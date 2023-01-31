大美嶺南｜曾為海上絲綢之路中轉站　來江陽賞千帆競發萬里海疆

【編者按】中國古代地理立位，山北水南曰陰，山南水北曰陽，陽江在江之北，所以叫陽江。羊城晚報《大美嶺南》走進「中國南海漁都」陽江，她緊鄰珠三角，扼粵西要衝。地勢由北向南傾斜，依山傍海，東北有天露山屏障，西北有雲霧山環繞。山的靈秀和海的深邃，在按交融，當陽光灑向母親河漠陽江，當鵝凰嶂從晨曦中甦醒過來，漠陽江水奔流不息，千帆競發，百舸爭流。



山、海、林、田、湖、洞，在陽江近8000平方公里的土地上，這些獨特而豐富的資源星羅棋布，讓陽江這座海濱城市豐饒而美麗，讓熱愛大自然的陽江人民幸福感滿滿。

海島、沙灘如詩如畫，高山、峻嶺秀麗壯美，大山擁大江，大江融大海，這裏是陽江。

曾經，這裏是古代海上絲綢之路的中轉站，如今已是宜居宜業宜遊的現代化濱海城市。

江是這片大地的紐帶，漠陽江貫穿全境，孕育出物產豐饒的平疇沃野，滋養著近300萬陽江人民。

上萬平方公里海疆，蜿蜒綿長的海岸線，發達的海洋漁業，鮮美的各式海鮮，這裏有著「中國南海漁都」的美譽。

在這裏，有世界級海絲文化名片，廣東海上絲綢之路博物館宋代古船「南海I號」及其十多萬件珍貴文物在此陳列。在這裏，有聞名世界的「十里銀灘」、「中國十大美麗海島」海陵島。

山的靈秀和海的深邃，在這裏交融，當陽光灑向母親河漠陽江，當鵝凰嶂從晨曦中甦醒過來，漠陽江水奔流不息，千帆競發，百舸爭流。

位於海陵島的廣東海上絲綢之路博物館梁文棟攝

這裏是陽江，一座宜居宜業宜遊的現代化濱海城市。

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