3000年前晉獻侯父子愛用青銅兔尊陪葬？ 原來與美好寓意有關

踏入兔年，與兔仔相關的裝飾、用品隨街可見，但原來在3000年前，古人已製出兔造型的青銅器。



山西省晉國博物館內陳列4件兔尊，兩大兩小、兩種造型。一隻大兔尊匍匐在一個矮長方形器座上，背上立喇叭形口。另一隻大兔尊背上開長方形口，口上有蓋，四腿蜷曲，雙耳向後併攏，似要跳躍，其餘2隻小兔尊與其造型相同。

銅尊是盛放美酒的器具，前述4件兔尊於20世紀90年代初出土於全國重點文物保護單位曲村—天馬遺址的晉穆侯墓，已有近3000年的歷史。這座墓葬保存完好，未經盜擾，真實再現了出土遺物情況。

1992年，晉穆侯父親晉獻侯的墓葬被盜，其中3件青銅兔尊倖存，包括1件兔尊背上立喇叭形口，另外2件兔尊造型相同、大小不等，均在兔背上開長方形口，口上有蓋。3件兔尊現收藏於山西博物院。

《新華社》報道，晉國博物館晉文化研究室工作人員袁莉芳介紹，中國目前考古出土的青銅兔尊非常少，因此前述的7件兔尊非常珍貴。

在藝術形象設計上，7件兔尊既呈現出簡單、寫實、實用化的特點，又有西周禮器典雅高貴的貴族氣質。其腹部兩側各有同心圓紋飾三週，由里向外依次為火紋、四目相間的斜角雷紋及勾連雷紋。

晉獻侯墓出土的背上立喇叭形口的青銅兔尊。（山西省晉國博物館）

山西省考古研究院研究員田建文介紹，晉獻侯穌是第七代晉國國君，曾隨周王征戰受到賞賜，為紀念此事，便鑄造了一套16枚的銅編鐘。晉獻侯死後，除了陪葬了大量銅器、金器、玉器、編鐘，3件青銅兔尊等，還有中國目前發現的西周時期規模最大、陪祀車輛最多的車馬坑。

至於晉獻侯和晉穆侯父子偏愛兔尊，可能與兔子有美好寓意等有關。袁莉芳介紹，中國的兔文化歷史源遠流長，兔子有多子多孫、健康長壽的美好寓意，「古人常將兔的形象融入生活中，希望為自己帶來福氣」。