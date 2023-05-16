大灣區｜非遺項目亮相江門開平嘉年華　展示中國第一僑鄉魅力

5月15日從江門市政府獲悉，即將舉辦的2023華僑華人粵港澳大灣區大會「僑」文化味道濃厚，來自全球的華僑華人將走進江門多個華僑文化展示平台，近距離感受僑都非遺，體驗中國第一僑鄉的魅力。



據介紹，2023華僑華人粵港澳大灣區大會將於5月16日至18日舉辦，採取「線上+線下」主分結合的辦會方式，線下主會場位於「中國第一僑鄉」江門市，線上12個分會場設在全球11個國家和地區，大會主要內容包括一個主題大會、一次城市推介、三條考察路線、四個平行分會，以及中國（江門）僑鄉華人嘉年華活動等。

江門市市長吳曉暉日前介紹，本次大會安排了參觀華僑華人博物館，讓大家追尋華僑足跡、品讀百年僑史。大會還專門選擇在赤坎華僑古鎮舉行華僑華人嘉年華系列活動，通過展示非物質文化遺產，品鑑灣區美食、江門咖啡茶飲，感受灣區人文魅力，進一步增強華僑華人的文化認同。

夜遊僑都賞文化載體

根據目前公布的大會日程，16日晚與會嘉賓將夜遊僑都，參觀遊覽五邑華僑廣場、啟明里、長堤風貌街等地。

記者了解到，2006年落成的五邑華僑廣場，現有中國僑都華僑華人歷史博物館、江門市美術館等設施。相關負責人介紹，五邑華僑廣場是江門市密切聯繫華僑華人、擴大對外開放的陣地，深受海外華僑關注，當年廣場內五邑會展中心（現中國僑都華僑華人歷史博物館）工程總投資約1.2億元，五邑僑胞就捐資2600萬元。

五邑華僑廣場。（羊城晚報）

廣場內的中國僑都華僑華人博物館收藏了4萬多件（套）華僑歷史實物，五邑銀信（僑批）、華僑護照等精品，固定陳列「根在僑鄉」江門華僑華人歷史展。相關負責人表示，該館是江門市全新文化地標，是江門推進文化強市建設、「僑都賦能」工程及打造華僑華人文化交流合作重要平台的重要載體，全方位展示華僑華人重要貢獻及愛國愛鄉精神。

中國僑都華僑華人博物館。（羊城晚報）

據悉，5月14日至21日，五邑華僑廣場舉辦2023華僑華人粵港澳大灣區大會暨「僑」見世界文化週活動，上演一場藝術、音樂、鮮花、咖啡等元素兼備的文化週。

而啟明里則是江門市區內一個擁有百年曆史的華僑居住區。 1914年，華僑黃黎閣在此首建啟明樓，隨後歸僑陸續在此購地建房，逐漸形成僑房群落。近年來，江門市對啟明里進行活化改造，在保護華僑文化遺產和加強歷史文化保護傳承的基礎上，融入現代商業和流行文化的元素。如今，啟明里成為集華僑華人文化交流、城市歷史文化傳承展示、城市旅遊休閒消費集聚於一體的特色文化旅遊休閒街區。

啟明里。（羊城晚報）

至於憑藉熱播劇《狂飆》取景地而走紅的長堤風貌街，是一個擁有近百年曆史的特色騎樓街區。這裏是江門老商業區和歷史街區，區內建築採用南洋特色的騎樓結構，建築裝飾大量「混搭」中西方元素，具有濃厚的華僑文化特色。

長堤風貌街。（羊城晚報）

華僑古鎮內舉辦僑味嘉年華

大會日程也顯示，17日晚，江門將舉行中國（江門）僑鄉華人嘉年華活動。江門開平市政府相關負責人介紹，嘉年華活動將在開平赤坎華僑古鎮舉行。活動期間，赤坎華僑古鎮將展示將在此展示泮村燈會、荷塘紗龍、浮石飄色、醒獅、蔡李佛拳、詠春等非物質文化遺產。

今年春節泮村燈會走進赤坎華僑古鎮展示。（羊城晚報）

據悉，開平素有華僑之鄉、碉樓之鄉、建築之鄉、文化藝術之鄉、名廚之鄉美譽。祖籍開平的華僑、華人及港澳台同胞有103萬多人，分布在90個國家和地區。赤坎華僑古鎮依潭江而建，20世紀初在海外僑胞的支持下起「樓」建「市」，先後建起600多座騎樓，綿延3公里，形成百業興旺、商舖林立的繁華商埠。

目前，赤坎古鎮內保存着全國規模最大、界面最連續、保存最完整的僑鄉騎樓建築群。結合江門市「僑都賦能」工程的實施，赤坎華僑古鎮努力打造成集嶺南文化、華僑文化、鄉村文化、休閒文化於一體的展示平台，成為廣東乃至全國有重大影響力的文旅新地標、全省文化產業賦能鄉村振興的重點項目和典型範例、傳播中華傳統文化的新載體。

鶴山古勞詠春拳。（羊城晚報）

而在嘉年華活動期間展示的多項非遺，也具有濃濃的「僑味」，如醒獅是海外華僑華人慶祝中國傳統節日時必備的表演節目；蔡李佛拳、詠春拳等武術更是經由海外華僑華人的努力而發揚光大，為世界所熟知。

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