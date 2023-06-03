深圳文博會開幕十大展品一次看：淄博燒烤、仿生機械人亮相

自2004年創辦以來，已舉辦至第十九屆的中國（深圳）國際文化產業博覽交易會每年總有幾款「明星帶貨王」，吸引著一批又一批的參觀者駐足體驗、拍照留念。今年包括央視《碇步橋》、琉璃版的淄博燒烤和沉浸式體驗《聽琴圖》都是熱門預定。



1. 央視的《碇步橋》成「爆款預定」

據《深圳晚報》整理，今年1月，浙江音樂學院原創舞蹈節目《碇步橋》亮相央視春晚，該節目一經播出，好評如潮。這個舞蹈節目靈感取材於浙江溫州泰順縣仕陽鎮仕水碇步橋，融合江南扎染色彩，配合傳統簫聲和笛聲，以AR視角再現詩情古韻裡的曼妙舞姿，驚豔了觀眾。

本屆文博會，浙江展區將《碇步橋》的原創團隊邀請至現場進行演出，在細膩、整齊、靈動的形式建構下，展現了浙江富饒靈秀的自然風貌和熱情好客的人文情懷，更寓意著中華大地無處不在的生機與活力。溪水淙淙，江南女子踏石而行從橋上緩緩走來，即將與你我相見。

，浙江音樂學院原創舞蹈節目《碇步橋》將亮相文博會。（深圳晚報）

2. 江南風情的數字畫卷

當科技遇上藝術，會綻放怎樣的中國之美？亮相本屆文博會浙江展區的數字畫卷《光影萬象·水墨江南》以虛擬現實引擎驅動空間投影技術，集視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等多感官即時互動裝置融入其中，將靜止的中國古代繪畫，轉變成一個個生動的畫中世界，跨越時空進入數字文化長卷中。為增強展覽的觀賞性、趣味性和體驗感，展區還設定了《在浙裡 走進綠水青山》CAVE沉浸式體驗空間互動展項，以浙江的一天為時間軸，將青山、江湖、田野、海島、古村落等自然人文元素串聯在一起，呈現浙江如詩如畫的美好景象。

數字畫卷《光影萬象·水墨江南》。（深圳晚報）

3. 宋徽宗邀你沉浸式體驗《聽琴圖》

藏於北京故宮博物院的宋代名畫《聽琴圖》「現身」文博會。今年展會中，浙江伍馬奧恩科技有限公司將利用元宇宙技術，突破時空的侷限，技術與藝術融為一體，讓觀眾「一鍵入畫」，夢迴雅宋，身臨其境感受古人清雅的生活，聆聽響徹千古的悠揚琴聲。據悉，觀眾體驗後還可以自動生成在畫中的視訊或者照片，分享朋友圈「羨煞旁人」。

焚香縷縷、松樹亭亭，科技讓這幅流傳千年的畫作更加生動，快來和宋徽宗一起體驗琴聲的美妙，以及意境的悠遠。

藏於北京故宮博物院的宋代名畫《聽琴圖》「現身」文博會，還能沈浸式體驗。（深圳晚報）

4. 獨特的淄博琉璃燒烤大餐

還沒嘗過火出圈的淄博燒烤？別急！山東展區發揮豐富文化資源優勢，一批有特色、有趣味、熱度高、人氣足的燒烤IP文創、網紅文創產品將集中亮相。

2.8米長的「淄博燒烤」系列微場景，用軟陶泥塑的表現形式生動傳遞了歡樂氛圍。獨特的「琉璃燒烤大餐」惟妙惟肖再現了各類燒烤食材，烤肉串、烤海鮮、烤腸、烤昆蟲、烤蔬菜、烤豆腐……一盤盤「熱氣騰騰」「香氣四溢」，令人垂涎欲滴。

2.8米長的「淄博燒烤」系列微場景，用軟陶泥塑的表現形式生動傳遞了歡樂氛圍。（深圳晚報）

此外，還有全國獨一份的煎餅版「淄博燒烤」三件套，讓你現場開吃品鑑不一樣的「淄博燒烤」！

5. 好看好吃的山東臨沂煎餅花

來自山東臨沂的徐海霞為此次文博會特別打造，用一雙巧手將煎餅創意設計成小餅、小蔥、肉串。煎餅的不同色彩來自於不同的食材，蒙陰黃桃、芹菜、胡蘿蔔、南瓜、火龍果、甜菜根等，各類蔬菜汁、水果汁加入到煎餅糊中，用糯米加土蜂蜜進行粘合，飽眼福更飽口福。不僅如此，徐海霞還將用「煎餅花」臨摹世界名畫，為觀眾帶來梵高、莫奈等多位藝術家的名畫作品，讓觀眾近距離感受沂蒙「煎餅花」好看好吃的新花樣。

