壯在影片中稱「這個確實讓我，再一次對電影，失望。」



影片中，田壯壯指出，自己在一個偶然的機會2年多前拍《鳥鳴嚶嚶》，他稱電影拍得依舊辛苦，去雲南勘了很多次景，「去想一棵樹應該怎麼拍，如何不去砍樹來拍好樹，各式各樣的方式，然後，做了很多很多的準備。」

據了解，該部電影講述1960年代農民「樹王」肖疙瘩和以李立為代表的知青進行鬥爭，最後失敗導致巨樹被砍，而肖疙瘩也抑鬱而終的故事。網民認為該電影背景牽扯到文革所以被禁。1993年田壯壯曾拍攝《藍風箏》，以小孩的眼光敘述經歷文革波折的家庭，終因題材敏感而被禁拍片八年。

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田壯壯指出，電影拍完兩年了，送到電影局裡到現在沒有任何審查意見，「作為同行的尊重來講，我能接受任何的一個審查的結果。但是我確實不能接受一個我送給你兩年多，你連一句話都沒跟我說的結果」他表示，「這個確實讓我，再一次對電影，失望。」

微信公眾號「3號檢票廳員工」盤點近年內地上映無期的電影，包括在2017年就殺青的電影《英格力士》，該片根據同名小說改編，講述文革時代的新疆故事，是陳沖時隔17年再當導演，主演集結王志文 、 袁泉、霍思燕和王傳君等，但2017年後卻再無消息。

張藝謀導演作品《堅若磐石》講述技術科警察蘇見明，趕赴富商家參加一場「鴻門宴」。卻發現牆縫藏屍，近一百個億的私相授受和神秘的「老爺子的資源」，表面單純的犯罪事件實則暗流湧動。據了解，該片集結雷佳音、張國立、于和偉和周冬雨等明星，原定於2020年上映，卻遲遲未能過審。

同樣是講述刑事案件周冬雨主演的《平原上的火焰》和《涉過憤怒的海》兩部同樣上映無期。講述刑事犯罪電影近年過審不易。

軍事題材方面，導演陸川以自己在軍校畢業後在749局的工作經歷講述的少年成長冒險的熱血故事《749局》也早在2019年殺青，但卻再無上映消息。此外，電影《不止不休》背景設定在2003年的中國，報社實習記者試圖通過一篇報導，改編一億人的命運，該片曾在2020年平遙電影節放映，佳評如潮，更曾入圍第77屆威尼斯電影節和第45屆多倫多電影節，2020年後卻在無上映消息。

備受外界期待，改編自孔二狗爆紅網絡的長篇小說《東北往事:黑道風雲20年》原定於2021年上映，卻因故延期。該片主要講述1986年至2006年20餘年來，以梅三、趙紅兵為首的某北方黑道組織的發展歷程。介紹指出，這是對改革開放30年來，一次不同尋常的紀念和追憶，「沉重反思在過去幾十年中人們的所得與所失」，也是一部反映20餘年社會變遷的厚重長篇史詩。

恐怖片也是同樣的情況。2016年在FIRST電影節展露頭角的電影《中邪》被稱為十年來最嚇人的國產恐怖片，內容講述大學生丁鑫和劉夢為拍攝農村風俗紀錄片進入一個村落，在目睹充滿詭異氣息的 「還人」儀式後，兩人跟隨「高人」王婆夫婦來到一處偏遠的山莊拍攝驅邪過程，事情卻開始往詭異方向發展。

該片曾於2018年定檔4月清明檔，但在3月末突然宣佈因為技術原因撤檔，導演馬凱微博稱「還需要大家再等一些時間」，但這一等就是4年，至今沒有消息。

網民點睇：

長津湖不能完全代表中國電影，我們需要更多類型！更多！

老牌電影人都這樣了，何況新的電影人呢？他可是田壯壯啊！

第一次看文章大晚上哽咽出聲，這不應該是我熱愛的電影在中國的樣子。

所謂百花齊放是既有震耳鐘鳴，亦有鳥鳴嚶嚶。

