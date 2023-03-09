兩會｜《風聲》作者麥家：中國文學不要太在乎拿諾貝爾文學獎

在莫言拿到諾貝爾文學獎之前，中國文學要如何走向世界已是內地文化界的熱門話題。距離莫言獲獎已過去11年，中國文學、影視作品走向世界到底難在哪裡？要如何讓世界看到中國軟實力，堅定文化自信？也是本次兩會重要議題。

全國人大代表、中國作家協會副主席、茅盾文學獎獲得者麥家在接受中新社採訪時表示，中國文學「走出去」最難的時期已經過去了，當下面臨的問題是走得不夠快，與中國崛起的速度不匹配。他認為，中國作家雖很少獲得諾貝爾文學獎，並不是中國的文學作品不好，「我們不要太在乎諾貝爾文學獎」。



麥家表示，一個民族、一個國家要走向世界，翻譯是橋樑。如何將文學作品翻譯成更容易為外國讀者理解、接受的文字，這在30年前是難題。但隨著中國崛起，全世界掀起「漢語熱」，一大批漢學家出現，這個難題迎刃而解。

他強調，藉助文學作品向世界講述中國故事時，應在立足本土的同時，也要有世界眼光，如此才能走出本土，贏得世界範圍內的受眾。「文學作品只關注主題，忽視了形式，就只能故步自封。民族的，不一定是世界的。」

對於如何能在諾獎的講壇上看到更多中國人，麥家稱，「我們不要太在乎諾貝爾文學獎。」中國作家很少獲得諾貝爾文學獎，並非中國的文學作品不好。相反，近些年中國的文學作品豐富多彩，優秀作家層出不窮。任何獎項都帶有感情甚至政治色彩，諾貝爾文學獎評判標準是以西方價值觀為準。

對作家而言，寫作不是為了得獎。內心裝著讀者，不斷挖掘真情實感，並用恰當的語句把它表達出來，展示人間的真情、真理，才是作家的擔當。 ——麥家

對於近期熱播的《狂飆》、《山海情》等影視劇，麥家認為，它們都是反映現實生活的現實主義作品，討論的話題也是民眾關心的，它們的爆火在情理之中。主旋律作品不是一堂政治課或者地理課，而是一個文藝現場，它要做到寓教於樂，將理念潛移默化傳播給觀眾，這才是最高明的教育。文藝就是要與民同樂，不能自娛自樂。

公開資料顯示，麥家是當代著名小說家、編劇、中國作家協會副主席，是首位被英國「企鵝經典文庫（Penguin Books）」收錄作品的中國當代作家。麥家所著《解密》被翻譯成33種語言，是世界圖書館收藏量第一的中文作品，2017年被英國《每日電訊報》列入「史上最傑出的20本間諜小說」。由周迅、李冰冰、黃曉明等出演的電影《風聲》亦改編自其小說《風聲》。