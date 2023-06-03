深圳文博會下周開幕AI、數字人成亮點　50國300多家境外展商參展

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽會將於6月7日至11日在深圳國際會展中心舉辦，預計將有來自50多個國家和地區的300多家境外展商參展。



據了解本屆深圳文博會中，AI應用是一大亮點，它將嵌入主會場各個角落，隨時隨地為觀眾推薦展會特色、播報新聞信息、預告交易活動、呈現展位亮點。在眾多AI場景中，數字人直播在文博會的應用還是首次。

部分國外展商寄出影片，展示他們來深圳文博會前的準備工作：



據悉，展會將運用最新的AI技術手段，通過3D建模、動畫技術等手段打造出具有立體感和真實感的數字形象，通過國內知名AI公司技術賦能，在文博會期間製作約100個短視頻在全網分發；此外，真人主播和數字人主播將在展會期間，每天9小時、每周5天進行不間斷直播，為文博會在全網帶來億級播放量及話題量。

文博會首設「數字中國」展區

「數字中國」展區是本屆文博會數字文化館的核心區域，以「數字中國，文化創新」為主題，佔地1517平方米，構建了四個板塊：開啟文化數字化大門、數字文化傳承、數字文化創新和數字文明時代。

「數字中國」展區是本屆文博會數字文化館的核心區域。（深圳文博會）

該展區將全方位展示中國文化產業發展的最新技術、創意和成果，充分展現文化融合、文化引領和科技賦能的特點。

從頂部俯瞰，展區的主體造型呈現出一個神經元細胞的形態。展區總設計師、藝博堂董事長鄭洵表示：「這個形態寓意着AI時代的底層邏輯——神經元計算。數字文化企業就像神經元細胞一樣相互連接，逐漸形成複雜的產業網絡，從而演化出無限的可能性。」

第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：