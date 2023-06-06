大美嶺南｜追溯14.8萬年前　嶺南最早人類生存地肇慶封開

一灣賀水，源遠流長。雲在水中游，人在畫裡走。百轉千迴的賀江一路向西南流淌，在肇慶封開縣孕育出了廣東美麗鄉村精品線路之一——賀江碧道畫廊。6月5日，正值世界環境日，羊城晚報《大美嶺南》走進肇慶封開，感受「天上人間夢一回，星星也陶醉，月亮也徘徊」的賀江的碧綠幽深。賀江碧道畫廊是粵桂交界賀江流域的省際廊道，也是兩廣茶船古道必經之地，素有「九曲十八彎」「一灣一美景」的美譽。



封開位於廣東西北部，毗鄰廣西梧州市，素有「兩廣門戶」之稱。古稱「廣信縣」，文化積澱深厚，是嶺南第一狀元莫宣卿的故里，是嶺南最早的人類生存和發展之地，發現最早的古人類牙化石距今14.8萬年，比歷來認為是嶺南最早的古人類「馬壩人」還向前推進了2萬多年。

茂林修竹微風送爽，輕舟泛江碧波蕩漾。肇慶封開賀江碧道畫廊位於封開縣江口街道至大洲，總面積約42平方千米，青山含黛，碧江繞村，山水林田，湖灣島灘，應有盡有，人文歷史、自然風光融為一體。

賀江封開段113公里，28個半島和南北2個江心島，彷如星宿降臨、棋局宏布；有28個狹長U型灣，灣灣相扣，旖旎多姿。

遠眺賀江，氣勢開闊

以賀江為主軸，水陸兼併，竹洲半島、台洞濕地、勵志半島、大洲半島、龍皇等星棋羅布，在這裏，你可以邂逅花海農田、翠竹長廊、別院民宿，「打卡」古民居、古碼頭、古驛道，品味新農村、風情街、博物館。碧道九曲十八彎，景如山水畫屏，如夢如幻，美不勝收。

龍皇島古碼頭公園

沿著碧道，駐車觀景台。目光所及，一個半島連著一個半島，一灣一畫卷，一島一風韻。不管是歷史故事，還是民俗風情，或是古村古寨，各具特色，爭奇鬥艷，令人目不暇接。

封開南豐古鎮

最是江灣景更勝。坐上古香古色的遊船，在蜿蜒碧綠的賀江上穿行，縷縷清風撲面而來，視線所及之處滿是生機。

青山綠水

在藍天白雲和碧綠湖水的映襯下，濕地裡的樹林、湖水顯得格外清澈。台洞濕地公園湖岸配套建設了觀景平台，設置觀光水車，還原了古碼頭遺址，讓台洞濕地公園成為封開又一鄉村旅遊新亮點。

古鎮風光

坐落於大洲鎮的龍皇島碼頭，兩廣源流博物館述說著廣府文脈的淵源，以瀟賀古道、初開粵地，論運興勢起而溯源；以茶船古道起點桂境，中轉封開，經廣州、香港而遠銷南洋作綜述，這座展示嶺南文明搖籃、廣府文化源泉、古驛道興盛、廣信縣輝煌迴響的殿堂，是瀟賀古道上的明珠、茶船古道上的門戶，是嶺南重要的政治、經濟、文化展館。

賀江碧道畫廊是瀟賀古道上的明珠

位於賀江邊上的瀟賀古道展示館陳列的圖片、實物等內容，向觀眾展示五嶺通道的走向和歷史概況。身臨其中，觀眾可以一睹瀟賀古道的歷史演變……

封開古城牆

一河兩岸之中，青翠的竹林被風吹得沙沙作響，豐茂的田野上鳥語花香，古樸的鄉村炊煙裊裊……

蜿蜒碧綠的賀江

古樸，不失雅緻；自然，不缺雕琢。除了一灣碧江水帶來的饋贈，還有勤勞的沿畔居民精心呵護。

清風徐來

小徑翠竹成林，庭院乾淨整潔。漫步畫廊，縷縷清風，感受自然的清新之餘，也品一番人間煙火。

賀江靜謐時光

在賀江碧道畫廊沿線村落足食村，坐落於山、水、田、林之間的精品民宿，也成為旅遊新寵。白天遊山玩水，夜晚臥聽風吹竹林、蛙叫蟲鳴，放眼星空，尋找久違的恬靜……

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】