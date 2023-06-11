有片｜深圳文博會仿生機械人驚艷全場　機械狗、跳舞機械人爆紅

深圳文博會6月7日至11日在寶安區國際會展中心舉行，今年有兩個展區大受歡迎，他們有同樣的特點是都請到「機械人」助陣。



河北展區裡的EX仿生機械人超擬真，吸引許多觀眾前往欣賞；而深圳南山展區的天博智公司則帶來可以陪伴孩童成長的機械狗和會跳舞的阿博特人形機械人，成為該館最人氣最高的攤位。天博智公司員工魏介民介紹，公司目前正與Disney合作，未來將打造出鋼鐵人（IronMan，港譯：鐵甲奇俠)外型的智能機械人。



EX仿生機械人 可投身教育和醫療服務

據內媒報道，該EX仿生人型機械人全身最多具有140多個自由度，複雜程度全球第一，《香港01》記者則觀察到該款機械人十分逼真，手上的指甲都栩栩如生。據該公司工程師介紹，該款機械人能夠與人溝通，未來將可以投入AI教育、企業前台、無人零售等相關工作。

EX仿生人型機械人則自我介紹道，「未來希望能更好的服務於人類社會，成為新的勞動力支柱。」，

EX仿生人型機械人：

深圳天博智公司將打造「鐵甲奇俠」

大灣區展館裏的人氣攤位當數深圳天博智公司，他們在攤位前放出5個阿博特機械人，表演後空翻，劈叉和伏地挺身，像是在跳團體舞蹈，吸引許多觀眾。據了解，該攤位還有人氣的機械狗，也是一大亮點。

天博智公司員工魏介民介紹，阿博特機械人是一個可以學習編碼的機械人，可以讓小孩從小接觸程式編寫和操作機械人。據了解，一個阿博特要價6000人民幣以上，但是他們已經成功賣給許多教育機構，「海內外的訂單都有接」。

魏介民介紹，天博智公司團隊僅有20到30人，主打智能玩具市場。他還透露，公司目前正與Disney合作，預計下半年Disney會派團隊親自來深圳溝通，討論未來將打造出鐵甲奇俠外型的智能機械人。

機械人化身非遺講解員

值得一提的是，除了這兩個展區的機械人大受歡迎外，更有可以傳遞文化知識的「非遺講解員」、柔美人形智能機器人。現場觀眾提問，「請問廣繡的傳人是誰？」 ，她就能回答，「廣繡的傳人有陳少芳、許熾光、梁秀玲、王新元、譚展鵬……請問你想瞭解哪位傳人？」

據了解，該機械人為廣州力天文化創意產業集團有限公司獨有。相關負責人向內媒透露，這這個5G 雲端人形智能服務機器人，通5G/4G/WiFi 網路，以 VBN 安全連結的方式連接雲端大腦HARIX。

該機械人不只可以跟觀眾握手，更可實現精準運動、視反饋抓取、安全感知，多模態互動等功能，滿足不同服務場景的需求。