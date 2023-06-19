中山大學深圳校區一期6月全面建成　設計宛如「魔法學校」

青山環抱，碧水蜿蜒，紅牆綠瓦……眾多學生心中的「夢中情校」已然變為現實。近日，記者從中山大學獲悉，該校的深圳校區一期建設將於6月完工。中山大學是深圳的第二所985高校，已經擁有在校生1萬多名。校園建設從破土動工到完成建設，歷時5年。



空中俯瞰，校園建築佈局猶如「鳳引九雛」，寓意社會繁榮、吉祥如意。在校學生表示：「如同置身『魔法學校』，看到這麼漂亮的校園，心情真的是會變得很好！」日前，羊城晚報獨家專訪了學校相關負責人和設計團隊，了解他們如何「施展魔法」。

構建山水相融、可持續發展的生態校園

中大基建處處長羅愈業介紹，2016年8月始，中大深圳校區作為深圳市重點項目，組織了集群研究工作坊及三個標段的國際競賽，吸引了全球頂尖的近100家單位參加，是近年來影響最大、應徵單位最多的校園規劃設計之一。經過多輪激烈角逐，最終由三家單位組成聯合設計團隊，華南理工大學建築設計研究院負責總體規劃與總體設計控制，以及圖書館、醫學園、西教學樓等設計；華藝設計顧問（深圳）有限公司負責逸仙樓、理學園、工學園、東教學樓、中山堂、體育館等項目的設計；深圳建築科學研究院負責東西生活區設計。

羅愈業表示，中大深圳校區規劃設計堅持「形神兼備、和而不同」設計理念，體現「中國風格」，繼承發揚「中大文化」，運用「現代技術」，融入「地域特色」。堅持可持續發展、綠色生態和可生長校園的建設理念，體現大學的本義與社會責任，打造一流的校園空間及建築內部交流空間，彰顯辦學特色。

在總體格局上，華工建築設計研究院設計團隊提出了生態校園的設計策略，依據深圳校區一山矗立、七丘拱衛、新陂頭河東西向橫貫其中的地形地貌來佈局。深圳校區注重生態保護，將校園用地的中央山體及七座小山體完整保留，成為校園的生態綠核，建設用地利用集約化設計，盡量提高建設用地使用率，使得整個校園成為堅持可持續發展和可生長的一流生態校園。

在建築佈局上，設計注重疏密有度。在靠近城市的外圍，校園建築端莊大氣，形成濃郁的文化氣息。在臨山一側，建築依山就勢，靈活佈局，與山體景觀相互滲透，形成一種建築與生態共融的格局。

生態修復是深圳校區一大重點。在校園裏，最引人注目的建築當屬圖書館，作為學術殿堂屹立於山林之中。據中大深圳校區規劃與建築設計負責人、華工建築設計研究院副總建築師丘建發介紹，圖書館選址原為山腰採石礦而形成的深坑，山林已被破壞，設計師巧妙地利用這一特殊的地形地貌，順應地形從山頂到山底依次佈置圖書館、公共教學樓、報告廳、服務中心，形成順山而生的山地建築群，拾級而上的台階結合景觀設計，營造出多層次的空間場所。原有已破壞的山體已被修復，山林郁鬱蔥蔥，山體與建築和諧地融合在一起，造就了一所風貌獨特、融於自然的生態校園。

同時，海綿校園也是設計的關注點。丘建發告訴記者，中大深圳校區山體較多，有較大的山坡匯水。設計方案通過池塘、下沉綠地，對雨季山體的地表水進行有效吸納、緩釋、蓄滲，有效控制雨水徑流，提高道路的排水能力，提升校園排水的安全水平。

設計團隊規劃以濕地公園為海綿校園的主要骨架，通過梳理校園的分水、匯水路徑，結合地形建立海綿校園結構，形成排-蓄-防結合的雨洪應對系統，山下植草溝、雨水花園有效地構築起雨洪海綿走廊。對原有河道進行優化，改善了水系生態和一河兩岸自然景觀。沿河佈置了體育館、大禮堂等項目和園林景觀，形成一條風景優美而富於校園文化功能的濱河景觀帶，構建山水交融、富有生機的綠色校園。

在綠色建築方面，強調建築與環境的融合與統一，優先發揮被動技術，輔以高效主動技術，權衡經濟效益和社會效益，通過綜合利用綠色生態的設計策略，海綿城市與LID（低影響開發）技術、建築節材與節水技術、室內環境控制技術、智慧校園與建築能源管理等實施技術，實現「綠色、海綿、智慧」校園的綠色建築目標。

