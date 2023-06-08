深圳文博會 | 淄博燒烤、哈密刺繡……各地文化「看家寶貝」齊比拼

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）7日拉開帷幕，展會將持續至11日。各個展館展出的文化產品和創意成果極具特色，令遊客大飽眼福。



6月7日，第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會正式面向公眾開放，展會將持續至11日。7日上午，記者來到深圳國際會展中心，只見現場人頭攢動，熱鬧非凡，各個展館展出的文化產品和創意成果極具特色。

文化產業綜合館：既有科技範也有生活氣

作為展覽內容最豐富、規模最大的展館，今年文化產業綜合館A館（10號館）和文化產業綜合館B館（12號館），由各省區市宣傳文化部門牽頭組織政府展團及本地重點文化企業參展，突出展示各地文化產業發展最新成果、優質文化項目和拳頭產品，不少展團拿出「看家寶貝」展藏品吸引人氣。

其中，新疆展團現場展示了錢美榮漢族刺繡、哈密密作維吾爾族刺繡、伊犁蘭派錫伯族刺繡和「國家非遺典型工坊」柯爾克孜族刺繡四大非遺刺繡典型項目。遼寧展團展出的巨型仿生機械藝術裝置——大型機器虎，讓觀眾領略科技智能與時尚元素融合的魅力。四川展區帶來以超高清視頻技術拍攝的「古蜀國藝術光雕秀」，用光影藝術呈現三星堆文化。

山東展區的淄博燒烤系列軟陶泥塑微場景。（圖 / 羊城晚報）

在山東展區，以「好客山東好品山東」為主題的展覽，全面展示山東文旅融合發展的新成就和文化「兩創」的新成果。其中，首次參展企業佔比達50%。記者在現場看到，淄博小蝦米軟陶藝術工作室帶來了2.8米長的淄博燒烤系列微場景，用軟陶泥塑的表現形式生動還原現實場景，展現了不一樣的淄博燒烤。展位相關負責人表示，希望通過手藝人的技術、情懷宣傳淄博燒烤。

此外，山東展團還推出「進淄趕烤」陶瓷文創三件套、「美淄淄香博博」手辦、華光國瓷等一系列特色產品，到展觀眾在深圳即可感受山東文化。

黑龍江展團精心選取具有黑龍江工業特製、地域特色、冰雪特景、科技特徵、時代特點的創意設計與文化產業標杆典範產品及成果，全面展示黑龍江文化改革發展成就及潛力優勢。該展區分為「魅力冰雪、甄選農品、數字空間、創意工業、時尚文創、傳承工美」6個部分，共75家企業、800餘種展品參展。

新疆哈密四大非遺刺繡典型項目。（圖 / 羊城晚報）

其中，黑龍江出版集團開發的「北國書香網」小程序在「數字空間」展區展出，該程序以「百店互聯」線上線下一體化銷售為理念，實行總部線上商城為中盤、多門店統一管理、數據相互打通、資源互補共享的線上連鎖模式，已實現全省100多家實體新華書店全覆蓋，關注人數近70萬人，總銷售額達1300萬元。

粵港澳大灣區館：創意項目盡顯地域特色

在粵港澳大灣區館（11號館），來自大灣區城市群及廣東其他地市、深圳各區組團參展，集中展示數字文化、創意設計、文化旅遊等創新發展成果。

其中，河源展團攜32家文化企業共168個產品和項目亮相，全方位展示河源「六色」文旅發展成果，加快推進河源市「融灣」「融深」步伐，著力構建河源市文化產業「雙創」發展格局。客家妹文創IP合作項目、佗城秦漢主題微影城投資項目、源態龍IP授權合作項目也在展覽現場正式簽約。河源客家山歌人文紀錄片《客家鄉韻》首發揭幕。

7日下午，記者還在河源展區看到，該展區展出的高度55厘米左右的源態龍IP模型吸引不少觀眾打卡拍照。據介紹，該IP模型冠以手工彩繪的河源萬綠湖畫作，希望通過該IP呼籲大家珍惜生命之源、保護好生態環境。