山東臨沂的徐海霞製作出好看好吃的煎餅花。（深圳晚報）

6. 「中國樂高」巧林新魯班

不同於傳統手作，山東展區將木頭玩出了「七十二變」。有「中國樂高」之稱的巧林新魯班，將用榫卯結構現場搭建2.5米高超然樓，觀眾可以現場欣賞到中國名樓超然樓的亮燈瞬間，在娛樂中體會榫卯結構之美，感受非遺技藝文化的巧奪天工與山東文旅創新的獨特活力。

此外，業內公認的中國木工文創領域標籤式頭部品牌「匠杺社」將新潮的理念與現代「玩法」碰撞，賦予傳統木作不一樣的生命力，在此次展會中將帶來用木頭做成的「科比球鞋」「鎮河獸」「國潮玩偶」等流量手工木製文創，絕對是手作愛好者的「夢工廠」。

7. 巨型淄博琉璃柿子樹

「世界琉璃看中國，中國琉璃看淄博。」博山琉璃是中國國家非物質文化遺產，也是淄博市重要的文化名片之一。

這回，文博會現場將「長」出一棵長7米、高4米的巨型淄博琉璃柿子樹——由山東金祥琉璃文化藝術有限公司總設計師袁世祥設計，通過跨界融合，融琉璃、鐵藝、扎染等多項工藝於一體的大型藝術作品《秋實》：365顆晶瑩剔透的琉璃柿子掛滿枝頭，柿柿如意，事事如意，有著美好的寓意和豐收的喜悅。

此作品曾獲得中國美術金獎，體現了淄博琉璃技藝的登峰造極及創意水平，是「山東手造」的典型代表。

8. 超得意文博吉祥物「小水滴」

近期頻頻以各色全新裝扮亮相的文博會吉祥物「小水滴」可謂是最新網紅，在今年的文博會現場，小水滴又有新形象！在本屆文博會數字文化館的核心區域「數字中國展區」，通過AI技術，吉祥物小水滴的將化身成虛擬人小水滴，為觀眾打開文化數位化大門，送上一場精彩的裸眼3D立體秀。這個戴著時尚耳機、穿著藍色衣服、擁有一頭柔順發亮藍色頭髮的可愛小女孩笑靨如花，打造生動逼真的視覺效果。

9. 超美仿生機械人亮相

精緻的妝容、豐富的表情、靈活的肢體動作······本屆文博會，大連蒂艾斯科技發展股份有限公司打造的擁有逼真皮膚、神態自然的仿生人形機器人，將在現場與觀眾互動。

據悉，目前國內頂尖的仿生機械人，已經可以勝任老人陪護、企業前台、政務服務、智慧教育、商業活動等相關工作，而它們的終極目標，是在人類無法觸及之處，以人類的「思維」和「行為」解決問題。

國內頂尖的仿生機械人宣傳影片截圖。（深圳晚報）

而大連博濤文化科技股份有限公司將憑藉其巨型仿生機械藝術裝置——大型機械虎，讓參展觀眾領略科技智能與時尚元素融合的魅力。

10. 台灣主題館體驗人情味「辦桌」

今年，台灣主題館以極具特色和人情味的場合「辦桌」為題，重現台灣民眾在馬路旁、廣場前就地搭棚辦桌的場景。由於台灣辦桌必會出現「龍蝦」菜色，台灣展區將珍藏已久、從未對外公開展出的巨型珊瑚龍蝦搬到展場，以精雕細琢、栩栩如生的綺麗珊瑚配合台灣辦桌主題。

閃耀繽紛的舞台，大家耳熟能詳的音樂，可愛的紅色桌椅，桌上擺滿豐富實在的美味佳餚、清涼解渴的台灣啤酒和飲料，大人熱鬧喧嘩，小孩調皮嬉戲，勾勒出台灣民眾心中最溫暖的共同記憶。

今年文博會熱門打卡點即將上線，千萬不能錯過！據悉，獲得米其林三星餐廳採用的誠源手工酸柑茶、良志窯柴燒能量茶具及最多台灣咖啡師認證的手沖陶瓷濾杯也將齊齊亮相。



第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



﻿購票方式：可現場購票，也可關注微信公眾號「文博會」，點擊公眾號菜單欄【票證大廳】;【在線購票】



雲上文博會展覽平台為▫️文博會官網和▫️微信小程序「文博會+」。

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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：