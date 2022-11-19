中國最美鄉村奇特「三眼橋」秋冬才可見　「斷橋殘雪」成打卡熱點

在「中國最美鄉村」婺源，有一座奇特的古橋「三眼橋」，只在每年秋冬才露出真容，春雨一至就不得而見。婺源的三眼橋雖然並不宏偉，也不在中國著名古橋之列，甚至看起來有些殘破，但卻令各地遊人趨之若鶩，近年更成為打卡熱點。這座古橋有甚麼特別的故事呢？



婺源三眼橋 造橋碑曾用作洗衫板？

婺源被譽為「中國最美鄉村」，以多水聞名，全縣河流總長度超過500公里。河流多，橋也多，據統計，婺源全縣有志書可考的古橋有超過450座，至今保存完好的仍有逾350座。位於婺源縣段莘鄉王村、被稱為「三眼橋」的永濟橋，就是其中之一。

顧名思義，三眼橋是一座三拱石橋，並不宏偉，沒有甚麼精美的工藝，因為橋身多有破損，又被當地人叫做「殘橋」。

婺源有背新娘的民俗，新人從婺源三眼橋上經過，成為一道特別風景。（視覺中國/當代中國授權）

古橋的建築年份已不可考，有說法指，造橋碑顯示，石橋建于嘉慶十三年（1808年），即距今200多年前。不過，現在的三眼橋邊，是看不到造橋碑的，坊間傳說，這塊碑被當地村民取走，置於院中用作洗衫板，字迹被磨損到模糊不清，只能依稀辨認出「嘉慶十三年桂月」、「王村王怡」、「造碑記」等字樣。

因水庫修繕而重見天日的婺源三眼橋

三眼橋所在的段莘，曾是婺源最大村落，有着1,400年歷史。上世紀70年代，段莘鄉修建段莘水庫，段莘村及周邊村落一度被淹沒。直到2012年，水庫大壩進行修繕，段莘水庫的儲水被排空，被淹沒40多年的的古村落才重現人間，包括這座三眼橋。

如今，橋身雖多有殘損，卻出奇堅固，依然能讓村民安全通行，可見古人建築工藝的高超。

春夏之時，水位漸漲，婺源三眼橋會逐漸被浸沒在水中，到了旱季才重現人前。（視覺中國/當代中國授權）

水庫的存在也令三眼橋成為一個「限時」景點。每年春雨過後，水位上升，整座古橋會慢慢被河水浸沒，在夏天更遁迹於水中；到了秋冬時節，水位下降，石橋才會露出水面。

山水悠悠，民居古樸，牽牛的村民從橋上走過，橋下碧波照影，一派「世外桃源」的風景；遇上雪天，婺源三眼橋更是渾然天成的「斷橋殘雪」，無怪吸引人不遠萬里驅車而來，一睹絕景。

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