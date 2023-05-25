無人機配送外賣成日常？　外媒記者深圳實測後稱「體驗奇妙」

本文獲《羊城晚報》授權轉載，作者沈婷婷。



《麻省理工科技評論》記者近日在深圳體驗過無人機配送後，在其題為《無人機送餐已成深圳城市生活一部分》的文章中發出了「體驗奇妙」的感嘆，稱該服務提供商美團驗證了在城市中進行有計劃的無人機配送是可行的。

外媒發文指，無人機配送已成為深圳城市生活的一部分。（圖 / 羊城晚報）

消費者對於「快」的確定性要求不斷提高，快速推動技術變革。目前，包括美團、京東在內的多家中國企業，以及谷歌、亞馬遜等美國科技巨頭，都在積極研發低空無人機配送技術，以適應不同場景下的快速履約。例如，亞馬遜在2013年首次提出這個想法，但其進展受到監管和需求不足的限制。谷歌母公司Alphabet旗下的Wing取得了更大的成功，在三大洲運營無人機配送。沃爾瑪正在支持幾家無人機初創公司進行實驗，以嘗試用無人機配送其商品。

在這篇文章中，記者認為美團選擇人口密集的城市社區，相比亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等美國同行更具難度，但這種選擇在中國也更有意義，因為大多數人都住在城市裏的高層公寓樓中，並且很多人每天都叫外賣。

去年7月，國際媒體《外交家》也曾專門將美團、京東等中國企業的無人機配送探索，作為中美商用無人機競爭的案例進行分析，並評論稱，中國正在大力發展無人機送貨技術，以解決農村郊區等遠距離送貨、城市高需求壓力等問題。同時，與亞馬遜等企業相比，「中國的無人機送貨技術和經驗已領先於美國」。

早在2017年4月，英國《經濟學人》雜誌發表題為《深圳已成為創新溫室》的文章，就深圳為何成為世界創新和發明的「皇冠上的明珠」、如何改寫世界創新規則、怎樣培育創新型企業集群進行了系統而生動的分析。

《麻省理工科技評論》的文章還表示，對於一些深圳居民和商家來說，無人機配送已經不再是什麼新鮮事——而是他們日常生活的一部分。2021年年初，美團無人機在深圳完成首個面向真實用戶的訂單配送任務，截至2022年年底，已在深圳5個商圈落地，11條航線覆蓋18個社區和寫字樓，可配送商品種類達2萬種，累計完成用戶訂單超過12萬單，平均配送時長約為12分鐘，為用戶節約近3萬小時的等待時間。