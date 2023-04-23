有片｜出身貧寒染惡疾致腿傷殘　中國數學之神華羅庚如何自學成才

華羅庚被譽為「中國現代數學之父」、「中國數學之神」，他為新中國的數學發展及應用作出了重大貢獻；只有初中文憑、腳有殘疾的他，更是自學成才和身殘志堅的典範，其勵志的故事鼓勵了幾代中國青少年。



華羅庚出身貧寒 染惡疾致左腿傷殘

華羅庚1910年生於江蘇金壇一個貧寒家庭，父母都沒多少文化。他小時候學習不怎麼樣，包括數學在內的好幾科成績都不及格。直到讀初二時，班主任王維克發現華羅庚塗改得一塌糊塗的作業上，竟然每一道題都寫了幾種不同解題方法，細看下才發現這個「呆子」極有數學天份。因此王維克特意在數學方面給華羅庚指導，華羅庚也對數學的興趣也愈來愈濃厚。

這位把華羅庚帶上研究數學路途的王維克，本身也大有來頭。他是教育家、翻譯家，還是留學法國、師從居里夫人的物理學家。

少年的華羅庚已愛動腦筋，卻因思考問題過於專心，常被同伴們戲稱爲「羅呆子」。（網上圖片）

初中畢業後，華羅庚因家貧輟學，在家鄉幫助父親打點全家賴以維生的小雜貨店。但他鑽研數學的興趣，早已超過了失學的痛苦，在單調的站櫃枱日子中，華羅庚抓緊一切可用的時間來鑽研數學，讀着由王維克處借來的書籍，又不停地演算解題。有一次有顧客買東西問價錢，他竟把剛剛演算得的數字報出來，把父親氣得半死，幾乎要把他演算的草稿紙燒掉。

19歲那年，已經成家立室的華羅庚染上傷寒病。這種傳染病當時是隨即可以致命的，華羅庚雖然在床上躺了整整一年後總算康復，但左腿已因此終身傷殘，走路時要左腿先畫一個大圓圈，右腿再邁上一小步。

只有初中文憑 華羅庚成清華大學講師

幸好華羅庚十分積極樂觀，誓言要「用健全的頭腦，代替不健全的雙腿」，後來還自嘲自己的走路方法是「圓與切線的運動」。

憑着對數學的熱情，甚至是執念，華羅庚用了5年時間，包括在病榻上的日子，自學了高中至大學低年級的所有數學課程。1930年春，華羅庚在期刊發表文章，指出一位數學教授的論文有錯誤，這引來數學界的轟動，也令原本默默無聞的他為數學界所認識。

此際華羅庚第二位伯樂出現，就是時任清華大學數學系主任的熊慶來。熊慶來也被這篇論文所吸引，當他得知道作者全憑愛好自學數學，感到非常吃驚，並萌起了愛才之心，決定邀請華羅庚到清華大學，安排他在數學系圖書館擔任助理員，好讓他一邊工作，一邊研究數學。

清華大學一直是中國頂級學府，當年數學系主任熊慶來要把只有初中學歷的華羅庚拉進來不是易事，所以只能安排了圖書館的小職位，讓華羅庚可以有「名份」。（getty/當代中國授權）

上世紀30年代的清華大學數學系雲集了一批數學名家，華羅庚到清華園後如魚得水，利用這絕佳條件埋頭學習和研究數學，同時自學英文、法文、德文和日文，期間還在國外數學雜誌上發表了3篇論文。憑着這些研究成果，這位殘疾青年在1933被提升為助教，第二年更獲聘為講師；沒大學文憑卻破格站上講台，這在清華大學前所未有。

赴劍橋深造 華羅庚求學問不求學位

1936年，華羅庚獲推薦到英國劍橋大學進修，這時期他同時攻讀七、八門課，並發表十多篇論文，還提出了「華氏定理」，讓困擾數學界多年的完整三角合計問題被徹底解決，他也因此在國際數學界聲名大噪。

華羅庚到劍橋進修還有一件後來常被傳媒提及的事。原來在他出發前，導師哈代教授曾託人轉告華羅庚，表示知道他的實力，認為只要他轉讀博士課程，定能在兩年內拿到博士學位。未料華羅庚卻不稀罕學位，沒有接受。

華羅庚在劍橋大學兩年，期間他潛心研究數論，解決了很多數學難題，開始揚名國際。（網上圖片）

在華羅庚看來，要通過博士論文答辯需交納巨額學費，而且只能選讀指定的課程，但他卻想要盡可能多學習一些知識，「我來劍橋是為了求學問，不是為了得學位」，所以他寧可以「訪問學者」身份在劍橋學習。也因如此，這位數學大師終其一生，最高學歷也就是一個初中文憑。

當然，有沒有文憑絕不影響華羅庚的學術成就和歷史地位，特別是他對新中國數學發展的貢獻，更是無人能及。

華羅庚後來把工作重點放在數學如何應用於工農業生產上，他推廣的優選法和統籌法，為中國經濟建設帶來很大效益。（網上圖片）

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