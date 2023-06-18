廣州國際龍舟邀請賽時隔三年重啟　珠江再現百龍爭霸

鑼鼓喧天，旌旗飄揚；槳葉飛舞，浪花翻騰……6月17日，廣州國際龍舟邀請賽時隔三年重啟，珠江再現賽龍奪錦盛況。

當天，隨著短跑名將蘇炳添一聲鳴鑼發令，比賽在中大北門廣場至廣州大橋之間的珠江河段拉開大幕。 125支龍舟隊擊水奮楫，上演「速度與激情」；無數觀眾江畔吶喊，共享傳統文化盛事。



傳統龍比賽結束後，獲勝隊伍歡呼慶賀。（羊城晚報）

競賽

125條龍舟擊水競渡

廣州國際龍舟邀請賽是廣州傳統龍舟賽事，源自1985年正式舉行的廣州龍舟競渡賽，1994年更名為廣州國際龍舟邀請賽。本屆賽事由國家體育總局社會體育指導中心、中國龍舟協會、廣州市人民政府共同主辦，共有來自粵港澳大灣區、駐穗領館、在穗商會、高校、兄弟城市、對口幫扶城市及廣州各區的125條龍舟、近5000名運動員參加盛會。

今年的比賽共設4個項目，分別為傳統龍舟600米直道競速、22人龍舟600米直道競速、彩龍競艷以及遊龍表演。

當天9時，預賽正式開始。各組龍舟健兒在美麗的珠江水面揮槳競渡，賽龍奪錦。精彩激烈的龍舟競速吸引了眾多市民遊客駐足觀看。雖然比賽期間伴有短時陣雨，但大家觀賽熱情不減，並熱情地為運動員吶喊助威。

14時，在陣陣催人奮進的鑼鼓聲中，各支龍舟隊伍在珠江河面展開了激烈角逐。其中，傳統龍（傳統龍舟600米直道競速）和標準龍（22人龍舟600米直道競速）競速環節尤為精彩。在標準龍決賽中，三條龍舟並駕齊驅衝刺終點，將現場氣氛推向高潮。最終，來自廣州海珠區的大唐五甲龍船運動俱樂部隊，憑藉千分位的微弱優勢驚險撞線，奪得冠軍。 「非常激動，無數次『夜訓』成果都在撞線那一瞬間兌現了。」賽後，該隊隊員說。

「龍舟兄弟，同舟共濟。」獲得大學生組亞軍的廣東輕工職業技術學院隊在頒獎儀式上異常興奮，隊員們紛紛捧起獎杯合照。即將大學畢業的隊員羅冠表示：「這是我第一次參加廣州國際龍舟邀請賽。雖然隊伍因0.2秒的差距無緣冠軍，但我們已經圓滿完成任務，展現了年輕人應有的朝氣。」

「今年是我們第三次參加廣州國際龍舟邀請賽，上一次參賽是2018年，當時我們獲得了國際組亞軍。時隔三年再度參賽，感覺參賽的龍舟更多，觀禮台也比以前多，比賽水平愈來愈高。」中國香港特別行政區龍舟聯隊的領隊盧志成高度評價這次龍舟比賽，認為比賽的賽道維護做得非常好，傳統龍、標準龍比賽和遊龍、彩龍環節無縫銜接，現場氣氛熱烈。

觀賽

「霸個好位」吶喊助威

「這氣氛好似春節逛花市！」在17日的比賽現場，珠江兩岸人頭攢動，市民遊客裏三層外三層地圍觀賽事。有的人為爭奪觀賽最佳位置，幾個小時不敢挪動分毫。

記者在現場看到，觀賽的市民遊客一邊伴隨著抑揚頓挫的鼓聲高呼「嗚嗚嗚」，一邊揮舞著手中的帽子和小龍旗為龍舟選手吶喊助威。其中，有坐著輪椅在老伴陪伴下愜意享受龍舟熱浪的阿婆，有舉著小龍旗聚精會神看龍舟競渡的孩童，還有扛著「長槍短炮」生怕錯過任何一個精彩瞬間的攝影愛好者。