傳承百年中大傳統建築的文化精髓

「中大有著悠久的歷史沉澱，廣州校區建築群在中國近代建築史上有著特殊的地位，因此，中大在每個校區的建設都非常注重文脈的傳承、百年學府形象的展示，深圳校區也不例外。」羅愈業表示。

「我們的規劃傳承了中大的傳統空間特質，多處獨一無二、別具風格的亮點空間，創造出具有集體記憶與情感的場所。」丘建發介紹稱，從校園南面主入口，呈現了一條「禮儀軸線」，由南到北，入口廣場、逸仙樓、圖書館、中山堂等具有中大特色的建築和校園景點，形成具有禮儀、象徵意義的傳統空間序列，與老校區遙相呼應，同時建立了校園的空間秩序，打造出深圳校區特有的景觀序列。

深圳校區的建築也傳承了中大傳統特色。據介紹，儘管採用了高密度高層為主的形態，但群體組織依然保留了院落組合的中大傳統特色，造型宏偉大氣，沿用中大老校傳統建築「三段式」構圖，裙樓部分採用了騎樓柱廊等嶺南建築元素，立面精緻的紅磚組合，有韻律的開窗肌理，局部拱券的點綴，外觀選用富有中大特點的紅磚材料，基座採用穩重厚實的石材，屋頂採用中大經典的綠色琉璃瓦……這些都傳承了老校區書院建築的文化精髓，讓人深深感受到百年學府文化氣息。

同時，各建築組群又和而不同，各具特色。華工建築設計研究院設計的醫學園錯落有致，由拱券柱廊圍合「杏林方院」；華藝設計顧問（深圳）有限公司設計的逸仙樓、理學和工學園在校園主入口展現端莊典雅的禮儀形象；深圳建築科學研究院設計的學生宿舍以模塊化和連廊相結合的格局，使生活組團規整統一。

堅持「以人為本」，打造宜學宜居的大學校園

深圳校區不僅「顏值高」，而且很「實用」。羅愈業指出，該校區按照中大戰略發展目標，突出新醫科和新工科，建設文理醫工農相對齊全的學科佈局，以及從本科到博士完整的人才培養體系，以滿足構建完備的高水平學科體系、人才培養體系、師資隊伍建設和科研平台建設的需求，為建設世界一流研究型大學提供有利的辦學條件。

丘建發介紹，在功能分區的規劃上，採取了創新復合的佈局，區別於傳統院校，深圳校區的公共教學、學院科研適當混合，在師生使用頻繁的路徑上，隨處可見各類公共交流和共享空間，「為不同學科的師生提供更多空間上的溝通機會，激發交流、合作與創新，促進學科的融合發展」。

在學科建設上，深圳校區的設計引入「大學科平台」理念，打破了傳統的院系分散格局。大體量的學科組群建築，使師生可以在一組建築內高效完成學習、科研、實驗，通過公共教學和科研平台，充分利用共享設施，促進學科交叉和融合，產學研協同發展。

記者留意到，校園處處可見人性化的設計，體現以人為本、以師生為中心——建築組團東西科學佈局，設有教學、生活、體育設施，盡可能為師生在工作、學習與生活提供更便利的條件；校園規劃建設了風雨連廊系統，以騎樓空間、遮陽廊道、依山架空步道等設施為師生提供了連貫的步行空間，實現全天候無障礙的步行環境，適合深圳炎熱多雨的氣候條件；從教學樓到山頂圖書館的自動扶梯、服務設施，不僅化解了山地高差問題，還為師生的步行提供了便捷條件。

在交通上，校園注重人車分流、步行優先。對外聯絡較多、車流量較大的功能佈置在外圍，大部分車流進入校園後駛入地下停車場，減少車流對核心區的影響。教學科研等核心功能區域通過管制、減速帶、限制路面寬度等措施，減少中心區的機動車流，保持校園內部宜人的步行環境。

羅愈業表示：「這裏有豐富的交流場所、宜學宜居的校園環境、校園文化與環境融合的公共空間，到處呈現出大學本有的高品質氛圍。」在校師生在半山廣場的水邊聊天，在濱河運動公園散步慢跑，在書山徑的樹蔭下閱讀，在組團庭院中學習交流，在濕地公園親近自然……這樣的「詩情畫意」已逐步成為深圳校區的生動實景。