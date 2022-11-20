「豆花裏打隧道」173米建6年　十萬人完成「不可能工程」蘭渝鐵路

226座隧道，396座橋樑，串聯起一條「世紀鐵路」——綿延886公里的蘭渝鐵路，貫穿南北鐵路動脈，令西部17個貧困縣走上「脫貧路」。蘭渝鐵路沿線地區地質複雜，施工難度極高，其中的胡麻嶺隧道更號稱「鬼門關」，耗時8年貫通，一度令外國專家都束手無策。



蘭渝鐵路：中國的「世紀鐵路」

這是一條「世紀鐵路」︰從1919年孫中山提出的最初構想到2017年建成通車，10萬人歷時9年，終於圓夢。

鐵路經過10條區域性大斷裂，87條大斷層，翻越海拔3,000米的秦嶺，其沿途地質狀況之複雜，堪稱中國鐵路建設史之最，施工難度極高、風險極大。

其中，不足14公里長的胡麻嶺隧道，險些令鐵路中途折戟。這條隧道位於蘭州市和定西市交界處的胡麻嶺，共修建了8年，最難的一段號稱「鬼門關」，最後的173米就耗費了整整6年。

800多公里長的蘭渝鐵路連接長江、黃河兩大流域，成為與京廣線、京滬線並列的三大南北鐵路大動脈，亦是「一帶一路」的黃金通道。（視覺中國／當代中國授權）

蘭渝鐵路：「豆花裏打隧道」 173米建六年

隧道施工「怕軟不怕硬」。這一段隧道穿越三系飽和富水粉細砂底層，泥砂含水量高達24%，施工如同「豆花裏打隧道」，罕見地質令數十批外國專家束手無策，被德國專家斷言是「不可能」工程。

「我們當時崩潰了」，胡麻嶺隧道2號斜井總工程師夏荔一家三代都是鐵路人，他在內地一個電視節目中回憶，「蘭渝鐵路已經修了800多公里，到了胡麻嶺怎麼辦？飛過去嗎？如果飛不過去，我們就必須要把這條隧道打通！」

蘭渝鐵路胡麻嶺隧道全長13.6公里，穿越水庫及河流，施工難度極高。隧道於2009年開工，直到2017年才正式貫通。（網上圖片）

施工團隊曾遭遇數次大型湧水湧泥事故，經歷了無數次失敗，終於摸索出真空降水、注漿固土等新技術、新工藝，令周邊地層在10秒內迅速凝固；並採用了「九宮格」挖掘法，將整個隧道分解成九個區域、當做九個小隧道來開挖。以每個月推進4、5米的速度，一步一步，最終破解了這個「世界難題」，5項技術獲得國家實用新型專利。

蘭渝鐵路通車：運輸成本降75%

鐵路通車後，從蘭州到重慶的車程從22小時縮短至11小時，開通動車組後，再縮短至7小時，對推動西部經濟發展，意義重大。

甘肅定西渭源境內的蘭渝鐵路上，一列貨車飛馳而過，鐵路沿線穿過多個貧困縣，助力當地民眾脫貧。（視覺中國／當代中國授權）

鐵路沿線的22個市縣區中，有13個國家扶貧重點縣、4個省級扶貧重點縣，蘭渝鐵路打通了當地民眾的出山路，更是「扶貧路」。鐵路沿線區域盛產花椒、核桃、中藥等經濟農作物，過去運輸成本高企，無法吸引區域外客戶。

以甘肅隴南為例，鐵路通車後，陸路運輸成本由每噸1,500元人民幣（下同）降至400元，下降75%。不少在外打工的農民看到致富希望，陸續回到家鄉，種植經濟作物。

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