中國四大名亭是什麼？　名字背後都頗具詩意

所謂亭台樓閣，亭子是中國傳統建築之一，中國有四大名亭，是哪四個呢？



安徽滁州的醉翁亭、浙江西湖的湖心亭、北京的陶然亭、湖南長沙的愛晚亭，被譽為「中國四大名亭」，主要是因歷代文人的詩文而聞名。

醉翁亭坐落於滁州瑯琊山麓，始建於宋代，山水景色秀麗，因宋代文學家歐陽修的《醉翁亭記》而聞名。歷史上曾幾度損毀重修，現在的亭子是1985年時重建的。

醉翁亭因歐陽修的《醉翁亭記》而聞名，文中有「醉翁之意不在酒，在乎山水之間也」一句。（視覺中國／當代中國授權）

湖心亭坐落於西湖中心，始建於清朝康熙年間，與三潭映月、阮公墩合稱「湖中三島」。湖心平眺是清朝西湖十八景之一，相傳清朝乾隆皇帝曾在此手書「蟲二」兩字，即「風月無邊」之意，至今留有石碑。

湖心亭位於外西湖中心，與三潭映月、阮公墩合稱「湖中三島」，代指中國傳說中的三座仙山，湖心亭為其中的「蓬萊」。（視覺中國／當代中國授權）

陶然亭位於北京陶然亭公園中，始建於清代康熙年間，名字源於唐代詩人白居易的詩句「共君一醉一陶然」，曾是文人雅集之地。近代「五四運動」前後，李大釗、毛澤東、周恩來等人都曾來此聚會。

愛晚亭坐落於長沙嶽麓山，始建於清朝乾隆年間，是著名賞楓勝地，名字源於唐代詩人杜牧的詩句「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」，頗有詩意。

愛晚亭是著名賞楓勝地，原名紅葉亭，今天「愛晚亭」的匾額為毛澤東在1952年重建亭時題寫。（視覺中國／當代中國授權）

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