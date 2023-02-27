新疆史前高台遺存出土木質車輛　骨質冰鞋為國內首次發現

新疆尼勒克吉仁台溝口遺址高台遺存出土木質車輪及構件兩組共40餘件，是國內迄今為止年代最早、數量最多、保存最完整的木質車輪實物資料。

同時，遺址中出土的骨質冰鞋也為國內首次發現。



吉仁台溝口遺址由居址區和高台遺存組成，地處伊犁河谷，位於尼勒克縣科蒙鄉恰勒格爾村。高台遺存在吉仁台溝口遺址南部，北距居址區約1000米，依山面水，高台本體為120米見方的石構建築，四周以石板砌築圍牆。

2019年至2022年，考古工作者通過清理、解剖高台遺存的局部及中心墓室，確定其為目前新疆乃至歐亞草原發現的青銅時代面積最大、規格最高、保存最完整的石構墓葬建築遺存。經測定，高台遺存年代在公元前16世紀至公元前15世紀。

俯瞰新疆尼勒克吉仁台溝口遺址高台遺存發掘現場。（紅星新聞）

尼勒克吉仁台溝口遺址考古項目領隊阮秋榮介紹，木質車輛構件發現於高台遺存東北部，40餘件組的木質車輛構件中，實心木車輪11件，車轅、車軸、車廂等木構件30餘件。

初步判斷，木質車輛構件是營建高台墳塚過程中使用，被廢棄後拆卸並有意識地集中掩埋，測年數據顯示其年代距今3500年。

高台遺存出土的木質車輛是中國車輛史上的重要發現，為研究早期車輛使用和東西方技術交流提供重要實物。

遺址中出土的骨質冰鞋也是國內首次發現。經測定，冰鞋由黃牛骨和馬骨製成，形制與歐洲早期骨質冰鞋幾乎一致，為青銅時代歐亞大陸東西方交流提供新證據，也是研究中國滑冰起源難得的實物資料。

新疆尼勒克吉仁台溝口遺址高台遺存出土的骨質冰鞋。（紅星新聞）

此外，考古工作者發掘清理了高台遺存的中心墓室等重要遺跡，出土各類文物500餘件（組），主要為陶片、石器、獸骨、少量銅器等。

阮秋榮認為，通過4年的發掘可以明確高台遺存是一處高等級的大型墓葬，可能是王陵級別的早期畜牧人群的墓葬，對於研究歐亞草原青銅時代晚期墓葬形制、喪葬思想、社會結構等方面有重要作用。