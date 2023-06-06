首推數字文創產品、｢雲上文博｣　盤點深圳文博會的十九個｢第一次｣

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽會將於6月7日至11日在深圳國際會展中心舉辦，預計將有來自50多個國家和地區的300多家境外展商參展。



內媒《南方plus》梳理，關於第十九次文博會的十九個「第一次」。



據悉，今年文博會將全新升級數字化體驗，數字科技貫穿展覽、交易和展會服務中；「一帶一路」國際展區回歸，海外展商數量、質量都將恢復到疫情前最好水平；聯動線上線下平台發力，強化網上交易功能，將打造「永不落幕的文博會」。

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第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



﻿購票方式：可現場購票，也可關注微信公眾號「文博會」，點擊公眾號菜單欄【票證大廳】;【在線購票】



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：