地理小知識｜九省通衢交通要衝　「這裡」只要跨兩省就能走遍全國

中國有34個省級行政區（省、直轄市、自治區、特別行政區），一些省區相隔何止千里，但卻有這樣一個省，最多只要跨過兩個省，便能到達全國各地，這個省就是.....。



「九省通衢」 交通要衝

湖北省會武漢是歷史悠久城市，圖為武漢市景，前方黃色建築物是著名的黃鶴樓。（視覺中國／當代中國授權）

先揭曉答案，這個省就是湖北。

中國被形容為「九省通衢」的省份或城市不少，地處中國中部、長江流域的湖北省是其中之一，其地理位置決定了它是交通要衝之地。

湖北如何能最多跨兩省就到達全國任何省區？即使對中國地圖較有認識的人，驟聽到這說法也會充滿疑問，甚至馬上提出湖北與地處東北的黑龍江，中間應該隔了河南、河北、遼寧、吉林等地方，何止是兩省。

但湖北的地理位置就是這麼神奇。只要拿出中國地圖看，大家會驚訝地發現，如果不走心目中的「常規」交通路線，其實從湖北只要先經陝西，再跨過內蒙古，就可以到達黑龍江，真的只跨過兩個省。

地處中部 與6省相鄰

從湖北到黑龍江或新疆、西藏路線圖。（當代中國製圖）

同一路線，從湖北到東北的吉林、遼寧也只要跨過兩個省。

很多人想到與湖北省「隔千山阻萬水」的，還有西部新疆、西藏。其實相比來說，從湖北前往新疆路線會更直接，只要經過陝西、甘肅兩省就能到達。

從湖北前往西藏，則可以取道陝西或重慶，再路過四川便能到達，同樣只需跨過兩個省區。

湖北要到中部、東南部的省市，最多跨兩省更不在話下了，例如從湖北到最南端的海南省，只要經過湖南和廣東，也是跨過兩個省。

湖北面積18.59萬平方公里，與安徽、江西、湖南、重慶、陝西、河南等6個省（直轄市）為鄰。若論鄰省數目，湖北不算最多，目前中國有最多鄰省的，是內蒙古和陝西，均與8個省區接壤。

湖北全省2022年的常住人口5,800多萬，其中有1,300多萬集中在省會武漢。圖為武漢的江漢路步行街。（網上圖片）

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：2250公里！世界離海最遠大城市在中國