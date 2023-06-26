廣州公交站場迷你博物館揭牌　VR體驗穿梭時空置身歷史

6月25日，廣州公交集團交通站場中心在百順北路（嶺南新世界）紅色文化生態文明示範站場舉辦「迎七一」公交站場迷你博物館、愛心驛站揭牌暨公益便民集市啟動儀式，供市民遊客前往參觀體驗。



羊城晚報全媒體記者在現場了解到，設在百順北路（嶺南新世界）公交站場內的公交站場迷你博物館在6月25日正式揭牌。作為廣州市首個公交站場主題博物館，該館外觀高度還原公交候車亭外形，展館內分為參觀區和體驗區。

廣州公交站場迷你博物館正式揭牌。（羊城晚報）

「看到中山八路站的改造歷程，既驚喜又親切，中八總站承載着我們老廣很多年的公交記憶，非常期待它的再次升級。」看着館內中山八路公交站的規劃改造效果圖，家住荔灣區的市民劉先生很有感觸。

除了展示歷史圖片勾起市民乘客的公交記憶外，公交站場迷你博物館還展出了廣州歷史候車亭和站牌設計實物、站場職工不同年代的工服、候車亭製作材料等，從一件件公交站場舊物和一個個等比例模型中還原廣州公交發展軌跡。

現場更設有VR體驗區，戴上VR眼鏡，便可體驗乘坐「時空專車」，置身不同年代的車廂內沉浸感受城市公交的變遷和公交站場仿真場景，感受站場改革奮進與城市煥新發展的同頻共振。

廣州公交站場迷你博物館設有VR體驗區。（羊城晚報）

據介紹，近年來，廣州站場中心積極推進愛心驛站建設，打造面向社會戶外勞動者和公交職工的多元化民生服務港灣。新建成的嶺南新世界愛心驛站是廣州市的第11個愛心驛站，作為全新升級的旗艦版愛心驛站，嶺南新世界愛心驛站在以往的建設經驗上，新增暖心服務如專用手機充電點、愛心雨傘、便民工具箱和女士愛心箱等，最大限度地為戶外工作者帶來工作便利和貼心守護。

嶺南新世界愛心驛站。（羊城晚報）

除了新建成的嶺南新世界愛心驛站，在廣州中心城區的8個公交站場（東山龜崗、天河客運站、白雲文化廣場、雲台花園、天河公交場、天平架、海珠客運站、火車東站公交站場），海珠、滘口兩個客運站均設有便利惠民的愛心驛站，讓戶外勞動者們在忙碌奔波時，也能找到可休息的場所。

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