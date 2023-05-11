大美嶺南｜肇慶懷集：在水一方　詩寫雲天

【編者按】一座古塔，傳承一種文化；一方院落，凝築一種文明。羊城晚報《大美嶺南》走進肇慶市懷集縣，這裏一江兩岸，流水潺潺，古樹參天，竹影婆娑。懷集，取懷山懷水之「懷」，又取多民族相安集聚之「集」，勾勒出懷集山水形勝之美和歷史人文特色。靜謐古樸的文昌書院在水一方，如巨椽之筆，以古典色彩，寥寥潑染，呈顏就色。方寸之間，詩寫雲天，散發著靜蘊文明的氣息。



懷集縣地處北江支流綏江上遊，是廣東省西北通桂達湘的重要交通樞紐，總面積3573平方公里。全縣四圍環山，宜林山地25.9萬公頃，約占全縣總面積的72.5%，域內海拔1000米以上山峰60余座，乃廣東省重點林業縣，有如一顆全省山區縣中最大的綠色明珠鑲嵌於此，素有「稻米之鄉」之稱。

懷集縣內河流眾多，有「一江八河二十一水」之稱，水資源豐厚，乃宜居且滋以萬物生長之地。

在古時，懷集是百越之地，秦漢置鄉，人傑地靈，物質資源豐富，隸屬關系幾經變更。七百年廣西，八百年廣東，兼具兩地風俗特色，歷史文物、歷史古跡眾多，文化底蘊厚重，是極具懷嶺文化特色的文化古城。縣城山清水秀、古樹名木、奇山異洞、清溪溫泉、名勝古跡隨處可見，而文昌書院就是當地一件珍貴歷史文化遺產。

漫步在小城裏，沿著沿江東路的河堤往前走，來到綏江河北岸，眼前一座屹立在水口的古建築，便是文昌書院。

文昌書院又名文昌閣 李世昌 攝

文昌書院，又名文昌閣，是一座較為罕見塔院合一的古建築，始建於明萬歷四十七年（1619年），於明天啟元年（1621年）竣事。位於廣東省肇慶市懷集縣城東側綏江北岸，依岸臨江，漁歌船笛悠揚，修竹長林搖曳，歷四百余載滄桑，承載著懷集在歷史長河中的文化底蘊。

懷集綏江 李世昌 攝

據載文昌書院為當年懷集縣令謝君惠倡建，時年因該地處於下郭水口，為鎮河流傾瀉，祈禱懷集的人才、財源不被流失而築此閣，寓懷集人才輩出、繁榮昌盛之意。

如鎮守河道的大將，文昌閣坐東向西，前有書院，後有文塔，占地面積430平方米，建有北門、庭院、正堂、廂房等，面闊三開間，兩進兩廊，硬山頂，灰塑博古脊，石門框，是中國傳統式最具鄉土風情的四合院建築。20世紀50年代，書院被拆，僅存文昌閣，1991年，懷集縣人民政府按原貌修復書院。

文昌晨曦 李世昌 攝

如鎮守河道的大將，文昌閣坐東向西，前有書院，後有文塔，占地面積430平方米，建有北門、庭院、正堂、廂房，是中國傳統式的四合院建築。

文昌閣與木棉花交相輝映 方劍輝 攝

推開院門，映入眼簾的是一道木影壁，來到前院，穿過左右側良廊，步上幾級石階是正堂和兩側之廂房，繞過正堂後門的木雕屏風，便抵達後院。文昌塔就佇立在後院正中央，塔高25米，五層六角形塔體直插雲天，似文星拱照之巨筆。正門上方書「梯雲」，每層窗口自下而上依次書「得祿」「桂籍」「參天」「文閣」字額，是文昌塔的重要標誌。

懷集文昌書院 譚揚漢 攝

一輪紅日冉冉升起，萬丈霞光映襯下，塔院融為一體，閣、院、山倒影於靜波明流，相擁互歌，繪就一幅「旭日高照文昌閣，清風吹波碧洊江」嶺南小城新畫卷。

文昌書院古時為辦學育才聖地，凡有文昌塔的地方，大多出過文人墨客。古往今來，懷集重文興教，以聖人智慧之經典，培養人格，從小立君子之品，塑有德之人，形成了「仁德立身富貴遠，詩禮傳家世澤長」的良好風俗。

一攬三岳古城 李世昌 攝

這良風善俗，使文昌書院歷經滄海桑田，依然沈澱著千百年來的歷史和文化，向世人展示著崇文厚德的小城魅力，並在新時代中煥發勃勃生機，被命名為「懷集縣青少年立誌成才教育基地」和「懷集縣廉政文化教育基地」，成為廣東省文物保護單位，懷集「新八景」之一。

懷集下帥壯瑤風雨橋 李世昌 攝

碧水清流畫中行，風光旖旎惹人醉。

懷集夜色 李世昌 攝

漫步在綏江河邊，走過文昌書院前，細細品味它的歷史帶給你的心靈震撼，眼前緩緩流淌著的綏江河，泛起一浪浪漣漪向前奔流，而這奔騰不息的步履，終將邁出山區，奔向大海。

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