3D打印有多能？汽車、義齒、芯片…廣東3D打印產業｢打出新天地｣

增材製造是什麼？俗稱3D打印。6月28日，增材製造產業發展（廣州）論壇暨2023年增材製造產業年會開幕式在廣州舉行。羊城晚報記者從會上獲悉，廣東3D打印產業發展迅猛。到2025年，廣東將打造營收超1800億元的激光與增材製造戰略性新興產業集群。目前，廣州擁有涉及3D打印業務的企業數量超過130家。

3D打印機正在打印玩具圖。（視覺中國）

全國三成相關產業在廣東

據介紹，經過多年快速發展，我國增材製造產業整體實現從研發創新向產業規模化發展轉變，裝備實現部分對外依賴到自主生產轉變，應用實現從原型製造為主向直接製造擴展，產業布局實現從零散分布到集聚發展演變。增材製造產業典型應用場景正在加速推廣，已應用於航空航天、汽車、醫藥等39個行業大類。預計今年我國增材製造產業規模可達400億元左右。

作為國內製造業大省，廣東是國內最大的增材製造產業集聚區，產業規模和企業數量佔全國30%以上。根據《廣東省培育激光與增材製造戰略性新興產業集群行動計劃（2021-2025年）》，到2025年，廣東將打造營收超1800億元的激光與增材製造戰略性新興產業集群。目前，廣東已初步形成涵蓋軟件、產品設計、材料、關鍵器件、裝備、工業應用的增材製造產業鏈。

中國科學院、清華大學、英國曼徹斯特大學最新研究出用3D打印出人造心臟，除了有毛細血管網絡及心肌細胞，更會規律搏動，可在體外存活高達6個月。（IT之家）

廣州增材製造產業發展走在全省前列，擁有相關企業超過130家，包括邁普醫學、愛司凱等上市企業，在2022年工業和信息化部發布的《首批增材製造典型應用場景名單》中，廣州市3家企業入選4個場景。在廣州3D打印產業園改擴建項目中，規劃建築面積約16萬平方米的3D打印產業集聚區。

規模化發展趨勢顯著

儘管3D打印已面世一段時間，但對普通人而言，3D打印的應用之廣和潛力之大，還是讓人驚訝。羊城晚報記者從會上獲悉，增材製造產業規模化發展趨勢顯著。

記者獲悉，目前，廣東新能源汽車產業已初步建立起完整的產業體系，正全力構築世界級新能源汽車產業集群。處於汽車上下游產業鏈上的廣東企業，已經把目光投向3D打印領域。一位廣東採購商告訴記者，他想投資建設一家3D打印工廠，專門生產汽車零部件，想通過本次大會認識一批生產3D打印機的企業。他重點關注投資成本、用地規模和可打印的零部件種類。

3D打印食物已非新鮮事，相信將來的研究重點會放在原材料上。（Open Meals）

無獨有偶，一家來自北京的增材製造企業工作人員現場表示，其公司主要生產中高端3D打印機，他們可以對接這位廣東採購商。「建設這樣一間工廠，投資成本大約在幾千萬元，佔地面積約2000平方米，並不需要太大空間，人員數量也不需要太多。」該工作人員表示，近幾年3D打印機需求增長迅猛，公司營收成倍增長，目前該公司年營收可達4億元。

3D打印有多能？

他介紹說，採用3D打印可以大幅提升效率，甚至可以打印高附加值的精密零件，他們的3D打印機可以打印出單價 200萬元的精密零件。不過，3D打印也並非萬能，堆疊的生產工藝在控型、控性方面與鍛造還有差距，但優於鑄造。至於用3D打印生產什麼，還要看具體需求和材料特性。

一家參展的廣州增材製造企業工作人員介紹，該公司生產的3D打印機，已經投入汽車零部件生產環節。「有一家廣東企業採購了我們公司的打印機，專門生產某品牌汽車的一種零部件。3D打印機以前主要用於製作模具，現在已經可以投入批量生產環節。」該工作人員還拿出一個打印好的插線板，她介紹說，從打印紋路可以看出打印機的精細度。

3D打印可以大幅提升效率，甚至可以打印高附加值的精密零件。（網絡圖片）

3D打印機在「義齒」生產中也有廣泛應用。廣州荔灣區一家企業介紹說，用3D打印機生產出來的義齒，精細度更高、更貼合，還可以大幅提升種植牙效率和降低成本，迎合了老齡化市場的需求，他們的打印機已被多家企業訂購。走訪中記者還了解到，3D打印機性能正在不斷提升，不僅可以打印堅硬的剛性部件，還能打印柔性部件，成品色彩方面也更加豐富。目前，這些3D打印機的售價多在幾萬元到幾十萬元之間。此外，記者註意到，有些增材製造企業已經瞄向芯片製造的服務領域，通過3D打印為晶圓廠家服務。

事實上，3D打印應用前景十分廣闊。會上，國家智能製造專家委員會主任蘇波就表示，要堅持「用字當頭」，加快增材製造應用推廣普及，深化產業集群建設，完善增材製造產業鏈生態。隨著越來越多的企業布局，和相關產業集群的加快建設，3D打印這片藍海市場未來可期。