廣州市民梁女士帶著5歲的兒子乘坐公交車花了近1小時趕到二沙島觀賽。這是她和兒子首次現場觀看龍舟比賽。梁女士開玩笑地說：「比賽的人在流汗，觀賽的人也在流汗。」有了首次觀賽經驗的梁女士表示，明年一定會做好充足準備，「提前霸個好位置」。

市民皮女士和鄰居相約帶著孩子來到現場觀賽。皮女士表示，除了帶孩子現場觀看龍舟比賽外，還準備在端午節期間帶孩子參加劃龍舟親子活動，不僅可以讓孩子了解端午節的由來，也能加深孩子對中國傳統文化的認識。

在標準龍大學生組決賽結束後，現場宣布南方醫科大學男子龍舟隊獲得第一名。聽到成績，在現場觀賽的一對夫妻張女士和王先生激動地歡呼起來。原來，他們是南方醫科大學的校友，當天只是到現場「湊熱鬧」看比賽，沒想到自己的母校也有隊伍參賽，這個意外驚喜讓他們非常激動。

張女士還表示：「來到現場觀賽才知道比賽如此震撼。遺憾的是知道比賽的消息太晚了，未能做好功課，也沒有找到最佳觀賽位置。這一次沒看過癮，明年會提前關注賽事。」

2023廣州國際龍舟邀請賽在中大北門廣場至廣州大橋之間的珠江河段拉開大幕。（羊城晚報）

彩龍競艷各出奇招 文化展示創意十足

2023年廣州國際龍舟邀請賽除了緊張的標準龍和傳統龍競速環節，還有爭奇鬥豔的彩龍和遊龍比拼，參賽隊各出奇招，一展風采。

遊龍也稱看龍，舊時作為助興船隻用於觀賞賽龍，如今除了助興外，也增強了比拼精神。彩龍也稱花龍，主要用於水上表演，參賽船隻裝飾精良，爭奇鬥艷，靠創意奪睛。

彩龍競艷環節，來自廣州市天河區車陂村的兩條彩龍奪得三等獎。其中一條彩龍是大名鼎鼎的新「東坡號」，船上呈捲起形態的旗幟最引人矚目。據負責人蘇銓斌介紹，旗幟捲起部分裹著五穀，寓意五穀豐登。他們還特意邀請了國際友人和女性上船，寓意傳統龍融入新文化。另一條龍舟主打科技主題，船上放置了宇航員模型，頗有看點。

「我們村的老龍『東坡號』曾6次參加廣州國際龍舟邀請賽，今年參賽的是老龍的『孫輩』新『東坡號』，希望以此展現龍舟文化的傳承和融合，為宣傳龍舟文化出一份力。」蘇銓斌表示，為了裝飾這兩條彩龍，車陂村過了正月十五就立馬策劃開展相關工作。

「我們年年參賽，彩龍從來都是一等獎。」廣州市天河區獵德村彩龍榮獲一等獎，村民李熾煐將獲獎標誌貼在袖子上，擺出驕傲的姿勢拍了一張照片，分享到微信群和村民同賀。

說起村裏的彩龍，李熾煐非常自豪。據介紹，獵德村的兩條彩龍中，有一條以「共建大灣區未來，推動高質量發展」為主題，龍舟全身勾畫著鮮豔的荔枝、蓮花和葫蘆圖案，美輪美奐，龍舟上有兩隻活靈活現的舞獅，寓意龍馬精神。另一條為女子遊龍隊，所有隊員戴著白帽子，船身塗畫著黃底魚鱗紋，非常搶眼。

