大美嶺南｜全國最大四角樓古村　探河源林寨尋2千年｢老八古｣遺存

村落是人們生活最早的集合，容納著古老的故事，凝結著自然的願望。羊城晚報《大美嶺南》走進河源市和平縣林寨古村，村前視野開闊，有田可耕、有水可漁，形成「負陰抱陽」「背山面水」之勢。林寨古村悠悠兩千多年的歷史，遺存著古巷、古井、古牆、古道、古寺、古亭、古橋、古樹等獨特的「老八古」。在山水林田村中，親吻大地，尋找生活的根和靈魂的源。



林寨古村是擁有「全國最大四角樓古建築群」的古村落，現仍有保存完好的古民居24座，是典型客家風格的四角樓，其規模大、數量多、建築藝術精湛、文化底蘊深厚，在全省乃至全國實屬罕見。林寨古村還是「中國首批傳統村落」「中國文化歷史名鎮名村」「全國特色景觀旅遊名鎮名村」。這裏有著2平方公里規模龐大的古民居群，有著平整劃一、星羅棋布的稻田，還有十里荷塘、滿池荷香……

林寨古村位於浰江河北的盆地中，三面環山一面臨水，在村中成片的稻田或黃或綠，其間坐落著灰白色的四方古堡，點綴著激盪著水花的魚塘和碧波浮動的荷塘，還有零星的蔥翠菜園和樹林。

林寨古村中的四四方方古堡往往同周圍的建築圍攏在一起，在大地上組成一片片的堡壘，灰白色的城牆沾染著雨水沖刷的褐色痕跡，底部是泥水沾染的棕黃，透過高低錯落的屋簷，浸滿著歷史的煙塵，彷彿可以看到當時人們在這裏一起生活、一起耕作、一起抵禦危險。至今，林寨古村中規模較大、現保存較完整的古堡，即大型四角樓宅第有24座，其中包括謙光樓、永貞樓、薰南樓等。

村中現在單座體量最大的四角樓是謙光樓。走入謙光樓，會看到大門兩側刻有葵花向陽圖案的花崗石柱，再往裡走二門和下廳門樓分別也有兩根花崗石柱頂立，石柱和柱墩都刻有各式不同花紋。在屋內，屏風、槅門等或用浮雕或用鏤雕，雕刻上梅蘭菊竹、花鳥蟲魚等不同紋飾，「是亦為政」「燕翼貽謀」「蘭桂騰芳」等祈願龍飛鳳舞的書寫在屏風隔扇上。這裏可以看到客家文化、潮汕文化、廣府文化和西方文化融合的獨特風格。

在村中間有一條大街巷，村頭為石街口，中間是上石街，東路段叫金帶街，前後繞著古城牆，還有鵝卵石鋪就的環村通道。古城牆最早自北宋而留，現已青苔斑駁。古巷和古道，由青磚鋪成，其間青苔污泥交錯，見證了千百年人們來來往往。林寨古村有「老八古」，除了古巷、古牆、古道，還有古井、古寺、古亭、古橋和古樹，共同見證著人來人往，歲月斑駁。

雨過天晴見彩虹 袁新穩 攝

7月至林寨古村，此時早稻金黃、菡萏紅透，傍晚時，沿著村道行走，可以看到晚霞落在金色的麥田中，浮動著暖洋洋的光，遠處圍樓升騰起如紗的白霧同遠山一同撐起收幕布，裝飾著這收穫的舞台。

清風徐來，隨著荷香行至薰南樓前，曉風舒綠荷，紅萼開縈紫。伴著白牆黛瓦落日餘暉，躁動的心此時尋至歸處。

收穫的喜悅 陳添發 攝

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