中國第一位嗩吶博士　讓「老土樂器」登上世界舞台

說到嗩吶，很多人第一反應是過時的傳統樂器，殊不知這門樂器還有專門的博士學位，更令人驚喜的是，世界知名舞台上近年不乏嗩吶的身影。



今日故事的主人公就是中國第一位嗩吶博士劉雯雯，這位90後女生，如何將這種老土樂器帶到全世界？



從排斥到熱愛嗩吶 劉雯雯選擇「逆時代」

90後劉雯雯出生在嗩吶世家，家族從明末清初承襲嗩呐已有400多年，到她已是第13代。

家族來歷不凡，奈何嗩吶已成過時玩意。這種在中國民間流行幾百年的樂器，幾乎只出現在村裏的紅白喜事上，加之90年代西洋樂器傳入，嗩吶愈發顯得落伍。

劉雯雯（中）出生在嗩吶世家，雖然這個行業日漸式微，但父母依然堅持讓女兒從事嗩吶演奏。（網上圖片）

吹嗩吶無疑是「逆時代」的選擇，更不要說這行還有「傳男不傳女」的傳統。但劉雯雯的父母不信邪，總希望女兒能夠傳承家業，堅持讓她小小年紀就開始吹奏。

因為太少見到女人吹嗩吶，年幼的劉雯雯怎麼也喜歡不起這個金屬喇叭：「當時蠻反感，覺得這就不是女孩能幹的事。」只要一有機會，她就想盡辦法逃避練習。

好在小孩的玩性磨不過父母的耐性。

不管怎麼反叛怎麼鬧脾氣，爸媽都會等她冷靜下來，陪她繼續練習。日復一日，嗩吶成了劉雯雯人生中最重要的事。

2008年，到了考大學的年紀，堂兄表妹都選擇了建築、醫學之類更有前途的專業，劉雯雯則繼續「逆時代」，考入上海音樂學院，成了嗩呐大師劉英的學生。

從抗拒到熱愛，劉雯雯與嗩吶的感情經過數年才慢慢培養起來，背後離不開父母的堅持和鼓勵。（網上圖片）

一戰成名 劉雯雯把嗩吶帶上世界舞台

吹嗩吶首先是項技術活，業界稱它是「高危樂器」，只要有一點點瑕疵，就會被無限放大；其次它是項體力活，吹奏一首5、6分鐘的曲子就讓人憋得面紅耳赤，對肺活量和身體素質的要求極高。

也因如此，每天保持2、3小時的練習已經不易，但劉雯雯的訓練時間長達5、6小時：「我也沒有特殊的辦法（練好嗩吶），就是讓自己和嗩呐融為一體，下苦功，不停地吹，不停地聽音修改......可以說，我沒有生活」。

「沒有生活」的超常規練習，為她贏得一次難得的機會。

2017年，悉尼歌劇院邀請她前去表演，她成了歷史上第一個登上該舞台的嗩吶演奏者。

劉雯雯成為第一位登上悉尼歌劇院的嗩吶演奏者，當時為她伴奏的是頗有名氣的譚盾（右圖），後來他們又數度合作。（網上圖片）

當時跟她合作的，是中國著名的指揮家、作曲家譚盾。

表演前譚盾鼓勵她：「你要記住，你今天手裏拿的是最有中國特色的樂器，要演奏中國民間最傳統的音樂，你可以走得慢一點，優雅一點。」這番話一下子給了她很大力量。

嗩吶一嚮，百鳥來朝。她演奏的正是這首最經典的高難度傳統曲目《百鳥朝鳳》，她用嗩吶咔戲和循環呼吸的方法，模擬出各種各樣的鳥叫聲。在場觀眾屏住呼吸，備受震撼。

這場表演讓劉雯雯一戰成名。

之後，她開始頻繁登上國內外舞台，和一流的樂團、指揮家合作。她逐漸意識到，嗩吶已經不是一件簡單的中國傳統樂器。

劉雯雯每次登台必穿禮服，她曾跟媽媽說：「要穿最華美的禮服站在舞台上，讓大家知道嗩呐是華麗的、優雅的、有很多可能性的樂器。 」（網上圖片）

第一個嗩吶博士：世界舞台不能少了中國音樂

為了繼續深造，2020年，劉雯雯成為中國第一個嗩吶博士。

很多人不知道原來嗩吶還有博士學位，這個學位也確實小眾：全國每年只招3人，既要求過硬的演奏技能，又要有一定的社會影響力，幾十年來無人問津。

為了完成考試，劉雯雯的練習時間從以前的每天5、6個小時升級到12、13個小時，睜眼的時間幾乎全與這個金屬喇叭相伴。

嗩吶博士考試的難度非常之高，一般人吹一曲就面紅耳赤，而博士考試要求連續吹滿60分鐘，且曲類五花八門。 圖為劉雯雯演奏圖片。（網上圖片）

攀登無止境。拿到博士學位後，劉雯雯又開始思考怎樣進一步創新，改變大眾覺得嗩吶「落伍土氣」的刻板印象。

作為一個90後，劉雯雯跟其他人一樣從小聽周杰倫，也沉迷過搖滾和爵士。

於是她突發奇想，嘗試把嗩吶和這些流行元素結合起來。

她一方面邀請年輕的作曲家為嗩吶專門寫曲，另一方面和其他樂團磨合演奏，想盡辦法讓嗩吶和其他樂器碰撞出火花。在創新曲《日與夜》中，劉雯雯就用嗩呐融合鋼琴和大鼓，形成具有強烈個人風格的爵士曲風。

多年來，劉雯雯要求自己「既要有過硬的技術，又要有大膽的創新」。

曾經因為學習老土樂器被同學嘲笑，如今她帶着嗩吶站上世界舞台，劉雯雯說這就是最自己最大肯定，這些年的經歷也讓她感到自己傳承的責任：「世界音樂文化中一定要有中國音樂，否則就是不完整的。」

劉雯雯頻繁登上國內外各種舞台演奏嗩吶，對這個樂器除了喜愛，更多了一份傳承的責任。（網上圖片）

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