遼寧展團展出的巨型仿生機械藝術裝置大型機器虎，讓觀眾領略科技智能與時尚元素融合的魅力。（圖 / 羊城晚報）

除此之外，河源還展出一系列非遺文創產品。例如，「貓頭獅文創」系列，以客家貓頭獅為元素，融合現代機械風，多色系拼接，創作形成全新IP形象，搭配諧音標語「一生一獅」展現貓頭獅活力四射的形象；「墩頭藍」系列產品，通過現代設計詮釋傳統技藝，將質樸提升為時尚，推出符合現代審美的創意包包、茶席、配飾等產品，再現「那一抹藍」的魅力。

在深圳光明區展區，多家重點企業攜科技感十足的文化產品參展。作為大視頻行業的高新技術龍頭企業，深圳市佳創視訊技術股份有限公司此次帶來了VR直播相機。中國文化裝備產業的先驅領導者之一的深圳市迪斯聲學有限公司展示了其在音頻科技領域獲得的多項專利，以及光明文化館大劇場、清華大學深圳研究生院劇場、鋼琴王子克萊德曼中國巡演等技術應用場景。

深圳大鵬新區展區則充分展示其優渥的山海資源、厚重的歷史文化底蘊、自然人文資源及“科技+文旅”的發展成果。展區加入「時空隧道」的星空頂設計和LED大屏幕，為觀眾打造沉浸式遊覽咸頭嶺遺址、大鵬所城、土洋村東江縱隊司令部舊址等歷史景點的體驗，並展示了樂高樂園、中信金沙灣、壩光文體中心等當前建設項目以及水上國民休閒運動中心、深圳海洋大學等未來規劃項目。

遊客在文博會參觀展品。（圖 / 羊城晚報 ）

非遺·工藝美術·藝術設計館：萬款工藝美術精品亮相

此次文博會為工藝美術品的忠實粉絲奉上了大餐。在非遺·工藝美術·藝術設計館的工藝美術展區，來自全國28個省區市的241家參展商展出超萬款工藝美術精品，無論是展品數量還是質量均為歷屆之最。百名中國工藝美術大師作品、浙江龍泉青瓷龍泉寶劍、洛陽市國家級非遺「唐三彩」、深圳與景德鎮首次聯合展出的國際陶藝展品等，集中亮相。

百名中國工藝美術大師作品聯展徵集了228件作品，涵蓋雕刻雕塑、刺繡、藝術陶瓷、金屬工藝、漆器、工藝畫、掛毯、景泰藍等多個類別。在聯展入口，一件雲錦作品《萬里長城》尤為吸睛，遠觀氣勢恢宏，近觀巧奪天工。這件由國家級雲錦工藝美術大師金文創作的作品，以明亮、艷麗的色彩勾勒出長城朝霞浸染、層巒疊嶂之境，呈現出一派繁榮昌盛的景象。步入展區內，中國工藝美術大師傅紹相的青銅雕塑《一路祥瑞》、景德鎮手工製瓷技藝代表傳承人李文躍的美術陶瓷《延安頌》、中國文房四寶制硯藝術大師莫偉坤的端硯《前程似錦》等展品獨具匠心，魅力十足。

文博會內景。（圖 / 羊城晚報）

深圳與景德鎮首次在文博會上共同舉辦國際陶藝展，圳鎮聯合，雙城互動，優勢互補。展覽分為傳承、創新、融合三大主題，其中，傳承主題主要展示20多位景德鎮陶瓷非遺代表性傳承人的代表作；創新主題集中展示一大批當今陶瓷藝術領域具有創新創意理念思維的藝術家作品；融合主題則集中展示世界20多個國家和地區陶瓷藝術家創作的陶藝作品。

不僅如此，來自全國各地的工藝美術協會紛紛借助文博會這個國家級、國際化、高端化的展銷平台，展出當地特色工藝美術品。例如，浙江龍泉市的龍泉青瓷及寶劍，洛陽市工藝美術行業協會組織的國家級非遺「唐三彩」，江蘇省工藝美術協會組織的緙絲、雲錦、髮繡、蘇繡等，福建莆田的紅木家具，廣東工藝美術精品展區的佛山陶塑、潮州木雕及手拉壺、廣彩陶瓷等，令人大飽眼福。

第十九屆深圳文博會參展資訊



展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



﻿購票方式：可現場購票，也可關注微信公眾號「文博會」，點擊公眾號菜單欄【票證大廳】;【在線購票】



雲上文博會展覽平台為▫️文博會官網和▫️微信小程序「文博會+」。

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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。



完整交通方式和停車場分布：