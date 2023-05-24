大美嶺南｜唐宋兩朝「十相」留聲　潮州：孕育千年「潮人」文脈

「到廣不到潮，白白走一遭！」潮州市是潮文化的發祥地。宋代詩人楊萬里盛讚潮州「風物冠南方」。羊城晚報走進潮州，這裏有著世界上最早的啟閉式橋樑——至今已有八百年曆史的廣濟橋；鎮海樓往南，牌坊街最南端的十相留聲坊是為紀念唐宋時期十位到過潮州的宰相而建。牌坊的另一面，鐫刻「泰山北斗」四字，則是紀念唐代刺史韓愈。歲月留聲，蘊含著綿綿悠長的潮人文脈。



潮州是一座「有溫度的古城」。潮州古城建制至今有1600多年曆史，文化底蘊深厚，素有「嶺海名邦」「海濱鄒魯」之稱，是國家歷史文化名城，也被譽為「中原古典文化櫥窗」。近年來，潮州文旅熱度居高不下，八方遊客的腳步紛沓而至，前來感受濃郁的潮州文化。

漫步鳳城內，只見一灣韓江蜿蜒穿城而過，廣濟古樓古橋與碧綠韓江相映成趣，這座城市正如一幅天然詩畫長卷，在來客眼前緩緩打開。

要說潮州哪里人氣最高，當屬潮州古城。這座千年古城內，23座牌坊層層疊疊，外曲內方、四橫三縱，與兩側民國風的騎樓互為映襯，又有「三山一水一洲」美景環繞外側，幾乎是所有遊客的首選打卡地。

潮州古城是潮州文化遺產的核心承載地，是目前中國東南沿海地區保存最完整、文物最豐富、形態最活躍的府城。面積約3平方公里，格局完整，有著720多條走向講究、縱橫有序的街巷和大批明清時期古民居建築。

坊之多而知風化之美，巷之多而知民居之密，坊與巷俱以多為貴，而巷多又不如坊多之可貴。走進潮州最古老的街道——牌坊街，一座座牌坊鱗次櫛比、臨街而立，繁複的石雕彩繪間承載著無數府城風雲和先賢往事。這街上每一座牌坊，都有一位或數位坊主，有來自潮安的、饒平的，亦有揭陽、潮陽、澄海、普寧、程鄉（今梅縣）等潮屬各縣。從這些牌坊可以印證，在明朝中期到清朝前期，潮州科舉和社會經濟發展均達興盛時期。

其中，狀元坊的坊主，是古代粵東地區唯一一個文狀元林大欽，當地求學孩童都會去牌坊柱上抱一抱「狀元腳」，祈求學習進步、金榜題名。經年累月，狀元坊的這兩條「狀元腳」竟被抱得光滑異常。這些牌坊不僅記錄著潮人對社會經濟發展曾作出的巨大貢獻，牌坊故事也世代流傳，教育、激勵下一代。

潮州龍湖古寨 羊城晚報全媒體記者 宋金峪 攝

近年來，潮州古城獲評第一批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區，牌坊街獲評首批國家級旅遊休閒街區，潮州古城文化旅遊特色區被認定為廣東省旅遊度假區。

潮繡、潮劇、潮瓷、潮雕、潮塑、潮州菜……潮州文物星羅棋布，非遺文化鮮明獨絕。只要稍加留意，不難發現牌坊街中文化類、文創類商戶遍地開花，不僅有多種非遺文化展館，還有不少青年創業者的文創商店。

潮州金漆木雕 羊城晚報全媒體記者 宋金峪 攝

據悉，潮州全市現有不可移動文物1345處，各級博物館收藏藏品數22868件，市級以上非遺代表性項目139項，其中國家級非物質文化遺產代表性項目就有17項，數量位居全省第2名。

潮州非遺文化鮮明獨絕

其中，潮州工夫茶是不可不提的。盛夏至，大街上的店舖門前都擺起了工夫茶桌，紅爐烹水、懸壺高衝，潮汕人的一天從一杯工夫茶開始，也是來客遊潮州必須體驗的項目之一。潮州工夫茶藝也作為「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」重要組成部分列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

潮州西湖湖心亭 羊城晚報全媒體記者 宋金峪 攝

茶葉不僅是潮州人待客交友的必備品，如今也是潮州獨具特色的產業招牌之一。此外，潮州還擁有「中國瓷都」「中國食品名城」「中國婚紗禮服名城」「中國潮州菜之鄉」等36項城市殊榮，是全國首座「中國工藝美術之都」、全國唯一一個「中國民間工藝傳承之都」，不難看出，近年來潮州產業快速發展，潮州速度正全力將「潮州製造」送向世界。

潮州大橋 羊城晚報全媒體記者 宋金峪 攝

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