「我們的女子龍舟隊有70多名隊員，村裏還有很多人爭相上船，都希望為村裏盡一份力，同時體驗一下廣州國際龍舟邀請賽的氛圍。」李熾煐說。

彩龍競艷及遊龍表演。（羊城晚報）

廣州國際友人龍舟隊：龍舟為媒廣交友

6月17日下午，鼓聲響起，一艘艘色彩斑斕的龍舟在珠江競渡爭流。參加比賽的有一支來自廣州的特殊隊伍——廣州國際友人龍舟隊。這支隊伍既有中國籍隊員，也有外國在穗居民。該隊伍雖最終未能晉級決賽，但領隊何偉東認為隊員賽出了風格，心滿意足。

42歲的何偉東於2015年加入廣州國際友人龍舟隊。聊起龍舟隊的組成，何偉東有很多話說。 「隊伍於1998年成立，當時由駐廣州的領事館職員組建。隊伍近年人員變化較大，已從原來領事館的職員作為骨幹，變成了只有兩三名成員來自領事館，其他大部分成員為在廣州生活的外國人。」何偉東說。

何偉東表示，在外國友人眼中，劃龍舟和其他運動一樣，都是強身健體的一項體育運動。大家通過朋友的介紹了解到這支龍舟隊，並逐漸愛上這項運動。如今，組織外國友人參加龍舟活動和龍舟賽已經成為常態。 「每年農曆二月二龍抬頭，很多村都會舉辦起龍、採青等民俗活動，我們會邀請隊伍中一些成員參加，在儀式開展的過程中向他們介紹有關龍舟的習俗和背後的故事。」何偉東說。

在外行人眼中，進入專業的龍舟隊門檻一定很高。何偉東則表示：「我們隊不設門檻，愛運動的朋友都可以參加。」據何偉東介紹，廣州國際友人龍舟隊於每週週末組織常規訓練，技術水平較高的隊員周六訓練，週日則向所有隊員開放。

在廣州，劃龍舟被調侃為「房東的遊戲」。何偉東表示：「我不是房東，也不是村民，之前一直沒有劃龍舟的機會。」2015年，因為公司的工會活動，何偉東首次接觸龍舟。嘗試過後，他對這項運動產生了濃厚的興趣。看到有專業的訓練隊招隊員，他便毛遂自薦，開啟自己的龍舟之旅。

2015年至今的8年時間裏，何偉東到國內外參加了不少比賽，以運動員的身份體驗了各地的風土人情，並結交了來自不同國家和地區志同道合的朋友。他認為，龍舟賦予他更多人生意義。

闊別三年，何偉東帶領廣州國際友人龍舟隊再次參加比賽，感慨萬千。 「還是熟悉的味道，還是原來的配方，還是那麼刺激。」何偉東說。

廣州國際龍舟邀請賽賽場，中外運動員相互擊。（羊城晚報）

廣州本土居民龍舟隊：賽龍奪錦拼默契

龍舟競渡是一場意志力、毅力與團隊協作力的綜合比拼，詮釋了敢為人先，拼搏進取、挑戰自我的龍舟魂。廣州市天河區車陂龍舟文化促進會隊領隊簡熾堅認為，傳統龍舟更加彰顯「一船一槳，一生兄弟，風裏雨裏，碼頭等你」的精神。 「我們車陂村是長年累月地進行標準龍訓練，一年四季風雨無阻，到了農曆四月初八開始重點練習傳統龍。傳統龍舟賽有近80人參賽，且可以採取跪姿，在視覺感官上更加刺激、更加過癮，但也更考驗船上所有人的默契。其中，鼓手扮演著領航者的角色，會根據龍舟和對手的速度調整鼓聲的頻率和吹哨子的節奏，提醒隊友開足馬力，進而掌控龍舟的行進節奏。」

廣州市黃埔區黃埔街龍舟隊此次舉全社區之力參賽，領隊楊智超介紹，黃埔區此次有兩個參賽名額，他們非常珍惜這次難得的機會，為了篩選出能力最強的龍舟健兒，他們進行了三輪（坐扒直線測試、跪扒100米測試以及配合度、動作標準度的綜合評定）選拔，最終從135人中挑選出75人參賽。在鎖定參賽名單後，還特意聘請兩名專業的龍舟教練進行指導，讓隊伍的成績有了突飛猛進的提升。