二十四節氣·雨水 ｜冰雪消融草木萌動 東風解凍散而為雨水

2月19日是二十四節氣中的「雨水」。雨水時節，冰雪消融，草木萌動，春雨滋潤萬物，也預示著春天的來臨。不過，「雨水」當天並不意味著一定會下雨，而是預示著雨季的開始和降水的增多。此時，南方已春意盎然，北方則開始回暖。



《月令七十二候集解》中說：「雨水，正月中。天一生水，春始屬木，然生木者，必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨水矣。」大意為，春天草木生長，需要雨水。此時氣溫回升、冰雪融化、降水增多，所以這個節氣叫雨水。

（圖 / VCG）

歷史中，不少文人墨客為雨水留下詩篇。宋代詩人蘇軾有作「浣溪沙」：細雨斜風作曉寒，淡煙疏柳媚晴灘。入淮清洛漸漫漫。雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。其中的「雪沫乳花浮午盞」，便是宋代流行的「喫茶」，講究茶沫如雪。

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唐代詩人杜甫「贈衛八處士」中除了名句「人生不相見，動如參與商」之外，「夜雨剪春韭，新炊間黃粱」說的便是春夜「冒雨剪韭」，款待朋友的故事。

中國天氣網介紹，「雨水」節氣並不意味著這天一定降雨，而是代表雨季的開始和雨量的增多，溫潤和暖的春日即將來臨。雨水節氣，南方大部春意盎然，北方則開始回暖。

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隨著偏南暖濕氣流的活躍，江蘇南部、安徽中南部、湖北中東部等地東風漸起，雨水漸多，平均降水量為30-50毫米左右。黃淮南部、江淮北部、江漢、海南等地平均降水量在10-30毫米。北方大部地區和西藏、川西高原等地則雨水稀少，平均降水量少於10毫米。

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好雨知時節，當春乃發生。冬去春來，四季交替，雨水期間天氣變化頻繁，忽冷忽熱，市民穿衣可適當保暖，預防感冒等早春流行疾病。同時，天氣變暖，宜多吃新鮮水果蔬菜，少吃油膩生冷食物，補充人體水分，亦可適當作戶外鍛煉，呼吸新鮮空氣。