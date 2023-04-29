大灣區｜5大港人內地生活福利！一文睇清交通醫療優惠和申請辦法

為了鼓勵港人到大灣區生活及發展，愈來愈多民生福利政策出台，給予長期在內地居住的香港人解決生活上的種種問題，包括工作、繳稅、交通、教育、醫療及退休等。



為方便大眾到內地生活，接下來將會盤點一下內地給予港人的福利，本文先就居住、醫療、交通及長者優惠等生活層面，介紹5個港人不得不知的內地生活福利。



灣區生活｜居滿6個月申請港澳台居住證 享多項福利

自2018年9月1日開始，《港澳台居民居住證申領發放辦法》開始實行，網上社交平台不時有人分享申請得到港澳台居民居住證的喜悅。 （圖片來源：Bonroy@小紅書）

一般在一個國家地方居住，得擁有當地戶籍或身份，才能享有當地的福利。而在內地，只要居住半年以上，便可以申請「港澳台居民居住證」，得到一定的社會福利。

國務院於2018年8月發佈《港澳台居民居住證申領發放辦法》，讓香港、澳門、台灣居民在內地居住6個月以上，可以申請領取「港澳台居民居住證」，享受「3項權利、6項基本公共服務、9項便利」，是推動港人北上大灣區發展的重點政策，便利港澳居民北上。

香港人在大灣區內工作或進修而要長期住在內地的話，只要有工作證明文件、住址證明，便可以申請內地居住證了。有了港澳台居住證，就可以享有不少內地居民的同等待遇，包括就業、社保，甚至日常購買車票、文體活動門票等，享受公共社區服務。

港澳台市民填寫《港澳台居民居住證申領登記表》，與香港身份證、內地居住證明、工作或就學證明，到所屬市公安局區分局綜合辦證中心戶政窗口辦理。廣東政務服務網有具體辦理資訊。

大灣區港人內地生活福利-港澳台居住證（當代中國製圖）

灣區生活｜大灣區醫管局病人先導計劃 直接資助2000人民幣

因應愈來愈多香港人退休後選擇到內地居住，醫療方面的優惠政策也不斷增加。疫情期間於2020年11月，香港醫管局因應居住於內地香港人無法返港覆診，推出「特區政府對居粵之醫管局長期覆診港人特別支援計劃」（簡稱特別支援計劃），為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人，提供受資助的跟進診症服務。

在「特別支援計劃」下，居於大灣區的香港人可以到香港大學深圳醫院覆診，在疫情期間不用回港也能繼續接受治療。

內地和香港全面恢復通關後，「特別支援計劃」即將於5月9日結束，而政府擬緊接於5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」（簡稱先導計劃）。

「先導計劃」的理念，是讓原先接受「特別支援計劃」的長期病者，能夠不用回港，繼續在大灣區內享用香港的醫療福利。

「先導計劃」下，醫管局會為每位合資格病人存入人民幣2,000元。每次接受門診服務只須繳付100元人民幣，餘額由政府資助，直至資助額用完以後，病人才需要支付費用，計劃至2024年3月31日。

這項計劃已呈交立法會審議，詳情有待公布；若審批得到通過，將開創了港人在內地醫療資助的先河。

（當代中國製圖）

灣區生活｜長者醫療券 內地新增多一個服務點

香港每年會為合資格長者派發2,000元醫療券，以資助長者的醫療開支。這些醫療券在大灣區內一直只有在香港大學深圳醫院使用，但由本月的17日開始，多了一個內地服務點，就是香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心。

華為社康中心設於深圳龍崗區，面積約6,800平方米，是港大深圳醫院的外設醫療機構。

香港的醫療券在內地多一個應用點，就是深圳大學華為荔枝苑社區健康服務中心。 （香港大學深圳醫院官網）

社康中心設有家庭醫學全科、 中醫科、口腔科、耳鼻喉科、婦科、兒科、康復科、物理治療等，有需要時會轉介至香港大學深圳醫院本部或醫院國際醫療中心，提供適切治療。

未來，醫療券有望於更多醫院通用，長者在大灣區的醫療服務更多元化。

灣區生活｜長者乘車證 享半價或免費乘車

深圳、廣州等大灣區城市現在已有不同的長者卡優惠，可以半價或全免方式乘坐市內公共交通工具。 （左上來自深圳市民政局， 其他來自網絡圖片)

長者在大灣區生活及養老的話，也可以享有不少的交通優惠政策，讓長者出遊更方便輕鬆！

居住在廣州的長者，擁有廣州市港澳台居民居住證就可以申請「廣州市老年人優待卡」，年滿60歲以上的長者以半價乘坐市內的公共交通運輸工具，而65歲以上，更是費用全免。

居住在深圳的長者，只要年滿60歲，不論有沒有居住證，都可以免費乘坐深圳地鐵。

（當代中國製圖）

長者憑「香港永久居民身份證」、「香港身份證」、「港澳台居民居住證」、「回鄉證」、深圳市老齡委核發的「敬老優待證」、「深圳市敬老優待卡」、「深圳市暫住老人免費乘車證」，以及市民政局核發的「智慧養老頤卡」，就可以免費乘坐深圳地鐵。

除了深圳、廣州之外，在珠海、佛山、江門、惠州，年滿60歲，持該市的港澳台居住證，一律可以申請免費長者乘車證，坐公車到處去。

灣區生活｜社署設廣東計劃 長者生活津貼延續至大灣區

（當代中國製圖）

值得注意的是，香港特區政府也有為居於內地的香港人提供生活補貼，推出廣東計劃及福建計劃，給予移居的合資格香港居民，每月領取現金津貼。

廣東計劃及福建計劃，實際就是香港社會福利署「高齡津貼」和「長者生活津貼」的延續版。計劃的目的，是讓一直在香港領此津貼的長者，一旦選擇移居內地，也能夠繼續領取這些津貼。

年滿65歲或以上經過資產審批後可以申請「長者生活津貼」，現時每月領取港幣4,060元，年滿70歲貼毋須資產審批可領取「高齡津貼」。

值得注意的是，領取廣東計劃下的高齡津貼或長者生活津貼，受惠者毋須每年返港，只要在每一個付款年度內居住在廣東滿60天，便可領取全年津貼。也便是說，只要滿足條件，長者可以香港廣東兩邊到處去。

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