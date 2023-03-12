吃不上菜就是政治！養活14億中國人須多少耕地？哪一省耕地最多？

糧食安全是「國之大者」，中國有超過14億人口，要讓這麼多人吃得飽，到底需要多少耕地？中國哪省的耕地和產糧最多？



編按：兩會召開之際，國家主席習近平5日（周日）參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。新華社發布的報道稱，習近平談到農業時憶及他在福建工作，表示他當時每天都要看吃菜的問題，吃不上菜那就是政治。



安全糧食自給率：95%

中國改革開放後經濟高速發展，民眾不用為吃得飽的問題操心，很多人或已忽略了「飯碗」安全就是國家安全。（網上圖片）

生活在城市，多數人都習慣了「食」的問題到超市、到菜市場就可以輕易解決。但對一個國家而言，情況就沒有這麼簡單，糧食從哪裏來、供應是否穩定，都是執政者必須考慮的問題，而對中國這樣有14億多人口的大國來說，「飯碗」至關重要，也絕不能靠輸入來解決。

為甚麼中國糧食不能靠外國？這既是因為當前全球糧食年貿易量甚至不能滿足中國一國糧食需求，也是因糧食靠外國輸入會受制於人，輕則買貴糧影響經濟，重則有錢也買不到糧，危及國家生存。

中國自2004年以來便成為糧食淨進口國，其中大豆進口量較大。圖為海關檢查外國進口的大豆。（網上圖片）

對中國這樣的大國來說，這是絕對是不能接受的風險。

要確保中國人的飯碗牢牢掌握在自己手中、確保糧食和國家安全，就必須達到很高程度的糧食自給，而當局提出的安全糧食自給率是95%，亦即95%糧食要在國內種植。

糧食生產當然離不開土地，基於人口、糧食產量等數據，相關部門計算中國要達到95%自給率，最少需要18億畝耕地。

堅守18億畝耕地紅線不容易

中國耕地面積全球第四，但因為人口基數大，人均耕地面積非常有限。圖為廣西的農田。（網上圖片）

近年當局經常提到要「堅守18億畝耕地紅線」，正是由這自給率而來。

城市人對「畝」可能沒甚麼概念，其實目前中國內地的畝，大約是666.67平方米，也就是7,176平方呎左右，差不多等於1.5個標準籃球場的大小；而18億畝相當於120萬平方公里，大約是中國國土的八分之一，接近5個英國的面積。

這數字驟聽像是很多，但攤分到14億多人口便非常之少，只有世界平均水平的不足40%。

為確保糧食安全，當局除了堅守18億畝耕地紅線，還建倉儲糧，以調節糧食供應。（網上圖片）

那現在中國的耕地實際有多少？中國雖然幅員遼闊，但扣除山地、沙漠等，適合耕作的土地實在不算多。

根據公開資料，2022年全國的耕地面積大約在19.14億畝左右，佔全球的7%，少於美國、印度和俄羅斯，而人均耕地面積只有1.36畝左右。

很多報道都會指出，中國就是在農業科技支援下，用這7%耕地，養活了世界20%人口，絕對是個奇迹。

另外，19.14億畝與18億畝的紅線似乎還有距離，但要注意的是，中國處於高速城鎮化過程中，農村人口向城市轉移，建設用地需求增加，正不斷蠶食着耕地，1996至2019年間耕地面積便減少了2,000多萬畝，而且中國可供開懇的「後備土地」非常有限。

所以要堅守18億畝紅線，絕對不是輕易事，必須要當局的保護措施。

「湖廣熟 天下足」過時了？

回到中國哪省耕地最多的問題，中國傳統的糧倉在江南和湖廣，「湖廣熟，天下足」、「蘇常熟，天下足」的說法很多人都聽過，惟原來情況早已改變。

（「當代中國」製圖）

目前中國耕地最多的省區多在北方，排第一的是大家未必想到的東北的黑龍江，2022年的數字是2.579億畝，約佔全國耕地總面積的13%。

緊隨其後的是內蒙古、河南、吉林和新疆，這五個省區共佔全國耕地的40%。

有着大片「黑土地」（最肥沃的土壤）的黑龍江，耕地面積大、生態環境好，農業機械化、規模化程度高，除了耕地面積最大，還是中國糧食產量第一大省，官方公布該省2022年的糧食總產量達到1552.6億斤（7,763萬噸），佔全國總產量11.3%。

（「當代中國」製圖）

根據數據，全國2022年糧食產量為13730.6億斤，折合6.865億噸，糧食產量在黑龍江之後的，是河南、山東、安徽和吉林。

（「當代中國」製圖）

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