中國橋樑超100萬座　邊條最長？邊條最高？峽谷山川造就萬橋飛架

「一橋飛架南北，天塹變通途」，中國現代橋樑已經超過100萬座。不僅數量多，世界跨徑前十的懸索橋中，中國有6座；排名前十的斜拉橋中，中國佔到7座。今天就來看看中國有哪些世界級大橋？中國又為甚麼要建設如此之多的橋樑？



現代橋超100萬座 近半高鐵線為橋樑

回顧現代中國橋樑建設，就不得不提到湖北武漢長江大橋。它是跨越長江的第一座公鐵兩用大橋，被稱為「萬里長江第一橋」。

湖北武漢長江大橋。（視覺中國/當代中國授權）

1957年，新中國第一座公鐵兩用長江大橋——武漢長江大橋通車，不僅成為連接中國南北的大動脈，更拉開了中國現代橋樑建設的序幕。

60多年過去，如今中國現代橋樑的總數，已經超過100萬座。21世紀新建起的世界前100名高橋中，中國就佔到90座。

在眾多橋樑當中，高鐵橋樑的數量就已經超過3萬座，總長度達到近2萬公里，大約相當於地球赤道長度的一半。也就是說，中國高鐵4萬公里的總里程中，有近一半都是橋樑。

航拍貴陽市郊的五條高鐵線路交織在一起，一列動車駛出隧道。（視覺中國/當代中國授權）

中國橋樑不僅數量多、里程長，建造技術和實力同樣享譽全球，創下不少「世界之最」。例如全長165公里的江蘇丹昆特大橋，就是目前世界上最長的橋；另外還有世界上最長的鋼結構橋樑港珠澳大橋，以及雲南、貴州兩省共建的「世界第一高橋」北盤江第一橋。

北盤江第一橋，也叫北盤江特大橋，橋面到谷底垂直高度達565米，相當於200層樓高，不僅創下中國橋樑高度之最，亦是世界最高橋樑。

北盤江第一橋橋面到谷底垂直高度達565米，相當於200層樓高。（視覺中國/當代中國授權）

中國橋樑的代表，還有四川的幹海子特大橋，是世界上最長的鋼管桁架樑公路橋。

四川的幹海子特大橋，是世界上最長的鋼管桁架樑公路橋。（視覺中國/當代中國授權）

那麼，中國為甚麼要建如此多的橋？

峽谷山川造就萬橋飛架

何以萬橋飛架？答案就藏在山川河流中。中國的國土幅員遼闊，不過當中有近7成的陸地面積，要麼是山地、丘陵，要麼就是高原，在這些地方遍布峽谷深山，千溝萬壑。尤其是在中國西南地區，幾乎全部都是山地，而且河流眾多。

縱橫的江河山川阻礙了人們走出去的步伐，要想發展就必須想辦法跨越它們，這也造就了橋樑在中國基建發展中的重要地位。

在中國西南的四川，雅西高速公路的幹海子特大橋，飛架在山谷之間，在雲霧映襯下尤其耀眼壯觀。（視覺中國/當代中國授權）

地處西南的貴州省也因此成為「橋樑博物館」；「山城」重慶則擁有超過1.3萬座橋，成為「世界橋樑之都」。

中國大力投資橋樑 造福民生

那麼，超過100萬座的中國現代橋樑，是如何能在幾十年間快速建造起來的？首先，橋樑作為重要基建，離不開政府的大力投入。由2015年到2020年，中國的交通運輸投資預計超過15萬億人民幣（約等於16.4億港元），當中相當一部分用於橋樑建設。

中國絕大多數超級橋樑，尤其是那些施工難度極大的橋樑，都由具備國有背景的企業來建設，以確保項目順利推進。

港珠澳大橋在2018年10月24日通車。（資料圖片）

除了投入，還有橋樑建設的技術。國家支持的科研院所，也成為世界上資金最充沛的橋樑研究機構，這也是中國造橋技術不断進步的重要動力之一。

橋樑意味着連接和通達，是民生之所在，中國橋樑建設不單止持續刷新更高更大的紀錄，在許多鮮少人留意的地區，小型橋樑也在以每年數萬座的速度增長。

特別是在一些山區，當地民眾過往只能「過江靠溜索」，近年來透過實施「溜索改橋」工程，令雲南、四川、貴州等7個省區的5千多個村落告別溜索，超過165萬人受益。

雲南怒江傈僳族自治州，「過江靠溜索」曾是怒江兩岸民眾出行的重要方式。建起橋樑後，再也不需要靠溜索渡江：

除此之外，多年的造橋經驗和技術，讓中國擁有一批先進施工企業，中國也開始走出去，在世界各地建造橋樑。中國已經在非洲幫助當地民眾建設了多座橋樑，一些橋樑還創造了非洲之最。

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