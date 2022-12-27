認出一個字獎10萬！　中國文字博物館將分批公布未釋讀甲骨單字

河南安陽市今日（27日）舉行甲骨文研究與傳承工作新聞發布會，表示為鼓勵民眾積極參與甲骨文研究，在社會掀起釋讀甲骨文熱潮，將分批推出還未釋讀的甲骨單字，認出一個最高獎勵10萬元（人民幣，下同）。



中國文字博物館副館長魏文萃介紹，目前有4500多甲骨文單字，已釋讀的約1600個，還有許多甲骨文等待釋讀。

為發揮甲骨文研究在中華文明探源工程中的積極作用，中國文字博物館長期堅持徵集甲骨文釋讀的優秀成果。對於還未破譯的甲骨文，經專家委員會鑑定通過的研究成果，單字最高可獎勵10萬元。

復旦、清華獲選甲骨文釋讀優秀成果

2016年10月至2019年10月間，中國文字博物館曾先後展開兩次在社會公開徵集甲骨文釋讀成果。首批評選結果為，復旦大學蔣玉斌因成功「破譯」一個字，獲頒優秀成果一等獎，獲獎金10萬元。清華大學王子楊因對存在爭議的甲骨文作出新的解釋，獲二等獎獎金5萬元。

截至2019年10月31日，中國文字博物館已收到第二批的84篇論證報告，目前正在進行終審。最新一批未釋讀的500個甲骨文字形，將於近日在博物館官方平台公布，待民眾參與釋讀。